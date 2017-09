Tempo de Amar: Maria Vitória é despachada para convento

E aí, estão curtindo “Tempo de Amar“? Ou ainda está faltando confusão na novela? Pode deixar que os autores preparam muitas coisas para essa segunda semana de trama.

Para começar, Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo) estão de boa curtindo um clima de romance lá em Portugal quando o rapaz decide viajar para o Brasil. Mesmo assim, os dois decidem continuar o romance à distância, trocando cartas. O problema é que Maria Vitória não é a pessoa mais sortuda do mundo, afinal seu pai José Augusto (Tony Ramos) não quer saber desse romance e manda sua filha para o convento.

Lá, Maria Vitória dá a luz a uma bela menininha, e aí manda uma carta para contar as novidades para Inácio. Feliz com as notícias, o rapaz decide voltar à Portugal para rever a amada e conhecer a filhinha, porém ele é saqueado, perde a passagem, seus documentos são queimados, ele fica em coma e ainda por cima cego. Nossa, tudo isso? Ele deve ter feito pole dancing na cruz!

Confira essas e outras histórias no resumão de “Tempo de Amar”, sua nova novela das seis:

Segunda-feira, 2 de outubro – Maria Vitória está grávida

Lá em Portugal, Maria Vitória incentiva Inácio a abandonar sua vida por lá e ir para o Brasil, afinal um romance a distância é algo muito fácil quando se está em 1920. Dito e feito, Inácio se muda para o Rio e Maria Vitória passa o dia esperando notícias do crush.

Geraldo, que é o dono do Empório, contrata Inácio para trabalhar para ele. Maria Vitória começa a sentir enjoos de gravidez e tenta disfarçar para o pai.

Terça-feira, 3 de outubro – José Augusto toma atitude drástica

Maria Vitória entra em pânico sobre sua gravidez e manda uma mensagem para Inácio, mas como isso aqui é o século passado, a mensagem vai demorar umas semaninhas pra chegar. Enquanto isso, no Brasil, Inácio é parabenizado pelo novo chefe. Completamente trabalhada no amargor, a secretária do lar Delfina (que também é amante do patrão) avisa nos correios que todas as cartas para Maria Vitória precisam ser entregues para ela, e não para a moça. José Augusto surta com a gravidez e decide mandar Maria Vitória para um convento.

(Ai que saudade da Domitila)

Quarta-feira, 4 de outubro – Inácio descobre que será papai

Maria Vitória tenta fugir do pai, mas é capturada de novo por Delfina. Inácio faz amizade com a cantora de fado Celeste Hermínia, o equivalente à Anitta daquela época.

Conselheiro Francisco tenta ir atrás de Celeste Hermínia para manter o contatinho, mas fica furioso ao ver Teodoro paquerando a fadista. Inácio recebe a notícia de que será pai e comemora, enquanto Maria Vitória está desesperada no convento.

Quinta-feira, 5 de outubro – Inácio vai sofrer muito

Delfina investe na enrolação da novela e conta para Maria Vitória que José Augusto nunca permitirá que ela fique com Inácio. Geraldo, que é o único empresário bom dessa novela, dá de presente a Inácio uma passagem para Portugal. E isso porque ele começou a trabalhar outro dia!

Infelizmente o Brasil também é muito Brasil e continua sem segurança mesmo em uma novela de época: Inácio é assaltado, perde a passagem e tem os documentos queimados pelos bandidos. Lucinda o resgata na rua.

Sexta-feira, 6 de outubro – Nasce Mariana, a filha de Maria Vitória

Inácio é cuidado por Lucinda e sua galerinha. Maria Vitória, ansiosa como nós no WhatsApp, não para de esperar sua resposta da carta de Inácio. Conselheiro decide conquistar Celeste Hermínia na base do duelo com Teodoro. Maria Vitória dá à luz. Como se não bastasse todo o azar do assalto, Inácio fica cego após se recuperar do coma. Isso tudo surpreendeu até os gatos pretos que acompanham essa novela!

Sábado, 7 de outubro – Mariana é mandada para adoção

Lucinda aproveita a cegueira de Inácio e mente dizendo que está escrevendo uma carta para Maria Vitória. Celeste Hermínia reata com o Conselheiro, que até outro capítulo estava tratando a cantora como prêmio de um duelo. Enquanto espera notícias de Inácio, a pequena Mariana é entregue para adoção e agora será encontrada apenas em outra novela.