Beto Falcão revela ao Brasil que não está morto em ‘Segundo Sol’

A novela ‘Segundo Sol‘ começou quando Beto Falcão (Emílio Dantas) ia fazer um show em outro estado, perdeu o voo e o avião explodiu. Assim, todo mundo começou a achar que o cantor havia morrido e virou uma comoção nacional. Como estratégia para conseguir mais dinheiro, convenceram Beto a se fingir de morto e lucrar com nostalgia. Após quase 100 capítulos, agora Beto vai contar a verdade para TODO MUNDO. Sim, esse momento é nosso!

A revelação vai acontecer durante o tribunal que julga Luzia (Giovanna Antonelli). A marisqueira segue sendo acusada pela morte de seu ex-marido e o depoimento de Beto Falcão é essencial para ajudá-la. Porém, isso vai afetar a vida do antigo ídolo baiano, pois as pessoas que cultuaram sua imagem durante tantos anos ficarão revoltadas com a notícia da não-morte.

Para saber como será essa bagunça, é só acompanhar o resumão de ‘Segundo Sol’.

Segunda-feira, 27 de agosto – O segredo de Beto não é mais tão segredo assim

Maura (Nanda Costa) e Ionan (Armando Babaioff) ficam meio assim de terem se beijado. Beto Falcão discute com Karola (Deborah Secco) e anuncia que revelará a verdade.

Muito pistola pelos últimos acontecimentos, Karen (Maria Luisa Mendonça) confronta Roberval (Fabrício Boliveira) e acaba entrando na fila do desemprego. Valentim (Danilo Mesquita) conta para sua amada Rosa (Letícia Colin) que Miguel é aquele Beto Falcão.

Terça-feira, 28 de agosto – Começa o julgamento

Edgar (Caco Ciocler) vai atrás de Roberval, os dois discutem e Edgar pede demissão. Cacau (Fabíula Nascimento) vai visitar sua irmã na cadeia.

Karola e Remy (Vladimir Brichta) pensam num plano para impedir Beto de contar a verdade durante o julgamento de Luzia (Giovanna Antonelli): eles têm a ideia de dopar Beto. Começa então o julgamento de Luzia.

Quarta-feira, 29 de agosto – Beto revela sua identidade

Mesmo ameaçado por Galdino, Belmiro conta que foi subornado para mentir no testemunho contra Luzia. Beto Falcão aparece e eles descobrem que o cantor não foi dopado.

Na frente de todos, ele conta que não se chama Miguel e conta tudo o que aconteceu em Boiporã. Os fãs descobrem sobre a não-morte de Beto Falcão e ficam furiosos. Após a confissão, o juiz manda prender Beto Falcão.

Quinta-feira, 30 de agosto – Luzia está livre

O júri chega com o veredicto sobre o caso de Luzia e a marisqueira é absolvida. Laureta (Adriana Esteves) percebe que eles precisam fugir do país o mais rápido o possível.

Fãs de Beto Falcão começam a brigar nas ruas. Após as demissões em massa, Rochelle (Giovanna Lancellotti) ameaça deixar Roberval ali sozinho. Rosa conta a Laureta que pensa em revelar a verdade sobre Karola para Valentim. Ao saber disso, Laureta sugere Karola a ir embora de Salvador.

Sexta-feira, 31 de agosto – Karola e Remy planejam fuga

Após essa pressãozinha da cafetina, Karola decide ir embora do país. Enquanto isso, Beto Falcão vira notícia internacional. Maura e Ionan se beijam de novo. A família Falcão recebe uma proposta milionária para transformar a história absurda de Beto em um filme. Valentim coloca Karola contra a parede ao perguntar sobre o dinheiro que ela desviou.

Enquanto os malvados da novela se preparam para fugir do país, Beto é libertado da cadeia. Laureta, que não é boba nem nada, solta rojão ao ver que se livrou de Remy e Karola.

Sábado, 1º de setembro – Karola “foge” de sua fuga com Remy

No aeroporto, Karola fica com um pé atrás e não entra no avião (mas Remy não percebe isso). Como Beto e Luzia estão livres, começam a fazer planos para o futuro. Karola aparece em casa, para a surpresa de Valentim e Rosa. Severo (Odilon Wagner) coloca a mansão à venda, e Roberval planeja comprar.

Beto Falcão pede a marisqueira em casamento, e na mesma ocasião Valentim pede Rosa em matrimônio. Beto fica sabendo dos desvios de 15 milhões de reais feitos por Karola.