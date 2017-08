Pega Pega: Maria Pia volta com novo visual e seduz todos os caras

Preparados para mais uma semana desse crime que se arrasta mais que a própria operação Lava Jato? Sim, vamos ver o que vai rolar em “Pega Pega“!

Para começar, teremos o retorno de Maria Pia (Mariana Santos) à novela depois de se afastar por ter tido um surto psicótico no casamento do homem por quem era apaixonada. E ela não volta de qualquer jeito não, a moça veio repaginada e com uma atitude diferenciada. Resultado? Ela consegue seduzir todos os homens dessa novela, inclusive Eric (Mateus Solano) e Malagueta (Marcelo Serrado).

Enquanto Maria Pia não revela para todos nós o segredo de sua atração fatal, Arlete (Elizabeth Savalla) continua encrencada com o caso do chapéu desaparecido no bazar da igreja. Afinal, ela escondeu dentro do chapéu os documentos da morte da Mirela, e meio mundo nessa novela está atrás da papelada. Bem, Arlete até descobre quem comprou o chapéu, mas por uma sucessão de coincidências ele vai passando de mão em mão.

Quem pegará esse chapéu? Aí só acompanhando nosso resumão de “Pega Pega“:

Segunda-Feira, 4 de setembro – Luiza está desconfiada

Em seu depoimento, Agnaldo mantém toda a história que Júlio inventou. Prazeres convida Timóteo para jantar, sem nem imaginar que ele pretende assaltar a casa pra pegar os documentos de Arlete. Luiza revela a Douglas que marcou um encontro com um ex-vizinho de Eric e tem medo do que ela pode descobrir nisso.

Terça-Feira, 5 de setembro – Maria Pia ressurge

Eric vai atrás de Sandra Helena e pergunta dicas sobre como ser um personagem mais querido nas redes sociais. Mentira, ele continua chato como sempre e só quer saber dos amigos do Agnaldo. Eric decide então investigar Malagueta, seu fiel assistente contratado apenas porque o ricaço ama inconscientemente ser auxiliado por vilões. Timóteo bota Prazeres para dormir e revira a casa. Maria Pia reaparece na novela e todo mundo fica chocado com a mudança. Não temos fotos ainda, mas estamos torcendo para não ser algo como a mudança do cantor Ovelha:

Quarta-feira, 6 de setembro – Maria Pia ainda está a mesma pessoa

Tanto Lígia quanto Athaíde estranham Maria Pia. O vizinho de Eric conta a Luiza que Mirela brigava muito com o marido na época que Bebeth nasceu, até na presença de Sabine. Expedito sugere a Antônia dar uma nova chance para Júlio. Luiza dá aquele gelo no marido, chocada pelo que descobriu. Maria Pia revela a Malagueta que mudou de atitude como forma de conquistar o amor de Eric.

Quinta-feira, 07 de setembro – Todo mundo quer um pedaço de Maria Pia

Antônia muda o alvo de sua investigação para Sandra Helena. Luiza decide falar para Eric que tem feito investigação sobre seu passado sem contar nada pra ele. Eric começa a se encantar por Maria Pia. Júlio e Antônia se beijam porque o amor supera até um crime de vários milhões de dólares. Maria Pia seduz Malagueta, que se apaixona por ela, praticamente a Britney Spears em “Piece on Me”.

Sexta-feira, 8 de setembro – Todo mundo quer um pedaço de Maria Pia, agora de chapéu

Eric fica meio incomodado com sua mulher lhe perguntando coisas do passado, e afirma que não fez nada contra Mirela. Antônia fica irritada por ter beijado Júlio, mas depois chora em casa porque ela é uma pessoa emocionalmente instável (seria uma PENA se ela trabalhasse como policial, uma profissão que exige nervos de aço, não é mesmo?). Arlete descobre que Madalena comprou o chapéu no bazar da igreja que contém os documentos do acidente de Mirela. Maria Pia, agora toda produzida, decide vestir o bendito chapéu e se torna ainda mais sedutora.

Sábado, 9 de setembro – Peguem esse chapéu logo!

Athaíde desconfia do interesse de Arlete pelo chapéu. Antônia chama Domênico para sair e quem sabe sair da friendzone. Malagueta pega o chapéu de Maria Pia e leva para casa. Mônica então pega o chapéu emprestado, fazendo praticamente uma turnê nessa novela.