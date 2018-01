Tempo de Amar: José Augusto e Lucerne são o novo casal da novela

Acredite ou não, o sofrimento de Maria Vitória (Vitória Strada) vai ter uma pequena pausa nessa semana em ‘Tempo de Amar‘. Enquanto seu amado Inácio (Bruno Cabrerizo) curte as férias lá em Portugal, quem vai roubar a cena na novela essa semana é José Augusto (Tony Ramos).

O homem das mil mulheres está no Brasil chamando atenção por onde passa. Lucerne (Regina Duarte) é uma das primeiras a se interessar em José Augusto, mas com um motivo próprio: a dona do cabaré pensa em resolver os problemas financeiros de seu estabelecimento usando o pai de Maria Vitória como sugar daddy. Mas como isso é novela, é claro que Lucerne começa a se apaixonar por José Augusto no meio de todo o plano.

Essa semana ainda teremos o esperado reencontro de Celeste Hermínia (Marisa Orth) e José Augusto, mas isso você pode conferir no nosso resumão de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 15 de janeiro – Inácio vira pai babão

Inácio leva Mariana para a casa de Henriqueta (Nívea Maria) para apresentar a menina. Alzira (Deborah Evelyn) não quer nem saber de Celina (Bárbara França) se aproximar de José Augusto. Com o crescimento do negócio das geleias, Bernardo (Nelson Freitas) pede para Pepito (Maicon Rodrigues) sair de onde está e ir para um galpão.

Maria Vitória quer voltar para Portugal com o pai e Vicente. Izabel conta ao padre que Delfina (Letícia Sabatella) tem ódio de Mariana. Teodoro (Henri Castelli) acusa Conselheiro (Werner Schünemann) para os outros políticos. José Augusto encontra Lucerne (Regina Duarte).

Terça-feira, 16 de janeiro – José Augusto se encontra com Celeste

José Augusto fica encantado com a beleza de Lucerne e joga aquele xaveco pra chamar a gata pra sair. Lucerne topa sair, mas não é por amor: ela tem planos de usar o dinheiro de José Augusto para recuperar seu cabaré.

Conselheiro anuncia que fará um jantar para o visitante português. Em Portugal, Inácio conta que tem medinho de que Maria Vitória não o ame mais. José Augusto e Celeste Hermínia se encontram.

Quarta-feira, 17 de janeiro – Lucerne marca encontro com José Augusto

Surpreendendo todo mundo, José Augusto pede desculpas pelo vacilo no passado com Celeste, e ainda confessa que nunca deixou de amá-la. Helena (Jessika Alves) continua pensando como vai quitar sua dívida com Lucerne. Delfina tenta explicar para sua filha que Fernão (Jayme Matarazzo) se casou por interesse financeiro, mas ela não quer acreditar. Lucerne marca um encontro com José Augusto. Chocada, Tereza (Olivia Torre) descobre que Fernão foi embora.

Quinta-feira, 18 de janeiro – Tereza está inconsolável

Incorporando a Alice, Tereza fica esperando Fernão voltar. Spoiler: ele não volta.

Inácio tenta ajudar a situação dos camponeses em Portugal. Maria Vitória confessa a Vicente (Bruno Ferrari) que quer morar no Brasil. Delfina fica com dó da filha e promete se vingar de Fernão. José Augusto vai até o cabaré de Lucerne.

Sexta-feira, 19 de janeiro – Tereza recebe ordem de despejo

Lucerne se esconde para não ser vista por José Augusto. A ideia de Celina para o Grêmio Cultural é elogiada. Lucerne e José Augusto se beijam, promovendo muitos momentos calientes na novela das seis.

Tereza recebe uma ordem de despejo vinda de Fernão. Tudo dá certo no jantar de Conselheiro.

Sábado – 20 de janeiro – Conselheiro é detido

Teodoro tem planos para prejudicar Conselheiro. Lucerne dá o braço a torcer e confessa que ficou interessada por José Augusto. Lucinda é chantageada por Gregório (Cristiano Garcia). Teodoro faz uma denúncia para os políticos. Delfina brinca de Banco Imobiliário e compra as terras de Sebastião. Conselheiro é detido pelo delegado, sob a acusação de financiar uma propaganda contra o Governo.