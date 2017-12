Tempo de Amar: Lucinda se joga na frente de um carro

Lucinda (Andreia Horta) é aquele tipo de pessoa que em momentos de desespero sempre toma a atitude mais drástica, vide sua próxima loucura em ‘Tempo de Amar‘.

A mulher com cicatriz está brigada com Inácio (Bruno Cabrerizo) e o maridão tem até dormido fora de casa. Lucinda pensa em várias formas de conseguir se reconciliar com o crush, mas a única ideia que vem à sua cabeça é se jogar na frente de um carro, ser atropelada e aí Inácio sentirá pena e voltará. É um plano perfeito, só que não!

Lucinda realmente é atropelada e Inácio a salva, mas até ele (que não é a pessoa mais inteligente nessa novela) percebe que aquilo tudo foi uma estratégia ardilosa e não volta com a moça. Para melar ainda mais a relação deles, Inácio vai descobrir o paradeiro de sua filha Mariana e isso vai abalar seu psicológico.

É muita emoção, e ainda vai rolar um pedido de casamento. Quer saber mais? Confira nosso resumo de ‘Tempo de Amar‘!

Segunda-feira, 1º de janeiro – Vicente pede Maria Vitória em casamento

Justino (Jorge de Sá) fica babando pelas moças do cabaré. Maria Vitória (Vitória Strada) conversa com Helena (Jessika Alves) e conta que pensa em ficar com Vicente (Bruno Ferrari) mesmo porque é o que tem pra hoje.

Lucinda, aquela que fez chantagem emocional com sua cicatriz, afirma que fará Inácio sentir pena dela. Maria Vitória curte momentos com a mãe no mar. Delfina (Letícia Sabatella) reclama da festa de Mariana e José Augusto (Tony Ramos) dá aquela bronca na funcionária (e amante). Vicente pede a mão de Maria Vitória em casamento.

Terça-feira, 2 de janeiro – Lucinda tenta se matar só pra causar um pouquinho

Celeste (Marisa Orth) fica toda festiva com o noivado de sua filha. Fernão (Jayme Matarazzo) prepara um plano contra José Augusto. Começam os preparativos da festa de Mariana e Delfina continua reclamando. Vicente compra passagens para levar Maria Vitória a Portugal. Nicota (Olivia Araujo) vai no Grêmio Cultural e é meio hostilizada quando tenta falar pelas mulheres. Querendo atenção, Lucinda se joga na frente de um carro para causar aflição em Inácio.

Quarta-feira, 3 de janeiro – Lucinda é salva

Inácio até salva Lucinda, mas percebe que tudo isso não passou de um truque para que os dois fizessem as pazes. Inácio pede para Justino contar a Lucerne (Regina Duarte) sobre o acidente. Vicente e Maria Vitória curtem uma baladinha. Conselheiro (Werner Schünemann) quer mais uma chance de fazer o relacionamento com Celeste dar certo, agora que sua esposa está a sete palmos de distância.

Quinta-feira, 4 de janeiro – Teodoro quer acabar com Vicente

Teodoro (Henri Castelli) liga para um jornalista e solta uma fake news sobre Vicente. Lucinda se irrita quando Inácio decide sair de casa só porque ela se jogou na frente de um carro para reconquistar o marido. Francamente, como se isso fosse motivo! Já no cabaré, Lucerne avisa Inácio que Lucinda não é flor que se cheire.

Fernão tranca a esposa em casa, mas Henriqueta (Nívea Maria) vai ajudá-la. Maria Vitória lê a notícia falsa sobre Vicente.

Sexta-feira, 5 de janeiro – Inácio descobre o paradeiro da filha

Celeste desconfia quando Eunice (Lucy Alves) passa meio mal, afinal esses sintomas sempre são sinal da mesma coisa nas novelas. Fernão entrega a carta falsa de Inácio para Henriqueta. Lucerne pede que Inácio jogue baralho com Lutero Padilha (Roberto Pirilo). Teodoro vê Vicente com Maria Vitória no restaurante, arranja uma briga e é expulso do local. Padilha conta para Inácio o que houve com Mariana.

Sábado, 6 de janeiro – Inácio compra passagem para Portugal

Após ouvir a informação, Inácio planeja ir para Portugal. Lucinda xinga a tia e é obrigada a sair de casa. Celeste acha que Eunice está grávida. Lucerne dá o dinheiro da passagem de Inácio. José Augusto avisa Delfina que não é pra deixar Fernão tratar Tereza mal, afinal de boy lixo já basta o Gael (Sergio Guizé) de ‘O Outro Lado do Paraíso‘.

Inácio compra a passagem e mente a data para Lucinda porque sabe que ela é capaz de fazer alguma coisa extrema.