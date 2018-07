Beto Falcão percebe que Ariella é na verdade Luzia em ‘Segundo Sol’

A gente já contou isso mil vezes por aqui, mas sempre vale a pena repetir: os personagens de ‘Segundo Sol‘ não são os mais inteligentes do mundo. Já havíamos percebido isso quando ninguém percebeu a semelhança entre Miguel (Emílio Dantas) e o cantor Beto Falcão, mas mesmo o cantor baiano não é um poço de inteligência. Tanto que nos capítulos previstos para a próxima semana ele vai perceber pela primeira vez que a famosa DJ Ariella (Giovanna Antonelli) na verdade é sua querida e amada marisqueira.

Sim, após dezenas de capítulos o ícone vai perceber que Luzia, o amor de sua vida, esteve o tempo inteiro escondida numa balada de Salvador fazendo showzinhos com a maquiagem do Pablo do ‘Qual é a Música?‘. E pro romance ir pra frente de vez, Beto terá o auxílio de um personagem bem inusitado: Ícaro (Chay Suede) fará uma campanha para os dois ficarem juntos.

Para saber de mais acontecimentos dessa novela das nove, é só conferir nosso tradicional resumo de ‘Segundo Sol’:

Segunda-feira, 23 de julho – Rosa causa inveja nos demais

Todo mundo fica roxo de inveja com a promoção de Rosa (Letícia Colin) para a vaga de sócia de Laureta (Adriana Esteves). Enquanto isso, o nosso cantor fracassado favorito Beto Falcão conta para Karola (Deborah Secco) e seu filho Valentim (Danilo Mesquita) todos os podres que descobriu sobre Remy (Vladimir Brichta). Nice (Kelzy Ecard), a esposa dedicada de Agenor (Roberto Bonfim) começa a fazer sucesso na cozinha do restaurante de Cacau (Fabíula Nascimento) e isso incomoda o machistinha do marido dela.

Para realizar o sonho de ser mãe, Maura (Nanda Costa) cogita usara Ionan (Armando Babaioff) como o sêmen de uma possível inseminação. Rochelle (Giovanna Lancellotti) vê seu pai se pegando com Cacau. Ícaro vai atrás de Rosa para descobrir umas coisas.

Terça-feira, 24 de julho – Remy sai da casa dos Falcão

Sem muita habilidade para jornalismo investigativo, Ícaro não consegue arrancar de Rosa os podres de Laureta. Karen (Maria Luísa Mendonça) pede demissão da casa de Roberval (Fabrício Boliveira), aumentando as estatísticas de desemprego do país.

Rochelle fofoca para as pessoas sobre o caso de Edgar (Caco Ciocler) e Cacau. Manuela (Luisa Arraes) passa por mais uma crise de abstinência nessa novela.

Beto consegue desmascarar Remy e ainda faz seu pai confessar seu relacionamento com Gorete (Thalita Carauta). Naná (Arlete Salles) vai contra a lei e impede que Ionan dê voz de prisão para Remy. Desamparado, Remy é levado para o maior covil de vilões de ‘Segundo Sol’, a casa de Laureta.

Quarta-feira, 25 de julho – A fofoca de Edgar se espalha

Zefa (Claudia Di Moura) sugere que Cacau deixe de lado Edgar. Como anda com poucas amizades na trama, Rosa tenta virar amiguinha de seus antigos colegas de trabalho na casa de Laureta. Ícaro ganha um presentinho de Beto Falcão e se emociona. A temporada de pessoas expulsas de casa continua e agora vemos Rochelle sendo enxotada da mansão por Severo (Odilon Wagner). Como a vingança é um prato que se come frio, a digital influencer flopada conta tudo para a mãe sobre o caso de Edgar com Cacau.

Quinta-feira, 26 de julho – Roberval descobre traição de Cacau

Preocupado com sua recolocação profissional, Remy pede para Laureta transformá-lo em sócio no lugar de Rosa. Ainda na abstinência, Manu é meio grosseira com Ícaro. 100% pistola da vida, Severo declara guerra contra seu filho Roberval. Luzia faz um pedido super simples para Ícaro: ele tem que entrar com Cacau na igreja durante o casamento. Rochelle, sem conseguir guardar para si toda sua maldade, fofoca para Roberval sobre o caso de Cacau com Edgar.

Sexta-feira, 27 de julho – Beto descobre identidade de Ariella

Com chifres do tamanho da Claudia Raia usando salto alto, Roberval humilha sua noiva Cacau. Severo sai da cadeia e fica muito bravo ao saber que o responsável por isso foi justamente Roberval. Nice volta a fazer marmitas, torcendo para seu marido não dar showzinho ao ver uma mulher trabalhando. Remy começa a chantagear Galdino (Narcival Rubens) após descobrir seu “segredo”.

Manuela foge de casa durante essa sua rehab forçada. Após muito tempo sendo pouco inteligente, Beto descobre que Ariella é sua amada marisqueira.

Sábado, 28 de julho – Ícaro tenta ajudar Beto e Ariella

Rochelle toma conta de Roberval. Beto vai atrás de Luzia, agora que sabe sobre a Ariella. Manuela se candidata a vender drogas novamente.

Beto conversa com Ícaro sobre esse rolê de Ariella=Luzia. Ionan topa ser pai do filho de Maura. Ícaro conversa com sua mãe e tenta convencê-la a voltar com Beto Falcão. Querendo uma vaguinha de vilã nessa novela, Rochelle oferece uma sociedade do mal com Roberval.