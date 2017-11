Pega Pega: pai de Malagueta é declarado o quarto ladrão do roubo

Faltando só algumas semanas para o final de ‘Pega Pega‘ e ainda estamos estacionados na investigação do roubo do Carioca Palace. E pior: ainda estão perdendo o tempo indiciando um inocente.

Antônia (Vanessa Giácomo) vai ficar bem surpresa quando a polícia encerrar a investigação do roubo do Carioca Palace. Isso deveria ser algo bom, né? O problema é que o caso foi encerrado porque eles decidiram colocar Timóteo (Cacá Amaral) como o quarto assaltante dos dólares, ao lado de Júlio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini). Ou seja, não foi dessa vez ainda que a polícia chegou em Malagueta (Marcelo Serrado), o verdadeiro ladrão.

Confira o resumão da semana de ‘Pega Pega’ e vem se revoltar você também!

Segunda-feira, 4 de dezembro – A polícia descobre que Timóteo tinha um filho

Xavier (Pedro Cassiano) avisa que a mala do carro acidentado era do roubo do Carioca Palace. Pedrinho (Marcos Caruso) conta aos policiais que Timóteo já o roubou no passado, e revela que o bandido tem um filho. Eric (Mateus Solano) é avisado sobre a quarta mala. Maria Pia (Mariana Santos) tem a ingrata função de contar para Malagueta sobre a morte de Timóteo. Arlete (Elizabeth Savalla) é atropelada.

Terça-feira, 5 de dezembro – Polícia tem um suspeito do roubo do hotel

Arlete desconfia que seu atropelamento foi um atentado encomendado por Athaíde (ao contrário do acidente com a Ana Maria Braga que usamos para ilustrar o caso). Luiza (Camila Queiroz) tem acesso a um dossiê com as movimentações de Malagueta. Depois de meses de novela, Malagueta conta a seus parceiros de crime que Timóteo era seu pai. Siqueira (Marcelo Escorel) conta que Timóteo era o quarto ladrão do roubo do Carioca Palace.

Sim, a polícia ainda não se tocou que foi o Malagueta.

Quarta-feira, 6 de dezembro – Dom assume presidência da empresa

Siqueira decide dar um fim no caso do roubo, agora que descobriu supostamente o quarto ladrão. Eric fica bravo porque Sabine (Irene Ravache) mandou sua filha para Genebra. Sabine chega na diretoria da empresa e conta que o novo presidente é Dom (David Junior). Luiza fica sabendo que o inquérito do roubo acabou e dá aquele olhar de “oi?”.

Quinta-feira, 7 de dezembro – Voltam as investigações sobre Mirella

Com o caso do roubo supostamente resolvido, Antônia volta a cuidar do caso Mirella, e sua primeira atitude é tentar descobrir se Lígia (Ângela Vieira) poderia ter feito algo contra a ex-esposa de Eric. Bebeth (Valentina Herzage) debocha de Maria Pia e a moça fica mais virada no Jiraya que o Yudi Tamashiro nesse clipe:

Sexta-feira, 8 de dezembro – Bebeth quer aumentar o índice de desemprego no Brasil

Bebeth pede para sua avó demitir Maria Pia porque ela mesma quer assumir as funções. Arlete sugere que seu filho e Agnaldo revelem o que rolou no roubo. Wanderley (Bernardo Marinho) aproveita a tour e pede para que os dois confessem que Malagueta é o quarto ladrão. Antônia procura Lígia para saber por que ela teve um pequeno surto e foi internada quando descobriu a morte de Mirella.

Sábado, 9 de dezembro – Maria Pia foge de Sabine

Lígia não fica feliz em saber que Antônia descobriu sobre sua internação. Tânia (Jeniffer Nascimento) não quer ser a espiã de Dom para Sabine. Lourenço (Rômulo Arantes Neto) checa o laptop de Maria Pia mas não encontra nada. Pedrinho começa a se interessar em quem está por trás de Athaíde (Reginaldo Faria). Sabine visita Malagueta e Maria Pia precisa dar uma fugidinha pra não ser pega pela empresária.