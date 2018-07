Remy descobre o maior segredo da história de ‘Segundo Sol’

Todas as vilanias de ‘Segundo Sol‘ estavam concentradas em Laureta (Adriana Esteves) e Karola (Deborah Secco), então o também-malvado Remy (Vladimir Brichta) aproveitava pra fazer suas pequenas malandragens. Entre um tráfico de drogas aqui e umas traições acolá, o irmão de Beto Falcão (Emílio Dantas) foi se aproximando da trama principal até que, nos capítulos da próxima semana, ele descobrirá a verdade.

Após uma investigação até que simples, Remy descobre o que Laureta e Karola fizeram contra Luzia (Giovanna Antonelli) na primeira fase da novela. Isso mesmo, Remy descobre que seu sobrinho Valentim (Danilo Mesquita) é filho da marisqueira, e não de Karola. Isso lhe dá muita vantagem em negociação com Laureta, e ainda permite que se alie a Rosa (Letícia Colin) para ferrar ainda mais a cafetina.

Parece sensacional, não é mesmo? Espera só para descobrir os outros acontecimentos de ‘Segundo Sol’ explicados no nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 30 de julho – Remy descobre segredo

Beto Falcão promete para Luzia que eles ficarão juntos, assim como numa comédia romântica com a Julia Roberts. Enquanto isso, Valentim tem medo que Beto termine com sua mãe para ficar com a marisqueira. Remy recebe spoilers dessa novela e descobre o segredo de Laureta.

A cafetina tenta seduzir Roberval (Fabrício Boliveira), mas o plano dá errado e ela é humilhadíssima. Agenor (Roberto Bonfim) impede que sua mulher trabalhe para Cacau (Fabíula Nascimento), provando ter um pensamento mais atrasado que o dos personagens congelados de ‘O Tempo Não Para‘. Karen (Maria Luísa Mendonça) vai embora da casa do núcleo rico e pede refúgio para Roberval.

Terça-feira, 31 de julho – Karola não está bem da cabeça

Remy se empolga na investigação e descobre sobre a verdadeira mãe de Valentim. Roberval aceita Rochelle (Giovanna Lancellotti) em sua casa de novo. Karola tem aquele momento tristinho pensando no boy.

Luzia se revela para Edgar (Caco Ciocler) e os dois conversam sobre o que fazer com a menina problemática. Karola passa a sentir quase como uma perseguição: ela surta ao imaginar Beto com a marisqueira e tem um surto ainda maior ao ver Luzia conversando com Valentim.

Quarta-feira, 1º de agosto – Severo acredita em sequestro fake

Com medo, Karola vai atrás de Luzia. Remy oferece a Rosa um acordo após descobrir o segredo de Karola e Laureta. Severo (Odilon Wagner) cai na notícia do sequestro fake de Manuela (Luisa Arraes) e fica bem desesperado.

Zefa organiza uma reuniãozinha pra pedir dinheiro para o resgate de Manu. Rosa sabe que o assunto é roubada, então sugere para Valentim não se meter nas tretas do núcleo adulto da trama. Remy coloca Karola contra a parede.

Quinta-feira, 2 de agosto – Roberval faz Severo abaixar a cabeça

Valentim fica cara a cara com Luzia e rompe sua amizade com a marisqueira. Enquanto isso, Karola é humilhada e chantageada pelo seu ex, Remy. Zefa abaixa a cabeça e se humilha para Roberval com o intuito de conseguir levantar dinheiro para o sequestro fake-news dessa novela.

Valentim descobre que Ícaro é hóspede de seu pai. Agenor novamente dá um show de machismo e surta ao saber que sua esposa voltou a vender quentinhas.

Severo aceita as exigências de Roberval e vai até sua casa para implorar por ajuda.

Sexta-feira, 3 de agosto – Laureta tem plano sinisto

Com toda a família rica em sua mão, Roberval humilha a todos (mas garante o dinheiro para o resgate). Remy conta para Laureta sobre sua “descoberta”. Como não é boba nem nada, a cafetina aceita a chantagem. Valentim tenta convencer Beto a contar para Karola a “identidade secreta” de Ariella, como se já não estivesse na cara.

Manuela é deixada desacordada na casa de Severo. Após estragos causados pela festa de Remy, Laureta castiga Rosa colocando a sócia no cantinho da disciplina. Laureta promete eliminar o mal pela raiz (se é que me entendem).

Sábado, 4 de agosto – Januária pede ajuda

Manuela acorda e trata sua mãe mal. Beto fica desconfiado das desculpinhas de Karola. Januária é ameaçada por Laureta, mas consegue escapar. Rosa aceita a parceria com Remy e conta um grande segredo: Luzia é a DJ Ariella.

Após (outra) crise de abstinência, Manuela foge. De novo. Januária pede ajuda para Groa (André Dias), mas o gringo se atrasa para salvar a mulher. Beto vai atrás de Luzia e dá de cara com seu irmão Remy.