Reviravolta! Luzia se entrega à polícia em ‘Segundo Sol’

‘Segundo Sol‘ está pertinho do capítulo 100, ou seja, logo mais chegaremos na grande virada que deve mudar todo o rumo da novela das nove. Mas enquanto esse capítulo não vem, ainda assim veremos já na próxima semana as coisas se desenrolando de um jeito inesperado.

Luzia (Giovanna Antonelli), por exemplo, tem fugido da polícia assim como um peixe escapa do pescador. O motivo é bem simples, pois desde a primeira fase da novela rolou uma acusação por uma morte, fuga da cadeia e uma viajada para a Islândia com o intuito de assumir uma nova identidade. Ou seja: se tem alguém que ela não quer ver é a polícia.

Mas Laureta (Adriana Esteves) tem problemas com Luzia, então e prepara um plano para fazer a marisqueira sair da jogada (e da Bahia, de preferência). Porém, surpreendendo a todos, Luzia se entrega para a polícia e frustra os planos da vilã. Para saber o que mais vai acontecer, aí é só acompanhando nosso resumão semanal de ‘Segundo Sol’.

Segunda-feira, 20 de agosto – Karola tenta despachar Luzia

Para ajudar a amiga a reconquistar o amor de Valentim (Danilo Mesquita), Laureta dá uma dica de ouro para Karola (Deborah Secco): ficar amiga de Rosa (Letícia Colin). Agora a ex-prostituta precisa ser simpática com o desafeto para atrair de novo seu filhinho.

Cacau (Fabíula Nascimento) expulsa Edgar (Caco Ciocler) de casa após falar da chantagem. Rosa confirma para Maura (Nanda Costa) que não faz ideia quem é o pai de seu filho. Agora que fizeram as pazes e Manu (Luisa Arraes) deixou de ser a filha revoltada, Luzia a convida para morar junto. Já planejando mais maldades, Karola pede pra Remy (Vladimir Brichta) dar um jeito de tirar a marisqueira de Salvador.

Terça-feira, 21 de agosto – Beto e Ícaro pedem ajuda

Luzia conta para seus filhos sobre a chantagem de Remy. Karola tenta se aproximar de Rosa depois do pedido de Laureta. Ícaro (Chay Suede) e Beto Falcão (Emílio Dantas) vão atrás da pessoa que pode ajudar a inocentar Luzia. Não, não é o Papa: existe uma pessoa que pode testemunhar a favor de Luzia!

Depois de muito pedir, Belmiro é incentivado a depor para ajudar Luiza. Após muitas minhocas em sua cabeça, Maura decide se afastar de vez de Ionan (Armando Babaioff). Laureta chega com os dois pés na porta e invade o apartamento da marisqueira.

Quarta-feira, 22 de agosto – A advogada tem uma ideia complicada

Luzia é ameaçada pela vilãzona cafetina. Cacau descobre a sabotagem de Agenor (Roberto Bonfim) e o demite na fente de todo mundo, no melhor estilo Roberto Justus em ‘O Aprendiz’.

Karola conta a Valentim que Rosa está grávida dele. Como era de se esperar, é tudo parte de um plano. Remy prepara sua viagem com Luzia, até que Beto interrompe essa bagunça toda para salvar sua amada.

O #TeamMalvadeza composto por Remy, Karola e Laureta percebe que Beto com certeza encontrou Belmiro. A advogada contratada para o caso de Luzia explica que a única forma de resolver as pendências dela é Beto revelar sua identidade.

Pera… o Beto precisa fazer O QUÊ???

Quinta-feira, 23 de agosto – Beto leva Luzia para a casa de sua família

Pelo poder do amor e do Axé, Beto Falcão afirma que está pronto para revelar ao mundo sua farsa. Rosa bebe um pouco, fica alterada e corre para os braços de Ícaro. Infelizmente para os fãs shippadores do casal, o negócio não dá certo porque o rapaz ignora Rosa igualzinho o cara do GIF animado:

Rosa fala para a mãe sobre a gravidez. A pedido da esposa de Agenor, Cacau topa dar uma nova chance para o funcionário machistinha. Beto Falcão apresenta Luzia para sua família. Diante de Ícaro e Manu, Beto conta que é Beto Falcão.

Sexta-feira, 24 de agosto – Karen descobre segredo da família

Sem qualquer questionamento, os dois super-apoiam o ídolo do axé e todo mundo fica unido e feliz como se fosse final de novela. Remy acha Belmiro, e Laureta ordena a morte dessa testemunha. Rosa conversa com sua mãe e ouve ela dizer que Agenor vai mudar.

Rochelle (Giovanna Lancellotti), nossa blogueirinha sem mimos, conta para Karen (Maria Luisa Mendonça) os laços de sangue entre Roberval (Fabrício Boliveira) e Edgar. Belmiro fica prestes a morrer, mas é salvo por Beto e Ícaro. É aí que Laureta dá seus pulos e descobre o paradeiro de Luzia.

Sábado, 25 de agosto – Karen revela tudo para Edgar

Laureta estava planejando uma grande estratégia, mas tudo vai por água abaixo quando a própria marisqueira decide se entregar à polícia. Laureta e Karola ficam pistola com o plano indo de uma forma diferente do arquitetado.

Após comprar o casarão, Roberval oferece uma graninha para todos os personagens dali irem embora. Não dá certo e Roberval é expulso. Manuela conta que vai morar com sua mãe e seu irmão. Karen conta para Edgar que ele é filho de Zefa (Claudia di Moura) e irmão de Roberval. Após uma discussão, Maura e Ionan se beijam.