Karola de ‘Segundo Sol’ é uma mistura de Darlene com Nazaré Tedesco

A essa altura do campeonato acho que todos estamos sabendo que ‘Segundo Sol‘ conta a história de Beto Falcão (Emílio Dantas), um cantor de axé decadente dado como morto após um acidente aéreo que, na verdade, está vivíssimo. Para manter os lucros gerados por essa morte, Beto foge para a ilha de Boiporã e acaba se apaixonando por Luzia (Giovanna Antonelli). Isso tudo já foi mostrado à exaustão pelos comerciais da Globo no meio de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, mas essa primeira semana tem um destaque: a vilã Karola (Deborah Secco).

Karola é a namorada de Beto e amante de Remy (Vladimir Brichta), o irmão do cantor. Ao saber de seu relacionamento com uma moradora de Boiporã, a safada vai até lá para fingir estar grávida de Beto Falcão. Como se isso não bastasse, ela ainda vai se aproximar da coitada da Luzia (essa verdadeiramente grávida de Beto) e fará uma estratégia para pegar o filho dela. O plano de Karola é aparecer na imprensa como a pobre viúva do cantor de axé, e assim ajudar a conseguir mais dinheiro. Parece que Deborah Secco voltou às novelas numa personagem que mistura a Darlene de ‘Celebridade’ com a nossa sequestradora de crianças favorita Nazaré Tedesco de ‘Senhora do Destino’.

Se quiser saber direitinho a história de ‘Segundo Sol’, não se preocupe: preparamos um resumão bem detalhado sobre tudo o que vai acontecer nessa primeira semana da nova novela das nove. Aproveite!

Segunda-feira, 14 de maio – Luzia descobre que o amor de sua vida tem uma noiva grávida

A novela começa com Beto Falcão, artista que fez muito sucesso com o axé nos anos 1990 ao lado de É o Tchan e Terra Samba, agora sofrendo muito para conseguir um showzinho sequer. Não é todo mundo que consegue virar hit, não é mesmo? Dodô (José de Abreu), o pai de Beto, conta ao filho que a família está quase vendendo o almoço para comprar a janta, então o cantor topa fazer uma apresentação musical em Aracaju. Beto acaba perdendo o avião, mas aí vimos que ele é um homem de sorte: a nave sofre um acidente, e Beto é dado como morto, com direito aquelas matérias sensacionalistas na televisão cheias de choro.

–

Remy, o irmão meio safado de Beto, sugere que ele finja a morte para que eles recuperem o dinheiro da família. Beto (agora assumindo o nome de Miguel) chega na ilha de Boiporã e aluga a casa da irmã de Luzia para ficar um tempo. Com passar dos dias, Beto vai se apaixonando por Luzia e decide revelar a verdade sobre a farsa, mas isso deixa Remy desesperado. O irmão safado pede para sua amante Karola ir até Boiporã e contar para Luzia que está grávida do noivo, Beto.

Terça-feira, 15 de maio – Laureta chantageia Karola

Beto fica muito bravo ao ver Karola em Boiporã, mas desiste de enxotar a ex-namorada ao saber que ela supostamente está grávida. Luzia fica muito na bad ao saber da gravidez de Karola, e termina seu namoro com Beto. Durante a cerimônia funerária de Beto Falcão, Karola incorpora a Darlene de ‘Celebridade’ e anuncia estar grávida do cantor para toda a imprensa.

–

Laureta (Adriana Esteves), a promoter famosona de Salvador, descobre que Beto Falcão está vivo e usa essa informação para chantagear a também vilã Karola. Beto vai até a casa de Luzia e encontra Edilei por lá, nada menos que o pai dos filhos dela.

Quarta-feira, 16 de maio – Luzia tem problemas com o ex-marido

Por ter medo de Edilei, Luzia inventa alguma desculpa para explicar a presença de Beto. Entretanto, ela leva o ex-marido ao médico e descobre que ele tem uma doença bem grave. Beto decide voltar para Salvador e Remy fica com medo de todo o espetáculo dar ruim.

–

Clóvis (Luis Lobianco) fica com peso na consciência ao ver sua família sofrendo com a morte fake de Beto. Luzia passa mal na frente de Karola e ela percebe que a atual crush de Beto está grávida. Laureta prepara um plano bem malvado, fazendo Karola dar parabéns a Edilei pela gravidez de Luzia.

Quinta-feira, 17 de maio – Edilei flagra ex-mulher com Beto Falcão

Beto pergunta a Luzia se ela está grávida de um filho dele, mas ela nega. Ionan (Armando Babaioff), outro irmão de Beto, tenta convencer Remy a revelar a verdade. Beto canta num bar e Luzia se apaixona perdidamente por ele (de novo). A família de Beto Falcão decide ir para Boiporã para tornar aquele climão ainda mais gostoso. Edilei encontra Beto com Luzia e parte para cima do cantor. Luzia empurra o ex-marido, que perde o equilíbrio e… bem, você sabe…

–

MORREU!

Sexta-feira, 18 de maio – Karola faz a Nazaré

Luzia fica desesperada com a morte de seu ex-marido, e Karola dá a ideia de que ela precisa fugir. Onde será que já vimos essa história antes, minha gente? Será que foi o mesmo que rolou com a Elizabeth em ‘O Outro Lado do Paraíso‘?

–

A família de Beto encontra o cantor em coma, e Karola explica que o melhor é manter o segredo. Para deixar Luzia ainda mais desesperada, Karola inventa que Beto morreu. Luzia pede para seu amigo Groa (André Dias) levar seus filhos para sua irmã tomar conta. Luzia fica em um esconderijo por algumas semanas, enquanto Karola começa a usar uma barriga falsa de gravidez. Luzia entra em trabalho de parto, e Karola pega a criança pra ela, bem Nazaré mesmo.

–

Sábado – 19 de maio – Groa descobre a verdade sobre Karola

Karola mente e explica que o bebê de Luzia morreu no parto. Laureta, em um pacto com Karola, denuncia onde fica o esconderijo de Luzia para a polícia. Groa fica sabendo disso e revela para Luzia que Karola é apenas uma vilã muito safada. O amigo esconde Luzia em seu bar. Karola avisa a Laureta para tomar cuidado com Luzia, e é aí que Karola encontra Luzia com o bebê em seus braços e fica praticamente como essa robô do GIF:

–

Essa novela começou muito bem!!!