Pega Pega: Eric é incriminado pela morte da ex-esposa Mirella

O mistério do assassinato de Mirella em ‘Pega Pega‘ é igual ao GIF da Mirella Santos sambando no carnaval: pode até cair, mas logo volta com tudo.

Como era de se esperar, novamente a novela começa a rodar ao redor do crime que vitimou a ex-esposa de Eric (Mateus Solano). Dessa vez, Antônia (Vanessa Giácomo) receberá uma denúncia anônima dizendo que Eric guarda documentos provando que ele é o responsável pela morte de Mirella. A polícia vai investigar a acusação e -surpresa- os documentos realmente estava lá! Só que isso não passa de uma armação de Malagueta (Marcelo Serrado) para tirar do caminho o crush de Maria Pia (Mariana Santos).

Mas não pense que isso é só o que vai rolar relacionado a esse crime! Arlete (Elizabeth Savalla) vai encontrar Antônia e fazer umas perguntinhas sobre quanto tempo leva para um crime prescrever, ou seja, deixar de valer. Logo depois disso, ela confessa a Júlio (Thiago Martins) que se envolveu no passado com um crime envolvendo morte.

Será o caso da Mirella? Para saber isso, só acompanhando ‘Pega Pega‘ mesmo (e lendo nosso resumão):

Segunda-feira, 30 de outubro – Antônia recebe ajuda anônima

Após passar semanas preso, Agnaldo conversa com Sandra Helena e ela diz que os dois não podem mais ficar juntos. Antônia mostra a Luiza uns documentos que recebeu anonimamente que atribuem ao Eric a responsabilidade pelo acidente da Mirella. Pra complicar ainda mais pra ele, a polícia encontra os documentos originais… na sala dele!

Terça-feira, 31 de outubro – Sandra Helena tenta ajudar Agnaldo

Antônia conta para Eric que encontraram os documentos originais com ele e o homem dá uma de João-sem-braço, dizendo que foi uma armação. Preocupada com seu antigo amor, Sandra Helena consegue um emprego para Agnaldo… como SEU MOTORISTA.

Eric explica para Antônia que ele deve ter sido o alvo do atentado, pois o carro era dele. Malagueta conta a Maria Pia que incriminou Eric porque está apaixonadinho por ela.

Quarta-feira, 1º de novembro – Namoro de Arlete e Pedrinho é descoberto

Júlio descobre que sua mãe está namorando Pedrinho e que suas duas tias estão curtindo uma piscininha no Carioca Palace, e fica bem bravo (pelo namoro, não pela piscina). Lourenço, que foi mais esquecido nessa novela que as filhas da Adriana Bombom no churrasco, conta para Athaíde que voltou pro Rio por causa de Luiza. Sandra Helena, Júlio e Agnaldo estão desconfiados que todas essas armações devem ser coisa do Malagueta, e vão atrás dele.

Quinta-feira, 2 de novembro – Malagueta é promovido

Malagueta confessa que incriminou Eric. Disposta a afastar Eric da empresa, Sabine promove Malagueta para a vice-presidência. Athaíde fica incomodado com Lourenço fazendo muitas perguntas sobre o acidente de Mirella. Como quem não quer nada, Arlete pergunta a Antônia sobre prescrição de crimes. Bem discreta e sem levantar suspeitas.

Sexta-feira, 3 de novembro – Ainda estão falando do acidente da Mirella

Mônica pede dinheiro para Malagueta, e o confronta dizendo que sabe que ele roubou o Carioca Palace. Malagueta começa a desconfiar que Maria Pia está envolvida no acidente de Mirella.

Antônia mostra que não é tão burra quanto imaginamos e desconfia da pergunta de Arlete sobre prescrição de crimes. Depois de brigarem, Pedrinho e Arlete fazem as pazes. Júlio e Antônia se encontram e se beijam.

Sábado, 4 de novembro – Arlete faz uma baita revelação

Depois do beijo do capítulo anterior, Antônia afasta Júlio. Maria Pia tenta descobrir se Eric adulterou o inquérito da morte de Mirella. Já com outros interesses em mente, Lourenço pede para sua crush Luíza se afaste de Eric.

Mônica procura por Sandra Helena para pedir ajuda. Arlete revela para seu filho que encobriu um crime relacionado a morte. Ciente de que tudo nessa novela está interligado, Júlio pergunta se esse crime tem a ver com o Eric.