Tempo de Amar: Vicente descobre beijo de Maria Vitória e Inácio

Após meses separados na novela ‘Tempo de Amar‘, Inácio (Bruno Cabrerizo) e Maria Vitória (Vitória Strada) fizeram um remember de quando eram namorados e se beijaram. O problema é que os dois estão casados com outras pessoas, né?

Maria Vitória fica aflita com o beijo que teve com Inácio, e sente como se estivesse enganando seu marido Vicente (Bruno Ferrari). Munida de coragem, a mocinha desta novela confessará ao seu marido que beijou seu ex. Será que Vicente vai surtar? Vai brigar? Bem, você pode descobrir isso vendo nosso resumão semanal de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 19 de fevereiro – Vicente desconfia de Maria Vitória

Depois do beijo, Maria Vitória dá um chega-pra-lá em Inácio. Tereza (Olívia Torres) confessa que está grávida de Fernão (Jayme Matarazzo). Delfina (Letícia Sabatella) tenta plantar a sementinha da discórdia no coração de Vicente. Fernão e Emília (Françoise Forton) jantam.

Terça-feira, 20 de fevereiro – Fernão prossegue com seu plano

O plano de Fernão é conquistar Emília para lhe aplicar um golpe. José Augusto (Tony Ramos) cede e conta para Olívia onde está Fernão. Maria Vitória, acompanhada de Vicente, encontra Tereza com Inácio em Morros Verdes e relembra tudo o que passou com o boy.

Quarta-feira, 21 de fevereiro – Vicente se incomoda com Inácio

Vicente conta para Maria Vitória que não leva tão numa boa a presença do ex dela. Gregório (Cristiano Garcia) fica bravo quando começam a gastar o dinheiro que ele tanto demorou para roubar de Lucinda (Andreia Horta). Depois de gastar um dinheirinho, Lucerne (Regina Duarte) prepara a festa de reinauguração de sua ~casa de espetáculos~ com direito a muita música e muita dança.

Vicente vai atrás de Inácio.

Quinta-feira, 22 de fevereiro – Emília cai na armadilha de Fernão

Para não causarem mais problemas para Maria Vitória, Vicente e Inácio decidem fazer as pazes. Logo depois, Vicente conta para sua esposa sobre a conversa que teve com Inácio, e a maquiavélica Delfina escuta tudo por trás da porta já pensando os planos que vai poder fazer com essa informação.

Emília é seduzida pelos olhos apaixonantes de Fernão.

Sexta-feira, 23 de fevereiro – Vicente descobre que Maria Vitória o traiu

Delfina fala que comprou as terras da Quinta para José Augusto, mas ele desconfia e pede pro Vicente ajudar a investigar isso aí. Teodoro (Henri Castelli) fica meio incomodado com a festa de inauguração da Maison de Lucerne. Maria Vitória revela ao marido que Inácio a beijou.

Sábado, 24 de fevereiro – Delfina tenta sabotar Vicente

Diante de uma Maria Vitória meio desesperada, Vicente conforta sua esposa dizendo que está tudo bem. Lucinda ajuda Fernão em seu plano de seduzir Emília, ensinando as melhores técnicas para enganá-la.

Como é a vilã dessa novela, Delfina decide sabotar o cavalo de Vicente antes que ele investigue as contas da Quinta.