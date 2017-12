Tempo de Amar: Maria Vitória descobre que é filha de Celeste

Depois de mais uma semana de muito sofrimento em ‘Tempo de Amar‘, os autores deram uma folguinha para Maria Vitória (Vitória Strada) essa semana. A mocinha vai até descobrir quem é sua verdadeira mãe!

Depois de todo mundo tentar evitar que ela entrasse em contato com Celeste Hermínia (Marisa Orth), Maria Vitória dá aquela insistida e descobre que a cantora na verdade é a mãe dela. Elas se separaram justamente quando Celeste percebeu que José Augusto (Tony Ramos) estava tendo um trelelê com a governanta Delfina (Letícia Sabatella), e aí acabou separada da filha querida.

Com isso, Maria Vitória ganha mais uma aliada no Brasil enquanto busca pela filha Mariana e tenta encontrar Inácio (Bruno Cabrerizo). O problema é que Celeste Hermínia shippa sua filha com Vicente (Bruno Ferrari), e não com o galã português.

Para essas e outras novidades da semana, confira nosso resumão de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 18 de dezembro – Maria Vitória encontra sua mãe

Maria Vitória vai embora da casa de Alzira (Deborah Evelyn). Alzira não quer que Celina (Bárbara França) tenha relações com Maria Vitória. Maria Vitória conversa com Vicente sobre como ela gostaria de ter descoberto a relação que tem com Celeste Hermínia. Lucinda (Andreia Horta) joga um verde para Inácio dando a entender que está grávida. Maria Vitória procura por Celeste Hermínia e descobre que ela é sua mãe.

Terça-feira, 19 de dezembro – Muitas revelações nesse capítulo

Celeste Hermínia conta que José Augusto a separou de Maria Vitória logo quando ela descobriu que ele tinha um caso com Delfina. Maria Vitória conta para a mãe sobre Mariana, a bebê que ela frequentemente esquece nessa novela.

Fernão (Jayme Matarazzo) se une à Delfina em um plano contra José Augusto. Lucinda conta para Inácio que não está grávida. Maria Vitória e Vicente se beijam. Celina descobre que Maria Vitória é filha de Celeste.

Quarta-feira, 20 de dezembro – Inácio fica bravo com Lucinda

Celina fica #xatiada por ter sido enganada por Alzira esse tempo todo. Maria Vitória conta para a mãe sobre seu rolo com Vicente, mas conta que ainda ama o querido Inácio. Inácio encontra o bilhete fake escrito pela mulher e fica pistola, a ponto de sair de casa. O rapaz então arranja abrigo no cabaré de Lucerne (Regina Duarte). Lucinda obriga Justino (Jorge de Sá) a falar onde o marido está.

Quinta-feira, 21 de dezembro – Capíulo quase sem sofrimento

Lucinda discute com meio mundo porque está bem abalada com a saída de Inácio. Celeste conta para o Conselheiro (Werner Shünemann) que torce para Maria Vitória ficar com Vicente, porque ele faz muito bem para ela. Esse ship precisa acontecer, galera!!!

Acontece uma baita confusão por causa de uma aliança que foi encontrada dentro de um pote de geleia. Rola uma festividade no Grêmio Cultural e todos estão de boa.

Sexta-feira, 22 de dezembro – José Augusto assume a paternidade de Tereza

Todo mundo fica de olho em Maria Vitória e Vicente mais próximos. Vicente se declara e beija a amada. Inácio ganha conselhos da dona do cabaré. A noite do chorinho é um sucesso e todo mundo comemora. José Augusto registra oficialmente Tereza (Olívia Torres) como sua filha. Justino vai procurar Inácio e é seguido por Gregório (Cristiano Garcia).

Sábado, 23 de dezembro – Vicente ouve que precisa pedir Maria Vitória em casamento

Alzira conta que não quer nem pensar em ver Celina com Artur (Guilherme Leicam). Conselheiro dá a dica para Vicente pedir a mão de Maria Vitória em casamento. Helena (Jessika Alves) e Natália (Giulia Gayoso) estão tão aéreas que até sonham com o casamento de Maria Vitória. Teodoro (Henri Castelli) fica sabendo os últimos acontecimentos da novela referentes a Celeste Hermínia. Delfina desconfia da chegada de Irmã Assunção (Yasmin Gomlevsky) a Morros Verdes e fica assim meio aflita.