Luzia marca programa com o filho Ícaro em ‘Segundo Sol’

Calma! Calma! Não estamos falando que ‘Segundo Sol‘ vai abordar incesto! É uma situação um pouco mais delicada e dramática, e por isso estamos muito ansiosos.

Você sabe que Luzia (Giovanna Antonelli) se viu obrigada a fugir para a Islândia, certo? Lá ela virou uma cantora super famosa, a Ariella, e voltou ao Brasil 18 anos depois para reconquistar os filhos. A Manu (Luísa Arraes) foi facinho, pois por muita sorte ela já era fã da cantora, mas como contactar Ícaro (Chay Suede) se o rapaz começou a trabalhar como garoto de programa para Laureta (Adriana Esteves)?

Simples, Luzia tem a ideia de contratar os serviços do filho para conversar com ele. Ela paga o programa, mas avisa Ícaro que quer apenas conversar. Assim, Luzia vai conhecendo melhor o filho que a rejeitou quando criança e tenta criar laços com ele. Será que vai ficar numa boa quando ele descobrir que ela é sua mãe?

Confira o resumo da semana de ‘Segundo Sol’ pois a novela está incrível:

Segunda-feira, 28 de maio – Luzia faz as pazes com a irmã

Após passar décadas enfurnada na Islândia e longe dos filhos que ama tanto, Luzia admira Ícaro e Manuela de longe. Rosa (Letícia Colin) e Ícaro curtem aqueles momentos gostosos, fazendo aquelas coisinhas, e a moça fica com medo de Laureta descobrir isso pois onde se ganha o pão não se come a carne. Imagina eles se segurando:

Luzia e Cacau (Fabíula Nascimento) se acertam e voltam a ser grandes irmãs e aliadas. Beto Falcão (Emílio Dantas) revela para o filho Valentim (Danilo Mesquita) que antes de ficar com Karola (Deborah Secco) amou uma outra mulher. Mais desamparado que um cachorro que caiu do caminhão de mudança, Remy (Vladimir Brichta) pede ajuda a Laureta. Depois de conversar com a mãe de Roberval (Fabrício Boliveira), Cacau encontra ele num hotel de luxo.

Terça-feira, 29 de maio – Beto revela a verdade para Valentim

Beto vê Luzia na rua, mas não consegue chegar até ela. Roberval se declara para Cacau porque… né… toda hora é hora de declarar seu amor. Dodô (José de Abreu) fica preocupado ao ver o filho com Luzia na cabeça. Cacau revela para dona Zefa (Claudia di Moura) a respeito de Roberval estar no Brasil. Beto toma uma atitude drástica e decide não voltar para a casa de Karola. Manuela conta para Luiza tudo o que ficou sabendo sobre o Ícaro, sua relação com Laureta e o trabalho de garoto de programa. Beto revela a seu filho Valentim que é o Beto Falcão.

Quarta-feira, 30 de maio – Luzia marca “encontro” com Ícaro

Valentim fica muito pistola ao saber que foi enganado por todo mundo esse tempo todo. Roberval trata mal sua mãe. 100% revoltado, Valentim decide sair de casa. Enquanto isso, Dodô tenta explicar para Clóvis (Luís Lobianco) que ele não tem talento nem para ser cantor de karaokê. Ele fica meio assim:

Para tentar um contato com o filho, Luzia marca um programa com Ícaro e aparece disfarçada. Valentim conta que só perdoará Beto se ele revelar que está vivo.

Quinta-feira, 31 de maio – Valentim insiste para Beto contar a verdade.

Antes que Ícaro tirasse a roupa e fizesse Luzia passar por momentos realmente constrangedores, a mulher explica que só quer conversar com ele. Depois do papo, Luzia vai desabafar com Cacau. Remy tenta convencer Clóvis de que ele tem talento, e o irmão de Beto acaba gravando uma música muito bêbado. Infelizmente não com tanta classe quanto dona Caetana:

Rosa começa a se atrair por Valentim, para desespero de Ícaro. No dia do tributo a Beto Falcão, Valentim pressiona o pai para revelar a verdade.

Sexta-feira, 1º de junho – Luzia começa a perceber que Beto Falcão é parecido com Miguel

Como Beto não sobe ao palco, Valentim detona seu pai na frente de todo mundo. Luzia começa a perceber que Beto Falcão é muito parecido com Miguel, aquele homem que surgiu do nada lá em Boiporã e por quem é muito apaixonada.

Manuela tem a ideia de apresentar Luzia a seu amigo Valentim, sem nem imaginar que eles são irmãos e ela sua mãe. Roberval e Cacau têm momentos de muito amor, se é que você me entende. Ao conhecer Valentim, Luzia percebe que aquele é o filho de Beto Falcão. Karola descobre que a nova música de Beto foi composta com Luzia em mente.

Sábado, 2 de junho – Mais um triângulo amoroso é formado

Karola fica desesperada ao saber do retorno de Luzia. No núcleo ‘Malhação’, Valentim declara seu amor para Rosa. Remy começa a ver com desconfiança essa relação entre Karola e Laureta. Laureta coloca Rosa e Kátia para um serviço de “book rosa”.

Beto viaja para Boiporã. Enquanto isso, Laureta descobre que seu misterioso cliente que ninguém sabia a identidade é nada menos que Roberval em pessoa.