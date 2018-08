Rosa está grávida e não sabe quem é o pai em ‘Segundo Sol’. E agora?

Alguém precisa chamar o apresentador Ratinho UR-GEN-TE-MEN-TE para a novela ‘Segundo Sol‘, porque estamos diante de um caso clássico que só pode ser resolvido no palco de seu programa com um providencial DNA. É o seguinte, Rosa (Letícia Colin) vai se descobrir grávida por causa de alguns enjoos, e começa a se preocupar porque não faz ideia quem pode ser o pai.

Tanto pode ser Ícaro (Chay Suede), seu ex-namorado, quanto Valentim (Danilo Mesquita), o seu atual ex-namorado. Enquanto a dúvida corre solta, só temos uma certeza: a avó da criança será Luzia (Giovanna Antonelli), afinal ela é mãe dos dois rapazes. A personagem ficará na dúvida por um tempo, então só nos resta esperar o exame de DNA dentro da novela das nove.

Mas não pense que só isso de relevante vai acontecer, porque Luzia tomará um tiro por sua filha. Ficou curiosa? Confira nosso resumão semanal de ‘Segundo Sol’.

Segunda-feira, 13 de agosto – Luzia toma um tiro

Luzia entra em pânico descobrir o plano dos traficantes assassinarem Manuela (Luisa Arraes). Laureta (Adriana Esteves) espalha para Karola (Deborah Secco) a verdadeira identidade da DJ Ariella.

–

Juarez (Tuca Andrada) manda Manu entregar drogas sozinha em outro estado, e a garota acaba abandonada numa floresta. Viana obedece Juarez e ordena Ionan (Armando Babaioff) atirar em Manu.

O tiro acaba acertando nossa querida marisqueira, mas ela consegue fugir com a filha. Aflita com a mãe baleada, Manu explica a história para Ícaro (Chay Suede).

Terça-feira, 14 de agosto – Luzia é chantageada

O médico avisa a todos que Luzia não corre perigo. Enquanto isso, Narciso invade sua casa e foge com uma mochila cheia de dinheiro. Karola descobre que Beto Falcão (Emílio Dantas) foi dar uma passadinha no hospital para dar uma palavra de apoio para Luiza. Já estamos imaginando a cara de Karola indo para o hospital tirar essa história a limpo:

–

Narciso encontra Manu e lhe entrega de volta o dinheiro do resgate. Beto revela ao filho Valentim seu plano de se separar da cobra Karola e ficar com a marisqueira. Karola então aparece no hospital e garante que vai denunciá-la pra polícia se não se afastar de Beto.

Quarta-feira, 15 de agosto – Luzia dispensa Beto

Luzia aceita a chantagem. Laureta propõe uma trégua para a dupla Remy (Vladimir Brichta) e Rosa. Laureta tenta subornar Karola para que ninguém lá de sua casa revele os segredos da mulher de Beto. Rochelle (Giovanna Lancelotti) dá em cima de Roberval (Fabrício Boliveira), mas como não dá certo ela usa a boa e velha ameaça de contar sobre a relação dele com Edgar (Caco Ciocler) para Karen (Maria Luisa Mendonça). Beto pede o divórcio de Karola, mas Luzia o dispensa.

–

Remy encontra Luzia e garante que ficarão juntos (oi?), e a dupla é flagrada por Beto.

Quinta-feira, 16 de agosto – Edgar se vê numa encruzilhada

Luzia solta uma mentirinha pra Beto e revela ter um caso com Remy. Edgar devolve o dinheiro que pegou com Roberval. Beto está super na bad e conta para Valentim sobre o fora de Luzia, então o menino revela sobre a vez que Karola deu dinheiro para Remy.

–

Agenor (Roberto Bonfim) fica sabendo sobre quem é o pai do bebê de Maura (Nanda Costa). Valentim desconfia que Karola tem a ver com a separação de Beto com a marisqueira. Roberval revela a Edgar que é seu novo chefe e o manda escolher entre o emprego e a Cacau (Fabíula Nascimento).

Já imaginamos como ela vai se sentir:

–

Sexta-feira, 17 de agosto – Rosa está grávida

Roberval e Edgar brigam feio. Beto acusa sua mulher de chantagear Luzia. Rosa passa mal e a gente que tem décadas de novelas assistidas já sabemos o que isso quer dizer: gravidez!

–

E como aqui é folhetim dos bons, claro que Rosa não faz ideia de quem pode ser o pai, já que teve relações com Ícaro e com Valentim. O filho de Beto oferece dinheiro para Laureta contar o que sabe sobre Luzia.

Sábado, 18 de agosto – Doralice faz barraco com Ionan

Beto vai atrás de Luzia após uma advogada o procurar, mas a marisqueira pede para o cantor se afastar de vez. Karola e Remy fazem coisas embaixo do edredom. A ciumenta Doralice (Roberta Rodrigues) descobre que Ionan é o pai do filho de Maura, e aí vamos ver o circo pegar fogo.

–

Roberval conta para Cacau sobre ter contratado Edgar e ainda conta sobre a escolha que mandou ele fazer. Laureta revela para Karola a gravidez de Rosa. Com uma pequena investigação, Valentim percebe que Karola roubou o seu dinheiro.