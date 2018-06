Laureta prepara armadilha para polícia capturar Luzia em ‘Segundo Sol’

Essa Laureta (Adriana Esteves) de ‘Segundo Sol‘ é porreta mesmo, como ela mesma diz. No meio de um monte de armação em Salvador, a cafetina de luxo percebe que a existência de Luzia (Giovanna Antonelli) pode ser uma pedra em seu sapato chiquérrimo. Assim, aliada a Karola (Deborah Secco), as duas denunciam Luzia para a polícia bem no dia em que a protagonista havia marcado de reencontrar a filha.

Por muita sorte, Luzia escapa da armadilha e não chega a ir ao hotel, mas começa a acreditar que talvez quem tenha chamado a polícia tenha sido sua filha Manu (Luisa Arraes). Tadinha da ex-marisqueira e atual DJ de sucesso mundial, não é mesmo? Mas para saber o que mais vai acontecer na novela, inclusive as outras reviravolta da novela, é só ler o nosso resumão semanal de ‘Segundo Sol’. Esse está massa.

Segunda-feira, 25 de junho – Ícaro fica revoltadinho pela enésima vez nessa novela

Nosso garoto problema favorito, Ícaro (Chay Suede) rejeita sua mãe Luzia e fica revoltado com sua tia Cacau (Fabíula Nascimento). Sim, de novo. Beto (Emílio Dantas) descobre através de Karola a profissão secreta de Rosa (Letícia Colin) e não fica assim muito contente.

–

Ícaro conta para sua irmã sobre o encontro com Luzia. Ameaçando os rendimentos da família Falcão, Beto pede para Karola parar de cultuar a memória do cantor morto. Remy (Vladimir Brichta) esconde drogas no bar da família.

Terça-feira, 26 de junho – A polícia descobre sobre Luzia

Karola descobre a respeito do encontrinho entre Ícaro e Luzia. Querendo ajudar a filha Manuela, Luzia tenta convencer ela a marcar um encontro com a mãe biológica (que no caso é ela mesma). Maura (Nanda Costa) revela sua orientação sexual para Ionan (Armando Babaioff). Convencida, Manuela pede para a tia Cacau lhe apresentar sua mãe. Laureta descobre o endereço de Luzia e envia o local por mensagem para Karola. Lofo após isso, a polícia recebe uma ~denúncia anônima~ sobre Luzia.

Deu muito ruim, mas a gente quer ver o que rola mesmo assim!

–

Quarta-feira, 27 de junho – Família Falcão descobre segredo de Rosa

Gora (André Dias) tem um mau pressentimento (uma coisa meio Mercedes de ‘O Outro Lado do Paraíso‘) e impede Luzia de sair do carro. As vozes do além continuam nas novelas das nove, só mudou o receptor!

–

Após o furdúncio, Groa fica pensando se não foi Manu a responsável por chamar a polícia. Beto comunica sua família que quer acabar com a memória de Beto Falcão. Ícaro tenta descobrir se Laureta foi a responsável pela denúncia. Enquanto isso, Valentim (Danilo Mesquita) conta para a família Falcão a profissão de Rosa.

Quinta-feira, 28 de junho – Barraco na festa da Digital Influencer de Salvador

Beto Falcão se revela para Djalminha (Dody Só) e o parceiro dá conselhos de brother. Graças a Roberval (Fabrício Boliveira), Ícaro dá uma provocada de leve em Rosa. Rochelle (Giovanna Lancellotti) prepara sua luxuosa festa digna da digital influencer que é, e a desaparecida Manu decide comparecer.

–

A filha de Luzia chega bêbada na festa e começa a agredir a anfitriã. Luzia sai em busca de sua filha meio problemática. Severo (Odilon Wagner) conta a seu filho Edgar (Caco Ciocler) que planeja se vingar de Roberval.

Sexta-feira, 29 de junho – Luzia salva Manu (de novo)

Luzia consegue impedir Manu de ser atropelada por um carro, ou seja, deu mais sorte que a Ana Maria Braga com o carro inteligente.

–

Severo pensa na hipótese de mandar internar Manu. Ainda meio debilitada, Manu confessa à DJ Ariella que não quer ver sua mãe nem pintada de verde. Karola chama Rochelle para ir ao aniversário de Valentim. Rosa começa a desconfiar de um trabalho que surgiu fora da Bahia. Durante a festa, Valentim fica bravo com a aparição de Rochelle. Enquanto isso, Rosa aparece na casa de Karola espumando de ódio. Mais ou menos assim:

–

Sábado, 30 de junho – Rosa vs Karola

Rosa declara guerra contra Karola e ao mesmo tempo afasta Rochelle de Valentim. Praticamente uma ninja. Karola vai até a casa de Rosa e a ameaça. Doralice (Roberta Rodrigues) retoma o relacionamento com o Ionan. Beto pede para Cacau revelar o paradeiro de Luzia.