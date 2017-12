Tempo de Amar: Maria Vitória vê a foto da filha dela

Se você achou que Maria Vitória (Vitória Strada) teria uma semana mais tranquilinha em ‘Tempo de Amar‘, já te aviso que ela continuará sofrendo um montão.

Enquanto Inácio (Bruno Cabrerizo) vai passar a semana inteira da novela ensaiando para sua apresentação na Noite do Chorinho, Maria Vitória terá de se preocupar com a ameaça da prisão de Vicente (Bruno Ferrari). Ele foi injustamente acusado como o mentor do atentado ao barco por Teodoro (Henri Castelli), e vai passar um tempo escondido numa pensão pra fugir da polícia.

E como maldade pouca é bobagem para Teodoro, ele vai mexer seus pauzinhos e fará com que a foto da pequena Mariana chegue às mãos de Maria Vitória. O que será que isso causará na mocinha que esqueceu da filha desaparecida há meses na novela? Você saberá acompanhando nossos resumões semanais de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 11 de dezembro – Lucinda tenta impedir Inácio

Inácio ensaia com Justino (Jorge de Sá) para sua apresentação musical. Helena (Jessika Alves) convida Maria Vitória para ir ao evento da rádio. Lucerne (Regina Duarte) recebe visita de Inácio na prisão e percebe que ele está tristinho. José Augusto (Tony Ramos) telefona para Reinaldo (Cássio Gabus Mendes). Lucinda (Andreia Horta) manda uma amiga ligar para Inácio fingindo que o evento foi cancelado, mas ele decide ir mesmo assim. Vicente e Maria Vitória se beijam e o circo vai pegar fogo em breve, minha gente!!!

Terça-feira, 12 de dezembro – Lucinda está brava com o show de Inácio

Depois do beijo, Vicente pede mais uma chance para Maria Vitória. Lucinda tenta fingir que está super sussa com Inácio fazendo várias apresentações com Justino. Celina (Bárbara França) pede um jantar para conhecer os pais de Artur (Guilherme Leicam) e ele dá um perdido. Maria Vitória ainda tenta convencer Otávio (Marcel Octávio) a se entregar para a polícia. José Augusto finalmente decide reconhecer Tereza (Olivia Torres) como sua filha. Não fez mais que sua obrigação, amigo!

Quarta-feira, 13 de dezembro – Maria Vitória descobre um parente

Fernão (Jayme Matarazzo) curte a notícia de que Tereza agora é filha oficial de José Augusto. Lucinda continua fingindo que está de boa a cada coisa que Inácio diz que fará. José Augusto não vai deixar Fernão sair na vantagem depois da questão da paternidade. Maria Vitória descobre que é prima de Celina.

Quinta-feira, 14 de dezembro – Vicente é preso

Alzira (Deborah Evelyn) proíbe Celina de contar sobre Maria Vitória para Celeste (Marisa Orth). Henriqueta (Nívea Maria) ouve José Augusto falando que não aceitará que Inácio se case com outra mulher. Depois de muito fingir, Lucinda explode e briga com seu amado Inácio.

Policiais invadem a pensão de Nicota (Olívia Araújo) e todo mundo vai pra cadeia.

Sexta-feira, 15 de dezembro – Lucinda pede perdão

Lucinda pede desculpas pelo ciúme. Otávio assume a culpa do atentado e todo mundo é libertado. Lucerne fica de olho em Otávio na cadeia. A pequena Mariana, que estava meio esquecida nessa novela, começa a passar mal. Teodoro entrega para Bernardo (Nelson Freitas) a foto de Mariana.

Sábado, 16 de dezembro – Maria Vitória vê foto da filha

Alzira pede para Maria Vitória não contar pra Celeste que é filha da Mafalda, mas não conta que o motivo é para não atrapalhar seus planos.

Inácio revela a Justino a ajuda que teve de Lucerne. A dona do bordel consegue ser libertada da cadeia, mas Teodoro dá uma ameaçadinha na senhora. Bernardo mostra a foto de Mariana para Maria Vitória.