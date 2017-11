Tempo de Amar: Inácio é confundido com ‘black bloc’ e perseguido

É tempo de sofrer muito em ‘Tempo de Amar‘. A novela de época com muito drama e português correto planeja mais uma semana daquelas, cheinha de lágrimas.

Inácio (Bruno Cabrerizo) prova que, quando você tem o azar pendurado no ombro, qualquer hora pode acontecer uma terrível coincidência. Ele havia marcado de ir ao recital, e o destino faria com que ele encontrasse Maria Vitória (Vitória Strada) por lá! Acontece que o mesmo destino fez que acontecesse uma manifestação perto do teatro, e isso fez a polícia confundir Inácio com um agitador do protesto. Assim, o mocinho é perseguido e não consegue ir até lá.

E não pense que Maria Vitória anda com mais sorte, porque a mocinha será sequestrada por Teodoro (Henri Castelli) depois que Lucerne (Regina Duarte) revela o endereço dela para o deputado. Haja azar, hein? Confira essas e outras histórias no nosso resumo semanal de ‘Tempo de Amar’.

Segunda-feira, 20 de novembro – Mãe de Fernão morre ao ver o filho com Tereza

Helena (Jessika Alves) conta para Maria Vitória que Vicente (Bruno Ferrari) tem um crush por ela e a mocinha dessa novela não havia percebido isso até agora.

A mãe de Fernão (Jayme Matarazzo) o vê com Tereza (Olivia Torres) e tem um piripaque ali na frente do filho mesmo. Chateada com a suposta morte de Inácio em um incêndio, Maria Vitória pede ajuda para organizar um ritual de adeus para seu amado. Otávio (Marcel Octávio) revela a Tomaso (Ricardo Vianna) que colocará uma bomba no navio dos políticos.

Terça-Feira, 21 de novembro – Inácio e Maria Vitória podem se encontrar

Maria Vitória é convencida a ir no recital de Celeste Hermínia (Marisa Orth). Gregório (Cristiano Garcia) até tenta convencer Inácio a não ir ao recital, mas o camponês de bom coração decide ir de qualquer forma. Lucinda (Andreia Horta) é dopada por Tiana (Eli Ferreira) e Inácio pensa “nossa, meu amor está aqui desacordado, vou ou não vou ao recital?”.

Quarta-feira, 22 de novembro – Inácio é perseguido por policiais

Inácio acha melhor deixar Lucinda dopada e ir ao teatro porque… né. Maria Vitória fica emocionada com o canto de Celeste. Mas como o azar dela deve ser contagioso, Celeste tem um mal súbito. Inácio chega ao local do recital, mas acaba sendo confundido por um black bloc que estava na região num protesto de estudantes. O mocinho é perseguido por policiais e precisa correr tipo a Vera Holtz nesse GIF que a gente ama repetir:

Quinta-feira, 23 de novembro – Tereza e Fernão continuam se pegando

Lucerne decide ajudar Inácio a despistar os policias. Celeste conta que passou mal porque pensou em seu passado. A gráfica do Grêmio Cultural é destruída pela polícia e o pessoal fica #xatiado. Delfina (Letícia Sabatella) vê a filha beijando Fernão. Depois de ficar dopada por dois capítulos inteiros e muito furiosa da vida, Lucinda vai tirar satisfações com seu amado Inácio.

Sexta-feira, 24 de novembro – Inácio e Lucinda se casam

Lucinda fica bem mais calma ao saber que Inácio não viu o recital, afinal é melhor ser perseguido por policiais que dar de cara com Maria Vitória. Os personagens do núcleo político da novela continuam conversando sobre a tal bomba no navio. Enquanto Inácio e Lucinda se casam, Maria Vitória joga as cinzas de Inácio no mar. Já espero algo assim:

Sábado, 25 de novembro – Maria Vitória é sequestrada

Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) diz adeus para Lucinda e Inácio, e os dois vão passar a lua de mel em Petrópolis. Lucerne consegue descobrir qual é o endereço de Maria Vitória e passa para o maquiavélico deputado Teodoro. Fernão tem uma ideia para salvar sua amada Tereza de se casar com Macário. Com o endereço e o Google Maps em mão, Teodoro sequestra Maria Vitória.