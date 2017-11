Pega Pega: Malagueta tenta silenciar mais um personagem da novela

Você se engana se acha que o amor é o que faz o mundo girar, porque na novela ‘Pega Pega‘ está confirmadíssimo que quem manda mesmo é o dinheiro. Afinal, nessa semana da novela teremos um número elevado de pessoas compradas para ficar em silêncio.

Pra começar, descobriram que Eric (Mateus Solano) mandava uma quantia para Isabel (Regina Gutman) ficar caladinha sobre o que aconteceu no passado, quando ela era a babá de Bebeth (Valentina Herzage). Mas acontece que Isabel é encontrada pela polícia e passará por um interrogatório com Antônia (Vanessa Giácomo).

Quem terá menos sorte é Malagueta (Marcelo Serrado), que está preocupado com o desenrolar dessa novela e vai atrás de Wanderley (Bernardo Marinho) para oferecer uma grana pelo seu silêncio. Infelizmente para o vilão, o irmão de Agnaldo (João Baldasserini) não aceita a chantagem e deixará Malagueta em maus lençóis.

Para saber mais sobre essa investigação criminal que não acaba nunca, confira nosso resumão de ‘Pega Pega’:

Segunda-feira, 27 de novembro – Isabel é encontrada

Lígia (Ângela Vieira) sente a água bater na bunda e está com medo de depor na Polícia Federal. Bebeth não gosta da ideia de ver seu pai com Maria Pia (Mariana Santos). Cansado de ser humilhado pela patroa, Agnaldo pede demissão para Sandra Helena (Nanda Costa) e vai trabalhar no quiosque de Dílson (Ícaro Silva).

Antônia conta para Luiza (Camila Queiroz) que encontraram Isabel e ela vai depor sobre o caso.

Terça-feira, 28 de novembro – Isabel deixa Antônia chocada com as revelações

Eric tem medo que Isabel conte certas coisas para a polícia. Ao contrário de nós que assistimos a essa novela e estamos boiando, Luiza revela que já sabia de tudo sobre o segredo de Mirella. Isabel conta a verdade para Antônia e ela fica CHO-CA-DA.

Luiza usa o famoso truque do desmaio falso para ser socorrida por Malagueta e poder entrar na casa do bandido.

Quarta-feira, 29 de novembro – Eric procura Maria Pia

Athaíde (Reginaldo Faria) explica para Lígia que ela vai ter que aguentar essa situação aí. Depois da investigação de Luíza, ela descobre que Maria Pia está cada vez mais distante de Malagueta,e conta tudo isso para Eric. Ao saber dessa informação, Eric vai atrás de Maria Pia.

Quinta-feira, 30 de novembro – Bebeth descobre que Maria Pia gosta dela sim

Maria Pia diz que não quer conversar com Bebeth, que não curte muito ela. Tereza (Dani Barros) está envergonhada porque sua mãe chantageou Eric. A fofoca sobre a separação falsa de Eric e Luiza chega aos ouvidos de Sandra Helena. Madalena (Virginia Rosa) mostra uma foto para Bebeth, e essa foto prova que Maria Pia gosta sim de Bebeth, deixando a jovem millenial surpresa.

Sexta-feira, 1º de dezembro – O coração de Bebeth é amolecido

Madalena brinca de Arquivo Confidencial do Faustão e mostra fotos de várias pessoas que amam Bebeth, praticamente o sonho de todos os brasileiros:

Minha meta de vida é ouvir o Faustão falar: VOCÊ ESTÁ NO ARRRRRRQUIVO CONFIDENCIAL!

Mas estas reações dos artistas são as melhores! pic.twitter.com/nlr4KOJv2X — Victor Calazans (@victor_calazans) July 25, 2017

Malagueta liga para Maria Pia, mas quem atende é Eric. Preocupado com o andar da carruagem, Malagueta chama Wanderley para um papo seríssimo.

Sábado, 2 de dezembro – Bebeth quer ir para Genebra

Malagueta oferece uma graninha para Wanderley ficar em silêncio, mas ele não topa. 100% empatia, Luiza diz que sente pena de Maria Pia. Bebeth explica para Dom (David Junior) seu plano de ir para Genebra se encontrar com Sabine (Irene Ravache). Antônia quer saber com Pedrinho qual a ligação entre Timóteo (Cacá Amaral) e Athaíde.