‘Pega Pega’: Polícia descobre ligação de Sandra Helena no roubo

Ao contrário da Polícia Federal, os investigadores de ‘Pega Pega‘ estão pouco a pouco se aproximando de todos os ladrões dessa novela. Depois de Júlio (Thiago Martins) e Agnaldo (João Baldasserini) serem alvo da investigação mais lenta das novelas, agora o cerco será em cima de Sandra Helena (Nanda Costa).

Mas não pensem que Sandrinha será descoberta porque a polícia de ‘Pega Pega’ é inteligente. Todos sabemos que eles são menos eficazes que o Guarda Belo do desenho do ‘Manda-Chuva’. Na verdade, Sandra Helena é vítima de muitas coincidências que fazem sua participação no roubo do Carioca Palace ser facilmente deduzida.

Primeiro temos Domênico (Marcos Veras) que joga um verde para Agnaldo, e ele confessa a participação da namorada. Affe. Depois temos Eric (Mateus Solano) que escuta Sandra Helena falando sobre ter muito dinheiro, e aí ele desconfia da camareira e começa a segui-la. Acontece que ela estava falando sobre o dinheiro da herança, e não dos dólares roubados. Mas coincidentemente, Eric segue Sandra Helena bem quando ela vai ao aeroporto pegar o dinheiro no armário. Você também não ajuda, né minha amiga?

Confira essas e outras burrices coisas da novela ‘Pega Pega’ no nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 25 de setembro – Sabine prepara plano contra Eric

Eric descobre que Lourenço é o ex-namorado de Luiza e se pega pensando “nossa, só em novela mesmo”. Sabine pede que Malagueta faça um levantamento das posses de Eric, mas não por motivos de fisco: ela quer comandar o escritório. Depois de brigar com Antônia, Júlio vai lá e pede Cíntia em namoro. Logo depois, Rômulo conta que ele precisará fechar o quiosque e sim, Júlio vai ficar desempregado.

Terça-feira, 26 de setembro – Domênico suspeita de Sandra Helena

Maria Pia tem medo que Malagueta acabe com a vida financeira de seu grande amor não-correspondido. Domênico revela a Antônia que Sandra Helena agora também é suspeita do roubo do Carioca Palace. Para ajudar na confirmação, Domênico joga o famoso verde e conta para Agnaldo que ele já descobriu sobre sua comparsa. Lourenço chega ao jantar acompanhado de Sandra Helena, para a surpresa de todos os personagens da novela (menos da gente que acompanha a trama, pois sabemos que Sandra Helena é a única mulher legal em ‘Pega Pega’).

Quarta-feira, 27 de setembro – Lourenço confessa seu amor para Luiza

Estamos numa novela, então estamos com 0% de surpresa ao saber que Lourenço confessa a Luiza que nunca a esqueceu. Agnaldo fica em pânico ao ver que caiu no truque mais velho do mundo e entregou Sandra Helena. Sabine encontra as provas do acidente de Mirella na gaveta de Malagueta e dá aquela olhada como quem não sabe de nada.

Quinta-feira, 28 de setembro – Eric é flagrado em local inapropriado

Malagueta percebe que alguém roubou o envelope sobre o acidente de sua gaveta. Praticamente uma paparazzi do finado Ego, Tânia tira uma foto com o flagra de Eric entrando na suíte de Sandra Helena. Malagueta incorpora o advogado de político e orienta Agnaldo a mentir quando for depor sobre a participação de Sandra Helena. A camareira recebe a notícia que é a verdadeira herdeira de Marieta e podemos já ressuscitar o meme:

Sexta-feira, 29 de setembro – Sabine trama contra Eric

Ao descobrir que pode assumir a empresa se virar tutora de Bebeth, a safada Sabine pensa em como pode fazer Eric perder a guarda da filha. Eric autoriza Antônia a passar o caso de Mirella para um perito, algo que todo mundo nessa novela já deveria ter feito uma década antes. Eric fica bem interessado quando Sandra Helena fala sobre seu dinheiro.

Sábado, 30 de setembro – Sandra Helena leva Antônia até o esconderijo do dinheiro

Eric está perdidinho porque não acompanha os resumos de ‘Pega Pega’ e acha que Sandra Helena está falando sobre os dólares roubados, e não sobre a herança. Lourenço beija Luiza sem consentimento e ganha um justíssimo tapão na cara. Eric derruba um celular no carro de Sandra Helena só para poder rastreá-la.

Sandra Helena, burra como todos os personagens dessa trama, pega seu carro e vai direto para o aeroporto, onde pega o dinheiro e coloca em envelopes. MAS VOCÊ É MUITO TONTA, MINHA FILHA.