Manuela descobre que Ariella na verdade é sua mãe em ‘Segundo Sol’

A novela ‘Segundo Sol‘ parece estar meio paradinha nos últimos tempos, mas é só aparência. Toda semana tem muita coisa acontecendo nesse novelão das nove! Por exemplo, nessa próxima semana Manuela (Luisa Arraes) descobrirá a verdadeira identidade de sua mãe, Luzia (Giovanna Antonelli). Pois é, a garota vai saber que a DJ internacional na verdade é sua mãe foragida.

Mas nem tudo são flores: a revelação não virá por parte de Luzia, e sim por Ícaro (Chay Suede). E a gente já sabe como o rebelde sem causa não gosta muito de sua mãe, não é mesmo? Manuela ficará abalada com a revelação e vai precisar pensar melhor sobre o assunto.

Para essas e outras coisinhas mais, confira o resumão da semana de ‘Segundo Sol’ porque está muito bom mesmo!

Segunda-feira, 9 de julho – Ícaro revela a verdade para Manu

Karola (Deborah Secco) rejeita a ideia de Valentim (Danilo Mesquita) mostrar a nova música de Beto Falcão (Emílio Dantas) para a DJ Ariella. Rosa (Letícia Colin) começa a fazer suas investigações básicas na casa de Laureta (Adriana Esteves) para descobrir a relação que ela tem com Luzia.

Como têm uma inimiga em comum, Remy (Vladimir Brichta) se une a Rosa. Ícaro discute com sua mãe. Karen (Maria Luísa Mendonça) é destratada pelo seu marido e pelo sogro. Ícaro conta para Manuela que DJ Ariella na verdade é Luzia.

–

Terça-feira, 10 de julho – Cacau fica com Edgar (pera, como assim?)

Manu fica desesperada com a informação, afinal passou semanas da novela sem saber que sua mãe era a DJ internacional que fez residência numa baladinha de Salvador sem qualquer motivo. Ícaro esconde de Laureta o que descobriu sobre Luzia. Roberval (Fabrício Boliveira) tenta fazer as pazes com Cacau (Fabíula Nascimento) depois de ter sido um completo babaca nas duas últimas semanas. Depois disso, Cacau se beija com Edgar (Caco Ciocler) porque…

–

Quarta-feira, 11 de julho – Rosa descobre segredinho de Karola e Laureta

Valentim conforta Luzia e os dois começam a se sentir mais próximos (claro que eles não imaginam que são mãe e filho). Beto começa a pensar em seu mozão Luzia enquanto está se pegando com Karola.

–

Rosa escuta Laureta e Karola conversando sobre Luzia e fica sabendo de algumas coisas. Maura (Nanda Costa) pensa em ter um filho com a namorada, mas sua mãe rejeita a ideia. Rosa conta sua descoberta para Ícaro.

Quinta-feira, 12 de julho – Relacionamento de Maura é revelado para Agenor

Ícaro fica chocadíssimo com a relevação de Rosa. Doralice (Roberta Rodrigues) tem sua enésima crise de ciúme ao ver Maura cuidando de Ionan (Armando Babaioff) no hospital. Luzia mostra para Valentim a letra que criou para a melodia feita por Beto. Rochelle (Giovanna Lancellotti) descobre o esconderijo secreto de dinheiro do avô e começa a chantagear o corrupto. Beto gosta da letra e pede para conhecer a DJ Ariella. Agenor (Roberto Bonfim) constata que sua filha namora a vizinha e fica praticamente esse velhinho do GIF:

–

Sexta-feira, 13 de julho – Maura é expulsa de casa

Agenor faz um escândalo ao descobrir que sua filha é lésbica. Manuela pede para Ícaro ir embora da casa de Laureta. Maura é expulsa de casa pelo pai preconceituoso. Severo (Odilon Wagner) cede à chantagem da neta blogueirinha e dá a chave e a senha do esconderijo do dinheiro. Expulsa de casa, Maura encontra abrigo na casa da namorada Selma (Carol Fazu).

–

Sábado, 14 de julho – Rosa vai embora do bordel

Ícaro descobre uns podres sobre Laureta. Karola conta para a parça de crimes Laureta que Ícaro a procurou. Beto ajuda Ícaro a sair da casa de Laureta. O cantor também aproveita para dar aquela força para Valentim pagar a dívida de Laureta. Edgar pede Cacau em casamento. Rosa briga com Laureta e vai embora do bordel.