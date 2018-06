Remy oferece dinheiro para Rosa se afastar de Valentim em ‘Segundo Sol’

Certo, estamos acompanhando ‘Segundo Sol‘ porque nos importamos com Luzia (Giovanna Antonelli) e sua relação com Beto Falcão (Emílio Dantas), mas estamos completamente apaixonados pelos outros personagens da novela também. Principalmente Rosa (Letícia Colin), a mais nova prostituta do harém de Laureta (Adriana Esteves) que se vê envolvida num triângulo amoroso com Valentim (Danilo Mesquita) e Ícaro (Chay Suede). Depois de muitas confusões, a garota decidiu ficar com Valentim e está contente com seu relacionamento, mas uma pessoa não curtiu a alteração do status no Facebook do casal: Karola (Deborah Secco).

A mãe de Valentim está com um pé atrás e não quer ver seu filho se envolvendo com uma mulher igual Rosa, afinal ela sabe muito bem como é esse tipo de gente que circula o universo de Laureta. Para impedir o namoro, Karola pede ajuda de Remy (Vladimir Brichta) para resolver esse problema, e o irmão de Beto oferece dinheiro para Rosa se afastar de Valentim. Como Rosa está nesse mundo apenas para ajudar sua família, será que é uma boa aceitar essa grana? Será que isso vai dar certo? O namoro dos jovens vai acabar? Confira isso, e muito mais, no resumão de ‘Segundo Sol’:

Segunda-feira, 18 de junho – Ícaro sofre sem Rosa

Karola impõe a seguinte condição para aceitar voltar pra casa: ela só retorna se retomar o casamento com Beto Falcão. Ícaro começa a beber muito e a pedir para o garçom trocar o DVD ao ver Rosa se engraçando com Valentim. Já meio alterado, o rapaz briga com a tia Cacau (Fabíula Nascimento) e vai embora de novo da casa dela. Não se preocupe, Cacau, o pensamento popular diz que o filho sempre volta.

Valentim consola o pai, que sofre por Luzia. Edgar (Caco Ciocler) e sua família começa a humilhar Severo (Odilon Wagner) e a única personagem que fica do lado dele é Manu (Luísa Arraes). Roberval (Fabrício Boliveira) comemora que colocou a família rica da novela no chão.

Terça-feira, 19 de junho – Laureta vê uma chance de fisgar Ícaro

Manu conversa sobre Luzia com Cacau e revela ainda estar pistola com a mãe, afinal ela a abandonou quando criança. Laureta descobre sobre o namoro de Rosa e Valentim. Manu conta para DJ Ariella que não quer ver sua mãe Luzia nem pintada de verde, e Luzia fica na bad.

Laureta convida Ícaro para morar com ela e ainda ajuda Karola a aceitar o namoro de Valentim. Roberval vê Luzia com Cacau.

Quarta-feira, 20 de junho – Remy oferece dinheiro para Rosa

Luzia finge ser outra pessoa. Ícaro encontra Rosa na casa de Laureta e os dois trocam aquela desaforada básica. Nestor (Francisco Cuoco) revela ter um crush por Naná (Arlete Salles) e já estamos torcendo por um amor fofo da terceira idade.

Cacau fica meio abalada ao rever Edgar, afinal eles namoraram na primeira fase da novela. Karola pede ajuda para Remy separar Rosa de Valentim, e o safado oferece dinheiro para Rosa terminar o namoro. Ícaro encontra Beto Falcão.

Quinta-feira, 21 de junho – Ícaro fica com Laureta

Com medo de perder a chance de ficar com Ícaro, Laureta insiste para Karola aceitar Rosa como nora. Ícaro tenta voltar com sua ex, mas ela diz que está melhor com o atual dela. Abalado com o mundo, Ícaro encontra paz em Laureta (se é que vocês me entendem).

Cacau tenta fazer o filho entender melhor sobre o abandono que Luzia precisou fazer. Karola revê Beto e ele acha que a ex-esposa mudou. Luzia começa a desconfiar que Ícaro esteja morando com Laureta.

Sexta-feira, 22 de junho – Valentim sofre acidente

Luzia decide afastar seu filho da vilã da novela. Naná desconfia das ligações misteriosas recebidas por seu marido e que não são telemarketing. Luzia se disfarça com sua peruquinha de personagem de novela mexicana e marca um novo encontro com Ícaro, mas ele diz que não confia nela. Gorete apresenta seu filho Teobaldo para Dodô (José de Abreu). Valentim sofre um acidente de carro enquanto discute com Remy.

Sábado, 23 de junho – Ícaro desconfia de Luzia

A família Falcão descobre que Valentim está fora de riscos. Rosa fica desesperada ao saber do acidente. Rochelle (Giovanna Lancellotti), a maior digital influencer da trama, rouba dinheiro do avô. Karola faz a simpática com Rosa. Ícaro imagina que a mulher de peruca é Luzia disfarçada e conta para Manu. Luzia se apresenta para Ícaro.