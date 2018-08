Remy revela segredo de Luzia no capítulo 100 de ‘Segundo Sol’

É padrão nas novelas de João Emanuel Carneiro uma grande reviravolta rolando no centésimo capítulo da trama, e com ‘Segundo Sol‘ não será diferente. O capítulo de número 100 tem exibição prevista para a próxima quinta-feira (6) e promete algumas viradas na trama.

Pra começar, Remy (Vladimir Brichta) revelará para Luzia (Giovanna Antonelli) um dos maiores segredos da novela: o filho que ela teve com Beto Falcão (Emílio Dantas) na verdade está vivo e morando em Salvador. No entanto, o safado vai enganar Luzia mais uma vez ao contar que, na verdade, a criança é uma menina. E, do nada, Remy será assassinado na novela, com a culpa caindo sobre nossa marisqueira. Ainda tem mais, pois o capítulo de número 100 promete uma grande revelação a respeito de Karola (Deborah Secco) e Laureta (Adriana Esteves).

Quer saber mais sobre as novidades de ‘Segundo Sol‘? Então confira nosso resumo da semana!

Segunda-feira, 3 de setembro – Karola tenta se desvincular da crise

Pela primeira vez na história dessa novela, Beto Falcão decide cuidar de seus próprios bens. Luzia ganha um véu de noiva de Naná (Arlete Salles). Karola mente em entrevista dizendo que foi contra a farsa de Beto Falcão. Como assim???

Remy volta de Paris e já vai atrás de Karola. Roberval (Fabrício Boliveira) contrata um comprador fake para dar uma oferta pela casa de Severo (Odilon Wagner).

Terça-feira, 4 de setembro – Roberval revela seu plano

Severo passa mal após ser confrontado por Zefa (Claudia di Moura). Maura (Nanda Costa) e Ionan (Armando Babaioff) continuam se pegando em segredo. Roberval revela ser o comprador da mansão. Naná flagra Karola com Remy na cama. Roberval autoriza que os Athayde continuem morando na mansão, mas terão de trabalhar pra ele.

Beto imagina que Karola está sendo chantageada por Remy.

Quarta-feira, 5 de setembro – Remy solta aquela revelação

Luzia e Valentim (Danilo Mesquita) fazem as pazes. Beto Falcão e DJ Ariella topam apresentar um show para salvar o casarão. Ionan é convidado por Selma para ser o padrinho do filho.

Karola revela para sua comparsa Laureta que encomendou a morte de Remy. O safado sobrevive, escapa e vai até Luzia revelar que o filho dela com Beto Falcão está vivo.

Quinta-feira, 6 de setembro – O esperado capítulo de número 100

Como está aqui na Terra para fazer negócio, Remy pede dinheiro para contar o paradeiro do filho de Luzia. Nice flagra Agenor (Roberto Bonfim) sabotando sua comida no restaurante). Roberval coloca Severo como seu motorista particular. Laureta e Karola têm uma conversa séria e reveladora.

Sexta-feira, 7 de setembro – Remy engana Luzia

Laureta tenta fechar negócio com Remy. Luzia junta o dinheiro pedido por Remy, mas o cunhado não aparece no lugar combinado. O safado conta a Karola e Laureta sobre sua revelação. Desesperada por informações, Luzia corre para a casa de Karola atrás de Remy. O problema é que Valentim a flagra apontando uma arma para Karola.

As vilãs da novela compram Remy e ele conta a Luzia que o bebê era uma menina.

Sábado, 8 de setembro – Remy é morto

Mantendo a farsa, Remy marca com Luzia para lhe mostrar sua filha. Beto Falcão participa de um programa de televisão e se declara em rede nacional para a marisqueira. Ícaro (Chay Suede) e Rosa (Letícia Colin) transam após passar todos os últimos capítulos discutindo. Ionan recebe uma denúncia colocando Luzia no tráfico de drogas.

Remy tenta dopar Luzia, que o esfaqueia. Beto Falcão aparece e encontra Luzia do lado do corpo de Remy.