Tempo de Amar: Maria Vitória agride Lucinda ao saber de casamento

Foram meses e meses de desencontro, mas Maria Vitória (Vitória Strada) finalmente descobriu o que Lucinda (Andreia Horta) tanto tentou esconder em ‘Tempo de Amar‘: a vilã está casada com Inácio (Bruno Cabrerizo)!

Quem vai descobrir a revelação é Vicente (Bruno Ferrari), que ouve essa fofoca e correrá para contar para Maria Vitória. Totalmente possuída pelo espírito da vingança e pelo ritmo Ragatanga, a mocinha vai até a casa da dissimulada para promover um quebra-pau com a mentirosa. Pode acreditar, a jeripoca vai piar nessa novela!

Mas para saber mais acontecimentos, é só ficar de olho no nosso resumão de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 22 de janeiro – Mariana fica muito doente

Conselheiro (Werner Schünemann) fica furioso por ter sido vítima do velho golpe da denúncia falsa de Teodoro (Henri Castelli). Vicente é escolhido para ser seu advogado no caso. Lucerne (Regina Duarte) tem medo que descubram que ela está saindo com José Augusto (Tony Ramos), mas Teodoro vê os dois juntos. Eunice (Lucy Ramos) revela que está grávida. Conselheiro é libertado da detenção. Delfina (Letícia Sabatella) manda atentarem contra a saúde de Mariana, e Inácio fica desesperado.

Terça-feira, 23 de janeiro – Lucerne foge de José Augusto

Inácio sai atrás de um médico, e Delfina fica lá fingindo que está preocupada. Como não encontraram médico, Henriqueta (Nívea Maria) decide cuidar da menina. Lucinda descobre detalhes sobre o passado de Emília (Françoise Furton). Bernardo (Nelson Freitas) leva José Augusto à Maison, e Lucerne tenta se disfarçar para que ele não a reconheça, talvez uma fantasia de dançarina doidinha do Castelo de Caras.

Inácio encontra o lenço de Vasco (Ricardo Pavão) ao lado do berço de Mariana e começa a desconfiar.

Quarta-feira, 24 de janeiro – Vicente descobre uma revelação terrível

Inácio e Vasco saem na porrada. Tereza (Olívia Torres) tem um pesadelo com a pequena Mariana. Gilberte (Maria Eduarda de Carvalho) conta para Lucerne que José Augusto é o pai de Maria Vitória. Tomaso (Ricardo Vianna) é questionado sobre suas saídas misteriosas. Vicente ouve que Inácio se casou com Lucinda.

Quinta-feira, 25 de janeiro – Maria Vitória descobre casamento de Lucinda

Lucerne se esconde novamente de José Augusto, e é encontrada desmaiada por Gilberte. Tereza briga com sua mãe. José Augusto fica na bad porque não pode voltar com Celeste Hermínia (Marisa Orth). Vicente conta para Maria Vitória sobre o casamento de Lucinda e ela vai atrás da vilã pedir explicações. E a gente tá como?

Sexta-feira, 26 de janeiro – Briga desnecessária de mulheres

Após ser enrolada por quatro meses de novela, Maria Vitória vai até Lucinda questionar que marmota é essa. Maria Vitória apela para a violência e agride Lucinda. Na volta, a mocinha da novela conta para Vicente como foi seu encontro com Lucinda, que pode ser resumido num GIF animado:

Inácio é afrontoso com Delfina, que o ameaça. Tereza pede que Inácio proteja a pequenina de Delfina.

Sábado, 27 de janeiro – Inácio quer defender Mariana

Inácio pede para sua tia não deixar ninguém chegar perto de Mariana. Maria Vitória conta tudo o que Lucinda fez para sua mãe Celeste. Lucerne leva José Augusto para um orfanato. Depois desse passeio inusitado, Maria Vitória vai acompanhada de seu marido atrás de José Augusto, e ele esconde Lucerne na suíte.