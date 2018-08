Karola agride Rosa por ter segredo revelado em ‘Segundo Sol’

‘Segundo Sol‘ é uma novela em que todo personagem esconde um ou outro segredinho. O problema é quando um deles descobre e conta para outra pessoa, não é mesmo? Um desses “segredos” na novela era a antiga profissão de Karola (Deborah Secco), que trabalhou muito como garota de programa antes de conhecer Beto Falcão (Emílio Dantas). Para o azar dela, Rosa (Letícia Colin) ficou sabendo desse currículo.

Após mais alguns personagens da novela descobrirem esse passado de Karola, como Remy (Vladimir Brichta) ou mesmo seu “filho” Valentim (Danilo Mesquita), a vilã fica revoltada com quem vazou isso. Ou seja, ela parte pra cima de Rosa por ter espalhado a fofoca! Já podemos esperar um belo embate entre as duas personagens na trama.

‘Segundo Sol’ ainda tem muita coisa inesperada, como um ameaça de morte, mas isso você fica sabendo no nosso tradicional resumo:

Segunda-feira, 6 de agosto – Manuela volta pra casa

Luzia (Giovanna Antonelli) é chantageada por Remy. Narciso conta ao pai traficante que está apaixonado pela problemática Manuela (Luísa Arraes). A vilã Laureta (Adriana Esteves) explica para a vilã-assistente Karola que matou Januária. Manuela faz um acordo e volta para a casa de Severo (Odilon Wagner). Cacau (Fabíula Nascimento) descobre a chantagem feita pelo safado do Remy. Pela trocentésima vez nessa novela, Doralice (Roberta Rodrigues) faz a ciumenta possessiva e desconfia de Ionan (Armando Babaioff).

–

Remy conta a Luiza que fará uma revelação, mas só nos próximos capítulos.

Terça-feira, 7 de agosto – Ícaro sai na porrada com Remy

Remy assedia a marisqueira, mas por sorte Ícaro (Chay Suede) aparece e dá uma surra no safado. Maura (Nanda Costa) faz a inseminação artificial com a ajuda de seu parça Ionan. A esposa de Agenor (Roberto Bonfim) faz sucesso no restaurante de Cacau, então o macho dá aquela surtada de sempre. Ícaro descobre que Manu está usando drogas.

–

Karola e Laureta imaginam que Rosa está envolvida com Remy. Selma (Carol Fazu) fica meio chateada com a proximidade de Ionan. Valentim flagra Rosa e Remy juntos.

Quarta-feira, 8 de agosto – Remy provoca todo mundo

Valentim termina seu namoro com Rosa. Nice percebe que teve sua comida sabotada pelo marido machistinha. Maura recebe a confirmação de gravidez. Vamos comemorar!!!

–

Manuela dá uma piorada. Luzia garante que vai atrás desse segredo que Remy está escondendo sobre ela. Remy provoca Karola, dando a entender que está de caso com Luzia.

Quinta-feira, 9 de agosto – Zefa revela seu segredo

A digital influencer flopada Rochelle (Giovanna Lancellotti) repara que Karen (Maria Luísa Mendonça) passou a noite com Roberval (Fabrício Boliveira). Zefa (Claudia di Moura) está preocupada com as vilanias de seu filho Roberval, então conta a ele que Edgar (Caco Ciocler) também é seu filho.

–

Roberval fica furioso e manda Zefa desaparecer de sua frente.

Sexta-feira, 10 de agosto – Valentim descobre antiga profissão de sua mãe

Beto Falcão descobre sobre a chantagem que Luzia está sofrendo de Remy. Ícaro e Rosa têm aqueles momentos quentes, mas ele a afasta dizendo que ela se vendeu para Laureta.

–

A vilã máxima da novela tenta descobrir o paradeiro de Luzia através de Rosa. Valentim estranha ver Karola dando dinheiro para Remy. Rosa revela a Valentim sobre o passado de garota de programa de Karola.

Sábado, 11 de agosto – Karola percebe o óbvio

Valentim coloca sua mãe contra a parede, mas garante que não vai contar para Beto Falcão. Karola sai na porrada com Rosa por causa da fofoca sobre o passado. Rochelle banca a investigadora (mas sem perder o lado blogueirinha) para descobrir o motivo da briga de Zefa e Roberval.

Karola descobre que a internacional DJ Ariella é a marisqueira. Luzia veste sua peruquinha e se disfarça de Silvia para seduzir Juarez (Tuca Andrada), e consegue descobrir que ele encomendou a morte de Manuela.