Pega Pega: Malagueta incrimina outra personagem da novela

Com a polícia se aproximando de Agnaldo (João Baldasserini), Júlio (Thiago Martins) e Sandra Helena (Nanda Costa) é questão de tempo até chegarem a Malagueta (Marcelo Serrado), certo? Errado! ‘Pega Pega‘ ainda tem muito o que enrolar.

Isso porque Malagueta percebe que Antônia (Vanessa Giácomo) está se aproximando dele e já arma um plano com Maria Pia (Mariana Santos) para incriminar outra pessoa em seu lugar. A escolhida então é Cíntia (Bruna Spíndola), a humilde camareira amiga de Luiza (Camila Queiroz) que será acusada de ser a quarta ladra do roubo do Carioca Palace em seu lugar.

Agora tem que ver se Júlio consegue convencer Antônia de que Cíntia não tem nada a ver com o roubo dos milhões de Pedrinho (Marcos Caruso), o que é difícil se a gente considerar como todo mundo nessa novela é meio burrinho. Mas para acompanhar isso melhor, basta ver o nosso resumão semanal de ‘Pega Pega’.

Segunda-feira, 9 de outubro – Malagueta está apaixonadinho

Maria Pia conta para Eric que sua mãe bruxa está internada. Dílson contrata de novo Júlio para trabalhar no quiosque. Malagueta confessa para Maria Pia que tem medo que Eric descubra que ele roubou o hotel, mas Maria Pia percebe uma outra coisa nessa conversa:

Malagueta dá instruções de como Agnaldo deve depor. Antônia observa o trio Sandra Helena, Júlio e Agnaldo depondo.

Terça-feira, 10 de outubro – Antônia faz descoberta

Antônia está desconfiada que Agnaldo está protegendo alguém com seu depoimento. Sabine confessa a Pedrinho que tem uma doença crônica. Arlete vai atrás dos documentos que estavam no chapéu daquela treta de umas três semanas atrás. Por causa de um equívoco no depoimento de Sandra Helena, Antônia e Domênico descobrem que havia uma quarta pessoa no roubo.

Quarta-feira, 11 de outubro – Malagueta quer incriminar alguém

A polícia não deixa Júlio conversar com Agnaldo e Sandra Helena. Madalena descobre que Sabine deu o quiosque para Dílson e exige que ele o devolva. Malagueta conta a Maria Pia que vai precisar arranjar alguém para incriminar no seu lugar como o quarto ladrão do hotel. Spoiler: é a pessoa que estava escondida na nossa imagem de capa misteriosa:

Quinta-feira, 12 de outubro – Malagueta incrimina outra personagem da novela

Malagueta decide incriminar Cíntia. Sandra Helena promete dinheiro a Mônica para que ela a ajude a fugir da cadeia.

O plano é as duas comerem quentinhas estragadas, aí serão levadas a um hospital para tentar fugir. Fácil assim. Antônia cai na armadilha de Malagueta e prende Cíntia, achando que ela é a quarta ladra do roubo do Carioca Palace.

Sexta-feira, 13 de outubro – Luiza está do lado de Cíntia

Todo mundo fica surpreso com a acusação de que Cíntia pode ser a quarta ladra, mas Júlio desconfia que pode ter sido armação de Malagueta. Como ele estava no roubo e sabe que Malagueta é o único que falta ser capturado, só podemos usar esse meme para o pobre Júlio:

Cíntia conta para Luiza que não teve participação no roubo, e a amiga rica acredita. Júlio sai no tapa com Malagueta. Sandra Helena e Mônica passam mal com as quentinhas estragadas.

Sábado, 14 de outubro – Sabine quer a separação de seu filho

Sabine ordena que Tânia termine o namoro com seu filho, afinal é isso que vilãs ricas de novelas fazem. Só que Sabine desiste quando Tânia conta que ela tentava convencer Dom que a responsável pela internação havia sido Madalena. Júlio conta a Antônia que Cíntia não roubou o hotel, e isso é o bastante para Antônia se convencer. Malagueta quer conversar com Arlete sobre o roubo do Carioca Palace.