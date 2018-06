Luzia e Karola vão se reencontrar (e discutir) em “Segundo Sol”

Um dos momentos mais tensos da primeira fase de ‘Segundo Sol‘ foi quando Karola (Deborah Secco) se fingiu de amiguinha de Luzia (Giovanna Antonelli) e lhe roubou o filho recém-nascido, mentindo para a adversária que o bebê havia morrido no parto. Muitos anos se passaram, Luzia passou décadas na Islândia e agora voltou com uma nova identidade (a de DJ Ariella) para reconquistar seus filhos. Mas e o medo de reencontrar Karola?

As duas quase trombaram quando Luzia estava na república de Valentim (Danilo Mesquita), mas a cantora conseguiu fugir. Mas nas cenas que serão exibidas em breve na novela, Luzia dará de cara com Karola lá em Boiporã. Frente a frente, as duas vão discutir feio e trocar muitas ofensas.

Como isso vai afetar a trama de ‘Segundo Sol’? Onde estará Beto Falcão (Emílio Dantas) nesse momento? Aí só conferindo nosso resumão imperdível dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 11 de junho – Luzia fica com Miguel

Ao reencontrar o amor de sua vida, Luzia decide ficar com Miguel. Valentim se incomoda com sua mãe Karola tentando fazer com que ele cante para um jornalista. Naná (Arlete Salles) convence seu marido a deixar Remy (Vladimir Brichta) trabalhar no bar. Galdino descobre que Ícaro (Chay Suede) na verdade é filho de Luzia. Roberval (Fabrício Boliveira) faz uma proposta para Rosa (Letícia Colin), que passa o resto do capítulo pensando o que fazer meio assim:

Terça-feira, 12 de junho – Acontece a grande revelação

Laureta (Adriana Esteves) encontra Ícaro, mas ele a rejeita. Ela então volta soltando fogo pelas ventas. Rosa apoia sua mãe trabalhar fora. Luzia conta o que houve com seus filhos para Miguel. Ícaro fica com ciúmes da proximidade entre Rosa e Roberval. Miguel revela a Luzia que ele é Beto Falcão.

Quarta-feira, 13 de junho – Ícaro se declara

Luzia fica meio baqueada com a informação que o amor de sua vida na verdade era um grande cantor de Axé que até outro dia estava morto no imaginário popular. Karola pede ajuda para Laureta, então em breve veremos algo que amamos muito: reunião de vilões!

Manu (Luísa Arraes) acha estranho o desaparecimento da DJ Ariella. Bêbado, Ícaro se declara para Rosa, deixando Laureta enfurecida.

Quinta-feira, 14 de junho – Luzia tem embate com Karola

Ícaro é agredido por um cliente de Rosa. Após cuidar do rapaz machucado, Laureta o dopa e viaja para o Rio de Janeiro com ele. Os empregados de Severo (Odilon Wagner) abandonam a casa por falta de salário. Luzia leva Beto até o cemitério onde enterrou seu filho (sem saber que ele não morreu). Valentim chama Rosa para um encontro e a pede em namoro. Luzia estranha a demora de Beto no mar e vai atrás dele. Karola, que foi atrás do Beto, reencontra Luzia e as duas discutem FEIO.

Enquanto isso, a gente em casa fica assim:

Sexta-feira, 15 de julho – Ícaro fica sabendo de sua mãe

Luzia foge de Karola e volta para Salvador. Beto vai atrás de Luzia no restaurante de Cacau (Fabíula Nascimento) e vai embora de Boiporã. Beto questiona Karola sobre o suposto filho morto de Luzia. Rosa descobre que Laureta está viajando com seu namorado. Ícaro fica sabendo através de Laureta que sua mãe está em Salvador.

Sábado, 16 de julho – Manu descobre que sua mãe está em Salvador

Ícaro fica transtornado com a notícia. Valentim auxilia Beto na hora de compor uma música nova. Ícaro exige que sua tia lhe explique sobre Luzia. Cacau pede um tempo antes de poder aceitar o pedido de casamento de Roberval. Ícaro conta para Manuela sobre a mãe deles. A pedido de sua mãe, Beto pede para Karola voltar para casa e estamos desse jeito: