Tempo de Amar: Lucinda sabota recuperação da cegueira de Inácio

Quem foi que deu a essa novela o nome ‘Tempo de Amar‘? O mais correto seria ‘Tempo de Sofrer‘, porque o amor não tem espaço nessa trama cheia de tristeza (mas que está muito gostosa de assistir).

Já falamos muito da sofrência da mocinha da trama, mas o que falar de Inácio (Bruno Cabrerizo)? Ele ficou cego aqui no Brasil e foi aos poucos se encantando por Lucinda (Andréia Horta). Mas a brasileira tem uma baita cicatriz no rosto e tem medo que Inácio a despreze quando recuperar a visão. O que fazer então? Simples, ela pega todos os medicamentos que servem para curar a cegueira e joga tudo fora para ele ficar cego pra sempre. Que amor, não é?

Mas e a sua amada portuguesa? Bem, Maria Vitória (Vitória Strada) chegará ao Brasil com uma mão na frente e a outra atrás e será bem recebida pela Madame Lucerne (Regina Duarte), que está louquinha para fazer a Lívia Marini e colocar a protagonista em seu cabaré. Infelizmente, Maria Vitória consegue fugir das garras dela (mas não por muito tempo).

Confira o resumão de ‘Tempo de Amar’, porque é de muito sofrimento que estamos falando.

Segunda-feira, 16 de outubro – Maria Vitória descobre a amante de seu pai

Maria Vitória está desesperada porque não tem mais a foto de Inácio, mas a Helena lembra a coitada que pelo menos ela tem o endereço de onde o crush trabalha no Brasil. Celeste começa a escrever seu testamento. Lá em Portugal, a maquiavélica Delfina continua evitando que José Augusto encontre documentos sobre sua neta perdida. Uma colega que Maria Vitória fez no navio por muita coincidência conhecia Delfina e conta que ela era amante de José Augusto.

Terça-feira, 17 de outubro – Maria Vitória chega ao Brasil

Maria Vitória fica boladíssima com a revelação, mas logo se esquece do problema porque finalmente chegou ao Brasil. Foi mais ou menos assim:

Inácio pede que Lucinda vá até o empório procurar cartas que Maria Vitória pode ter mandado para ele. A mocinha vai até o trabalho de Inácio, encontra as portas fechadas e tem o famoso desespero. Helena oferece sua casa para Maria Vitória ficar.

Quarta-feira, 18 de outubro – Teodoro encontra Maria Vitória

Já tomando as dores das novas BFFs, Maria Vitória confronta a cafetina francesa Lucerne por ter enganado Helena. Mas como são tempos de crise, é oferecido à mocinha um emprego de pianista no cabaré da madame em troca de moradia.

Teodoro vê Maria Vitória no cabaré e já avisa Lucerne que quer aquela mulher para ele. Maria Vitória e Helena fogem do cabaré.

Quinta-feira, 19 de outubro – Maria Vitória consegue fugir

As duas são acolhidas na confeitaria de Tomaso e Giuseppe. Lucerne descobre que Maria Vitória e Helena fugiram, e fica bem furiosa com isso. O médico Falcão atende Inácio e o diagnostica dizendo que ele poderá voltar a enxergar. Lucinda fica com medo de ser rejeitada por Inácio quando ele ver sua cicatriz.

Muito fofoqueira, Delfina conta a Fernão sobre a fuga de Maria Vitória. Fernão começa a desconfiar que Tereza é filha de José Augusto e já planeja um casamento 100% livre de qualquer interesse.

Sexta-feira, 20 de outubro – Teodoro descobre sobre filha de Maria Vitória

Fernão, ainda sem qualquer interesse, começa a pesquisar sobre a paternidade de Tereza. Maria Vitória manda uma carta para o pai. Lucerne anuncia que cobrará a dívida que Helena tem com ela. Lucinda e Inácio se beijam depois que ele conta o que sente por ela. Teodoro mostra para a tia de Maria Vitória a foto de um bebê adotado por amigos seus e descobre que aquela lá e a filha dela!

Sábado, 21 de outubro – Lucinda sabota tratamento de Inácio

Depois de beijar Lucinda, Inácio pede para que ela vá até o empório procurar cartas de Maria Vitória. Delfina percebe que Fernão sabe sobre a paternidade de Tereza. Inácio recebe os remédios para o tratamento de sua cegueira, mas Lucinda joga fora os medicamentos para que ele não recupere a visão.