Luzia (finalmente) reencontra Beto Falcão em ‘Segundo Sol’

Após 18 anos na Islândia, afastada dos filhos e do amor de sua vida, Luzia (Giovanna Antonelli) em ‘Segundo Sol‘ teve a chance de voltar ao Brasil sob a identidade de DJ Ariella e decidiu ir atrás de tudo o que deixou para trás. Conseguiu se aproximar da filha problemática e até do filho garoto de programa, mas faltava o grande amor de sua vida Miguel (Emílio Dantas)… quer dizer, Beto Falcão.

Nos capítulos exibidos nessa próxima semana, Luzia vai se aproximar de Valentim (Danilo Mesquita) e descobrirá que ele é filho de Miguel e Karola (Deborah Secco). Ao ficar sabendo que Miguel está vivo, ela começa a fazer um pequeno CSI e descobre sua localização: o amor de sua vida deu uma escapadinha para Boiporã, o local onde se conheceram. Melhor ainda: ele estava na casa alugada de sua irmã. De mala e cuia, Luzia partiu em viagem para rever o amado.

Além do reencontro de Luzia e Miguel, essa semana ainda tem muita coisa emocionante, como a prisão de Laureta (Adriana Esteves). Confira nosso resumão dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 4 de junho – Luzia ajuda a filha

Preparado para se vingar de seu pai Severo (Odilon Wagner), Roberval (Fabrício Boliveira) começa a tramar um plano junto de Laureta. Luzia continua caidinha por Miguel, e sua irmã Cacau (Fabíula Nascimento) toma para si a tarefa de falar “miga, parou né?”.

Rochelle (Giovanna Lancellotti), a irmã super baixo-astral de Manu (Luisa Arraes), esconde drogas no quarto da irmã apenas porque é uma cobra. Por causa disso, Manu vai embora da mansão. Rosa (Letícia Colin) e Ícaro (Chay Suede) começam a se aproximar. Manu pede para Luzia te dar abrigo.

Terça-feira, 5 de junho – Laureta expõe Severo

Edgar (Caco Ciocler) vai até Manu para pedir que volte para casa, e sua mãe (que está disfarçada de DJ internacional) acha melhor ela obedecer o pai. Valentim canta uma música de sua autoria para Rosa e ela vira a cadeira para ele, deixando Ícaro com ciuminho.

Laureta divulga um vídeo comprometedor de Severo. Karola chega em Boiporã pra levar Beto Falcão de volta, mas ele não quer voltar. Roberval revela a Cacau que ele está por trás da exposição de Severo.

Rosa aparece no vídeo e fica desesperada de sua família descobrir. Clóvis (Luis Lobianco) descobre que Naná (Arlete Salles) esconde Remy (Vladimir Brichta) em sua casa. Luzia vai até a mansão de Severo.

Quarta-feira, 6 de junho – Luzia reencontra Karola

Severo banca a mocinha da novela passada e promete vingançaaaa contra Laureta.

Enquanto isso, a cafetina de luxo vê Rosa e Ícaro se pegando. Maura (Nanda Costa) descobre o emprego meio ingrato de sua irmã Rosa. Laureta ofende Maura, mas a policial lhe dá voz de prisão. Convidada por Valentim para ir até sua casa, Luzia descobre que Karola é a mãe de Valentim.

Quinta-feira, 7 de junho – Laureta é presa

Luzia foge antes de Karola ver, afinal isso comprometeria seu disfarce. Laureta é presa com Ícaro. Cacau sugere para Luzia ficar meio longe de Valentim. Ícaro consegue sair da prisão graças a Cacau, mas Laureta não tem a mesma sorte: Karola fica com pé atrás de ajudar a “sócia”. Sorte da vilã que Roberval está lá para ajudá-la. Lourival (Jackson Santos) morre num desabamento no prédio e decidem acusar a construtora de Severo pelo acidente por ter transformado ‘Segundo Sol’ em outra minissérie da Globo:

Valentim conta a Luzia que Miguel é seu padrasto.

Sexta-feira, 8 de junho – Rosa e sua família ficam sem casa

Luzia fica chocada ao descobrir que seu amado Miguel está vivo e decide descobrir mais coisas sobre ele. O prédio fica interditado e todas as famílias são tiradas de lá com medo de uma tragédia maior. Rosa garante à sua família que conseguirá uma nova casa para eles. Laureta, que não dá ponto sem nó, faz uma pequena chantagem em troca de ajudar a família de Rosa. Cacau fica sabendo que quem alugou sua casa é Miguel.

Sábado, 9 de junho – O esperado encontro

Cacau não quer saber de Luzia indo atrás de Miguel. Rosa consegue alugar uma casa e seu pai fica meio “ué de onde vem esse dinheiro?”.

Valentim fica sabendo que Rosa trabalha para Laureta. Valentim dança com Rosa e Ícaro sai na porrada com o irmão (que ainda não sabe que é irmão). Severo sofre uma ordem de busca e apreensão em sua casa. Beto reencontra Luzia.