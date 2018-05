Luzia foge da cadeia e vira cantora internacional em ‘Segundo Sol’

Essa segunda semana de ‘Segundo Sol‘ está eletrizante, capaz de dar falta de ar até no noveleiro com o pulmão mais saudável do mundo. Na semana inicial da novela a gente acompanhou Beto Falcão (Emílio Dantas) fingindo a própria morte e se apaixonando por Luzia (Giovanna Antonelli), mas agora ela passa a ser a estrela da trama.

Depois da morte acidental de Edilei (Paulo Borges), Luzia é condenada e vai para a cadeia. Lá no xilindró a moça conhece uma presidiária que diz “cola na minha que é sucesso”. Dito e feito, Luzia consegue escapar da cadeia e se vê obrigada a ir para a Islândia com Groa (André Dias). Dezoito anos se passam, e agora Luzia é nada menos que Ariella, uma famosa cantora internacional que decide voltar ao Brasil para reencontrar seus filhos, separados em meio à confusão da prisão. Será que Ariella (ou Luzia, tanto faz) conseguirá se aproximar de Manuela e Ícaro? Aí só vendo nosso resumão da semana, que está imperdível!

Segunda-feira, 21 de maio – Beto entra em estado vegetativo

Luzia é pega pela polícia junto de seu amigo gringo Groa. Diante dessa situação péssima, Claudine (Cássia Kiss) sugere que Edgar (Caco Ciocler) adote os filhos de Luzia. Enquanto isso, Luzia implora para Cacau (Fabíula Nascimento) cuidar de seus filhos, sem saber que já estava rolando um esquema para terceirizar esse serviço. O serviço judicial dessa novela é mais rápido que os tribunais de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, então Luzia é condenada já nesse capítulo pela morte de Edilei sem precisar passar por um julgamento de três capítulos.

–

Na cadeia, Luzia faz amizades com uma tal Jurema. Cacau decide ouvir as crianças pra saber com quem cada uma quer ficar, e Luzia fica muito brava mesmo porque Cacau está separando sua família. Beto fica em choque ao ver Karola (Deborah Secco) ficando com seu irmão Remy (Vladimir Brichta) e entra em estado vegetativo.

–

Claudine bate as botas, mas antes de morrer revela que Roberval (Fabrício Bolivera) é filho do patrão Severo (Odilon Wagner). Beto acorda do estado vegetativo que entrou nesse capítulo e encara sua ex.

Terça-feira, 22 de maio – Luzia foge da cadeia

Beto quer saber de Luzia, e nem imagina que sua amada está planejando com Jurema um rolê de fugir da prisão. Roberval fica furioso com a mãe por não ter contado que ele era filho do patrão. Depois de confrontar também seu pai e jogar vários podres no ventilador, Roberval decide sair da casa. No meio desse esquema todo, sobrou pra Cacau que foi demitida.

–

Com medo que falte dinheiro para Valentim, o filho de Karola que na verdade é o filho de Luzia, Beto continua fingindo sua morte. Só que, dessa vez, ele exige que seu pai Dodô (José de Abreu) cuide do dinheiro. Laureta (Adriana Esteves) conhece Roberval, e já consegue enxergar uma parceria mais vantajosa que a da Laura Cachorra e o Michê em ‘Celebridade‘.

–

A vida de Luzia é ameaçada na prisão, mas Jurema a salva. As detentas conseguem fugir, e Beto identifica Luzia no meio das presas.

Quarta-feira, 23 de maio – Por Valentim, Beto decide se casar com Karola

Beto tenta gritar por Luzia, sem sucesso. Luzia reencontra sua irmã Cacau, e sofre porque seu filho Ícaro a trata mal. Groa tem uma ideia genial: Luzia deve ir viajar com ele para a Islândia. Karola diz para Beto que ele só vai poder ter contato com Valentim se ficar com ela, e assim ele decide se casar. Dezoito anos depois, Manuela (Luísa Arraes), a filha de Luzia, começa a conversar com uma cantora brasileira que mora na Islândia através de um app. Adivinha quem ela é?

–

Claro que a cantora Ariella na verdade é Luzia, que se tornou uma cantora famosa e quer voltar ao Brasil atrás de VINGANÇAAAAA.

Quinta-feira, 24 de maio – Luzia… quer dizer, Ariella chega ao Brasil

Luzia conta seu plano para Groa e revela que quer reencontrar o filhos. Manuela prepara sua festa de aniversário na mansão de Severo. Ícaro (que agora é o Chay Suede) briga com a tia Cacau por causa de Manuela. Luzia chega ao Brasil como a famosíssima cantora Ariella. Dodô critica seu filho Beto Falcão por insistir na mentira da morte para ganhar dinheiro. Luzia reencontra a irmã e pede perdão por tudo. Ariella faz um show em Salvador e o dedica para Manuela.

Sexta-feira, 25 de maio – Luzia reencontra sua filha enquanto finge ser uma cantora gringa

Manuela finalmente conhece Ariella, e marca um encontro com ela. Luzia promete a Cacau que reunirá toda a sua família de novo, mesmo que esteja fingindo ser uma outra pessoa para a própria filha. Remy tem problemas com um agiota, e Dodô avisa toda sua família que é pra ninguém ajudar o safado. Ícaro vai embora da casa de Cacau e conhece o Diabo em pessoa, nada menos que Laureta. Ícaro se encontra com Rosa (Letícia Colin) na casa da vilã sem nem imaginar que eles já se conheciam em vidas passadas, mais especificamente em ‘Novo Mundo‘:

Joaquim e Leopoldina em ‘Novo Mundo’ Joaquim e Leopoldina em ‘Novo Mundo’

Sábado, 26 de maio – Luzia revê Ícaro

Ícaro fica caidinho por Rosa. Luzia dá um presente para Manuela, que fica comovida com o gesto. Beto diz para seu filho Valentim (Danilo Mesquita) que ele tem mais talento que o próprio Beto Falcão. Luzia convida a filha para ser a assistente de palco de Ariella. Ícaro e Rosa se beijam, afinal todos os romances dessa novela são bem ligeiros.

Laureta começa a investigar a vida de Ícaro por desconfiar que há um caroço nesse angu. Beto não autoriza que Carola grave uma música fingindo que é composição póstuma. Luzia segue Manuela e revê o filho Ícaro.