Luzia enfrenta a polícia para ajudar Manu em ‘Segundo Sol’

Mãe é aquele ser que faz loucuras pelos filhos, não é mesmo? A Luzia (Giovanna Antonelli) de ‘Segundo Sol‘ não é diferente desse pensamento popular, e sempre quer ajudar seus filhos de qualquer forma, nem que para isso precise desafiar a polícia de Salvador para proteger um rebento. Calma que a gente explica.

Manu (Luísa Arraes) está passando por um inferno astral atrasado nessa novela: não só ela perdeu o namorado Acácio (Danilo Ferreira) como o viu pegando sua irmã, a digital influencer Rochelle (Giovanna Lancellotti). Com uma tristeza sem fim, só resta à garota se afundar nas drogas para esquecer seus problemas. Preocupada com a filha, Luzia (disfarçada de cantora internacional DJ Ariella) fica de olho no que ela anda aprontando.

Mas Manu acaba sendo pega pela polícia numa blitz, e eles estarão a um passo de encontrar as drogas da garota. Porém, com movimentos ninja, Luzia pega toda a droga de Manu e esconde, safando a própria filha. Agora o difícil será convencer a garota a tratar essa dependência, mas isso (e muito mais) podemos ver no resumo semanal de ‘Segundo Sol’.

Segunda-feira, 2 de julho – Rosa e Valentim terminam

Cacau (Fabíula Nascimento) descobre através de Beto Falcão (Emílio Dantas) que a polícia está atrás de Luzia. Claro, ela ser uma foragida e meio mundo saber que ela está em Salvador deve ter algo a ver com o caso, né? Rosa (Letícia Colin) decide terminar com Valentim (Danilo Mesquita), e Laureta (Adriana Esteves) fica brava com o fim do casal. Rochelle, nossa digital influencer flopada favorita, começa a dar em cima de Acácio e o beija na frente de Manu. A garota fica arrasada e se joga nas drogas, ignorando os conselhos da apresentadora Eliana.

–

Remy (Vladimir Brichta) começa a chantagear o pai a respeito do segredinho dele. Karen (Maria Luisa Mendonça) consegue o emprego de governanta… mas aí descobre que o patrão é Roberval (Fabrício Boliveira).

–

Terça-feira, 3 de julho – Luzia tenta salvar filha da polícia

Karen é humilada por sua família, mas como o desemprego tá tenso no país ela pensa melhor e decide ficar no emprego de governanta. Karola (Deborah Secco) discute com Remy e promete vingança. Laureta deixa a entender para Rosa que Karola tem uns segredinhos aí para serem descobertos. Nice (Kelzy Ecard) descobre o romance de Maura (Nanda Costa) com a vizinha viúva e fica tipo essa senhora no Programa do Gugu:

–

DJ Ariella tenta ajudar Manu a se livrar da polícia, mas Maura quer revistar as duas.

Quarta-feira, 4 de julho – Manu se safa da polícia

Ariella pega a droga que estava com Manuela e esconde, salvando a garota da polícia. Luzia escreve uma carta para Beto contando ser casada e pedindo pra ele fazer a fila andar. Rosa faz um trabalho de investigação (na verdade ela vai falar com Remy) e descobre o “emprego” antigo de Karola.

–

Tentando salvar a vida de sua filha de um destino cruel, Ariella fala para Manu visitar os narcóticos anônimos. Rosa fica contra Karola e promete ficar com o filho dela. Rosa vai jantar na casa de Karola.

Quinta-feira, 5 de julho – Luzia quer ficar longe de Beto

Rosa e Valentim reatam o namoro. Remy faz uma sextape com Karola. Luzia revê Beto e pede para que eles fiquem bem afastados. Karola sugere uma fuga para São Paulo com Remy. Rochelle é expulsa do casarão, e assim rompe a ficada com Acácio. Rosa conversa com sua mãe e apóia o namoro homossexual de sua irmã.

–

Sexta-feira, 6 de julho – Remy é pego

Após descobrir que a mãe trabalha para Roberval, Rochelle ofende Karen e idolatra o novo-rico. Luzia tenta convencer Manu a voltar com o ex (que pegou a irmã dela, vamos lembrar disso), e os dois fazem as pazes.

–

Laureta prepara uma armação para Remy e ordena que ele apague a sextape. Ao ver que tudo deu errado, Remy ameaça Karola. Dodô (José de Abreu) descobre a mais nova mutreta de Remy: ele estava escondendo drogas em seu bar.

Sábado, 7 de julho – Remy tem um novo plano

Remy usa as informações que tem para chantagear o pai. Remy tem a ideia de ir atrás de Luzia para se vingar de Laureta e Karola. O núcleo rico descobre que Karen está trabalhando para Roberval e todo mundo tem um treco, principalmente Severo (Odilon Wagner).

–

Beto tem a ideia de compor músicas usando um outro nome. Rochelle faz o pai achar que Karen está chifrando ele com Roberval, e rola um escândalo. Luzia procura Cacau no restaurante, e Remy vê tudo.