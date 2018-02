Tempo de Amar: Vicente conhece Inácio e rola o famoso climão

Um dos momentos mais esperados de ‘Tempo de Amar‘ aconteceu: Maria Vitória (Vitória Strada) finalmente reencontrou Inácio (Bruno Cabrerizo), mas o que vai acontecer agora que ela é casada com outro? Simples, ela decide apresentar os dois.

Em um passeio por Portugal, Inácio dá de cara com o casal Maria Vitória e Vicente (Bruno Ferrari). Educada, a mocinha da novela apresenta um para o outro e conversam sobre trivialidades. Mas o papo não é gostoso porque Vicente fica meio enciumado com a situação. Maria Vitória tenta contornar explicando para Vicente que o ama.

Mas será que vai ficar assim mesmo? Confira o resumão de ‘Tempo de Amar’ porque a coisa vai pegar fogo:

Segunda-feira, 12 de fevereiro – Maria Vitória reencontra Inácio

Emocionada, Maria Vitória mostra sua filha para Vicente. Enquanto isso, Inácio lamenta que perdeu o amor de Maria Vitória. Lucinda (Andreia Horta) confessa que pode ter sido um erro ter se casado com Inácio. José Augusto (Tony Ramos) conta a Vicente que dará um terreno na Quinta para Maria Vitória. E aí chega a cena mais esperada da novela: Maria Vitória e Inácio se reencontram e isso merece uma chuva de GIFs comemorativos!!!!

Terça-feira, 13 de fevereiro – Maria Vitória vai conversar com seu ex-crush

O encontro do casal é tão chocante que os dois ficam paralisados e falam nada. Nem mesmo compartilharam um memezinho mostrando interesse.

Vicente a leva de volta para a Quinta, e Maria Vitória declara seu amor… para Vicente. Tereza (Olívia Torres) revela a José Augusto que quer ir ao Brasil para ir atrás de Fernão (Jayme Matarazzo). José Augusto mostra a Vicente as terras que ele vai dar para o casal. Maria Vitória decide ir conversar com Inácio.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Por causa da Champion’s League, não haverá capítulo de ‘Tempo de Amar’. Só na quinta-feira veremos a conversa de Maria Vitória e Inácio.

Quinta-feira, 15 de fevereiro – Inácio encontra seu amor com o maridão

Maria Vitória e Inácio colocam o papo em dia, contando tudo o que aconteceu nos últimos meses de novela.

Após a recapitulação, a mocinha conta que voltará ao Brasil com Mariana. Lucinda tem planos de vender sua casa em São Vital. Casualmente, Inácio dá de cara com o casal Maria Vitória e Vicente.

Sexta-feira, 16 de fevereiro – Vicente e Inácio se conhecem

Maria Vitória apresenta Vicente a Inácio, e sobe no ar aquele cheiro desagradável de climão e desconforto.

Vicente fica com ciúmes, mas Maria Vitória manda um “deixa disso”. Lucinda descobre que foi roubada e pede ajuda para o único homem que ainda se importa com ela nessa novela, Fernão. Henriqueta (Nívea Maria) sugere que o sobrinho compre uma barraca de frutas na feira. Inácio vai visitar Mariana e dá de cara com o ex-sogrão José Augusto.

Sábado, 17 de fevereiro – Rola o esperado momento entre Maria Vitória e Inácio

Rola uma treta entre Inácio e José Augusto, e Maria Vitória permite que o pai de Mariana possa visitar a filha quando quiser. Para seguir com o plano de resgatar a fortuna de Lucinda, Fernão vai até a casa de Emília (Françoise Forton). Maria Vitória encontra Inácio no celeiro velho, e o casal se beija.