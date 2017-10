Pega Pega: mistério da morte de Mirella tem nova reviravolta

O ‘Jornal Nacional’ nos últimos anos vem educando o brasileiro ao mostrar que investigações sempre são arrastadas e demoradas, mas nada parece tão longo quanto o tal Caso Mirella de ‘Pega Pega‘. Pelo menos essa semana teremos novidades sobre o caso.

Antônia (Vanessa Giácomo), a investigadora superinteligente que foi incapaz de perceber que o próprio namorado Júlio (Thiago Martins) fez parte do roubo do Carioca Palace, agora se viu envolvida em um detalhe curioso do Caso Mirella: o antigo investigador morreu misteriosamente durante a apuração da morte da ex-mulher de Eric (Mateus Solano). É aí que Antônia pega Domênico (Marcos Veras) e vai atrás da viúva do investigador, descobrindo algo muito grande (e que a novela vai enrolar muito para revelar ao público).

Correndo por fora, Luíza (Camila Queiroz) continua numa relação conturbada com Eric. Para piorar, o ex-namorado obsessivo Lourenço (Rômulo Arantes Neto) revela ter algumas ressalvas quanto a Eric justamente por causa da tal morte de Mirella. Será que Eric está escondendo algo? Para saber isso é só conferir nosso resumo de ‘Pega Pega‘:

Segunda-feira, 23 de outubro – Temos informações novas do acidente de Mirella

Malagueta e Júlio dão aquela encarada. Eric ficou super feliz quando Bebeth se prontificou a organizar uma festa no Carioca Palace, mas aí viu o custo de tudo aquilo e ficou mals.

Sandra Helena é alertada por Douglas de que não poderá mais se hospedar no Carioca Palace, aí ela vai para a casa de Dulcina. Querendo mais conflito na novela, Tânia dá aquela força para Lourenço não desistir de Luíza. Monteiro conta para Antônia que tem uma revelação bombástica, mas enrola para que a tal informação nova apareça só no capítulo do dia seguinte.

Terça-feira, 24 de outubro – Ainda estamos tendo informações novas do acidente de Mirella

Pronto, depois do suspense desnecessário de um dia, Monteiro revela que o investigador do Caso Mirella morreu durante o trabalho. Athaíde conta a Lourenço sobre seu passado como juiz. Eric avisa aos funcionários que eles terão participação nos lucros do Carioca Palace e o pessoal se sente meio assim:

Malagueta coloca as provas do acidente de Mirella dentro da pasta de Eric.

Quarta-feira, 25 de outubro – Sandra Helena confronta Malagueta

Malagueta se reúne com Maria Pia apenas para contar que Eric está com os dias contados e dar aquela gostosa risada maligna de vilão.

Luíza pega carona com Lourenço e Eric vê tudo. Pedrinho topa jantar na casa de Arlete para contar sobre seu namoro para as tias de Júlio. Sandra Helena dá uma prensada em Malagueta por ele ter feito Cíntia ser presa.

Quinta-feira, 26 de outubro – Malagueta está prestes a se ferrar

Sandra Helena profetiza que Malagueta pagará pelo que fez. Sabine fica muito triste ao saber que Pedrinho está apaixonado por Arlete.

Eric tem interesse em conferir as câmeras de segurança do Carioca Palace. Maria Pia oferece ser álibi de Malagueta se ele for o próximo a ser capturado pela polícia burra dessa novela. Júlio descobre que sua mãe está apaixonada.

Sexta-feira, 27 de outubro – Revelações bombásticas na casa de Dalva

Lourenço diz a Luíza que tem medo que algo aconteça a ela igual aconteceu com Mirella. Bebeth descobre que seu pai tem usado as câmeras de segurança do hotel pra espiar ela. Dalva quer saber se Domênico vai investigar a morte misteriosa de seu marido. Elza e Prazeres se surpreendem ao descobrir que Arlete está apaixonada justamente por Pedrinho. Domênico e Antônia entram na casa de Dalva e encontram algo terrível, mas que só será revelado no capítulo seguinte. Dá-lhe ansiedade.

Sábado, 28 de outubro – Agora sim saberemos as revelações bombásticas na casa de Dalva

Enquanto a gente esperava um cadáver, um esquartejamento ou até mesmo as vigas da Perimetral, na verdade Domênico e Antônia descobrem apenas documentos comprometedores na casa de Dalva.

Luíza e Eric têm a famosa DR de casal. Malagueta anuncia que Eric vai ter alguns problemas com a polícia. Pedrinho apresenta Arlete como sua namorada para Eric e Luíza. Depois de meses gravando no cenário da prisão, Agnaldo é solto quando Sandra Helena paga sua fiança.