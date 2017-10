Tempo de Amar: Lucinda finge ser amigona de Maria Vitória

Amizades falsas encontramos em qualquer canto da vida: na escola, no trabalho ou na academia. Sabe onde também transborda falsidade? Na novela ‘Tempo de Amar‘! E Maria Vitória (Vitória Strada), como sempre, vai comer o pão que o Diabo sentou em cima nessa semana na novela.

Lucinda (Andréia Horta) segue empenhada em impedir que seu crush Inácio (Bruno Cabrerizo) recupere a visão e passa a fazer tudo por ele. Numa dessas ela conhecerá Maria Vitória, que nada mais é que o grande amor da vida do homem por quem é apaixonada. Sem nem pestanejar, Lucinda fica amigona de Maria Vitória apenas para conseguir mantê-la longe de Inácio.

E não vão faltar planos para afastar os dois! Lucinda vai chegar até a dar dinheiro para Maria Vitória voltar pra Europa e sair do mesmo espaço geográfico do seu amor cego! Para acompanhar essas e outras tramoias, fique com o resumão semanal de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 23 de outubro – Lucinda sabota tratamento de Inácio

Como ainda não haviam inventado a função do WhatsApp que indica onde estão seus amigos, Teodoro pede para Lucerne avisar sempre sobre o paradeiro de Maria Vitória. Depois de beijar Lucinda, Inácio pede para que ela vá até o empório procurar cartas de Maria Vitória. Delfina percebe que Fernão sabe sobre a paternidade de Tereza. Inácio recebe os remédios para o tratamento de sua cegueira, mas Lucinda joga fora para que ele não recupere a visão.

Terça-feira, 24 de outubro – Lucinda conhece Maria Vitória

Super atenciosa (só que não), Lucinda explica que vai gerenciar o medicamento de Inácio. Delfina conta a José Augusto que Fernão pretende se casar com Tereza por motivo de amor verdadeiro, mas só se ela for assumida como a herdeira do homem riquíssimo. O ex-chefe de Inácio conta a Maria Vitória que seu amado Inácio foi dado como morto, e a protagonista da novela desmaia em cima de quem? Sim, de Lucinda! Sem qualquer interesse maléfico, Lucinda vira amigona de Maria Vitória.

Quarta-feira, 25 de outubro – Maria Vitória cogita ir atrás da filha

Inácio recupera um pouco da visão, mas logo perde de novo. Depois de Edgar levar um tiro, encontram uma luva no local onde ele estava. Agora que descobriu que seu amor está morto, Maria Vitória pensa em voltar para Portugal para procurar a filha. Muito amigona e sem qualquer interesse, Lucinda se oferece a pagar uma passagem só de ida para Maria Vitória ir embora do Brasil. Melhor a protagonista já ir preparando essa imagem para atualizar seu Tumblr:

Quinta-feira, 26 de outubro – José Augusto tem notícias da neta

Por ser bem trouxa, Maria Vitória aceita o empréstimo bondoso de Lucinda. Olímpia é avisada que Edgar precisará de um transplante de sangue (algo um pouco mais complicado de conseguir nessa época). Reinaldo descobre que os remédios que Lucinda tem dado para Inácio são mais cenográficos que as mesas de café da manhã das novelas.

José Augusto recebe uma carta falando sobre o paradeiro da neta Mariana.

Sexta-feira, 27 de outubro – Maria Vitória auxilia no caso de Edgar

Vicente conversa com Maria Vitória sobre o atentado contra Edgar e conta sobre a tal luva, os dois então conversam sobre como resolver esse crime na melhor vibe episódio de ‘Scooby Doo’.

José Augusto pensa em partir em jornada atrás de Mariana, mas isso ferrará o plano de Delfina deslanchar o casamento de sua filha com Fernão. Lucinda dá o dinheiro da passagem de navio para Maria Vitória. Inácio quer saber sobre seu ex-chefe e Lucinda inventa que ele acusa o ex-funcionário de ser ladrão.

Sábado, 28 de outubro – Vicente se interessa por Maria Vitória

Matias é preso depois de ameaçar Maria Vitória. Lucinda dá aquela stalkeada para descobrir se Maria Vitória está envolvida com Vicente. Delfina destrói a carta de Maria Vitória para o pai. Meio caidinho depois que Maria Vitória solucionou o caso do atentado contra Edgar, Vicente convida a garota para um date. José Augusto encontra a neta e a sequestra, permitindo que a gente use essa maravilhosa montagem: