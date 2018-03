Semana final em ‘Tempo de Amar’ tem overdose de casamentos

Acredite ou não, mas a novela ‘Tempo de Amar‘ chegou à sua semana final. Desde setembro do ano passado convivemos diariamente com a delirante Maria Vitória (Vitória Strada) e todas as suas desventuras amorosas atrás de Inácio (Bruno Cabrerizo) que, no fim, acabaram fazendo com que ela se casasse com outro homem, Vicente (Bruno Ferrari).

Mas o que a novela promete para essa reta final? Muitos casamentos. Como manda o figurino das novelas, meio mundo está com matrimônio agendado para essa semana, então se prepare para muitos SIMs ditos numa igreja. No entanto, o destino dos protagonistas, principalmente o que acontecerá com Maria Vitória, só será mostrado no último capítulo, a ser exibido no dia 19 de março. Até lá, vamos ficar mesmo é na torcida para que tudo acabe bem.

Confira nosso resumão da última semana de ‘Tempo de Amar‘ e já se prepare porque logo começa ‘Orgulho e Paixão‘:

Segunda-feira, 12 de março – O grêmio começa a ser reerguido

José Augusto (Tony Ramos) apoia a decisão de sua filha Tereza (Olívia Torres) em abandonar a casa de Delfina (Letícia Sabatella). Vicente e Maria Vitória organizam a reconstrução do Grêmio Cultural, simplesmente o núcleo mais chato da novela.

Nicota (Olivia Araújo) pede Geraldo (Jackson Antunes) em casamento, já que é a reta final da novela e matrimônios precisam acontecer. Inácio grava um disco.

Terça-feira, 13 de março – Maaaais casamentos

Teodoro (Henri Castelli) precisa de ajuda para se recuperar do baque econômico. Vicente conta para Maria Vitória que está com saudadinha de velejar. A protagonista aceita ser madrinha de casamento de suas amigas Helena (Jessika Alves) e Natália (Giulia Gayoso), afinal já falamos que todo mundo precisa se casar em reta final de novela. Bernardo (Nelson Freitas) compra o diamante roubado. José Augusto tem uma boa colheita. Inácio vê Lucinda (Andreia Horta) e Fernão (Jayme Matarazzo) andando juntinhos.

Quarta-feira, 14 de março – Emília cai na cilada de Fernão

Inácio conta para Maria Vitória que Lucinda e Fernão estão de casinho. Lucerne (Regina Duarte) descobre que o vilão Teodoro está completamente falido. Um minutinho de pausa pra gente poder rir aqui da cara dele:

Reinaldo (Cássio Gabus Mendes) diagnostica que Celeste Hermínia (Marisa Orth) está curada de seus problemas de saúde. Emília (Françoise Forton) beija Fernão.

Quinta-feira, 15 de março – Mais dois casamentos para a conta da novela

Adivinhem o que vai acontecer? Sim, maaaais um casamento, dessa vez entre Edgar (Marcello Melo Jr) e Carolina (Mayana Moura). Vicente oferece à Maria Vitória a chance de velejar em seu barco. Celeste Hermínia chama Inácio para cantar com ela em um recital.

José Augusto descobre todas as maldades que Delfina fez e confronta a vilã. Celina (Barbara França) se casa com Artur (Guilherme Leicam). Completamente seduzida por Fernão, Emília decide ir para Paris com o boy.

Sexta-feira, 16 de março

Sábado, 17 de março

Segunda-feira, 19 de março

Os 3 últimos capítulos da novela não foram divulgados pela emissora. Será que Maria Vitória vai aceitar ficar com Vicente? Inácio terá uma carreira musical? Emília será alertada que o amor de Fernão é apenas um golpe? Isso só assistindo à novela mesmo.