Tempo de Amar: Odete vê o marido com outra e morre na hora

Enquanto todas as outras novelas estão comemorando o Natal e o Ano Novo, em ‘Tempo de Amar‘ vamos ter o quê? Sim, apenas sofrimento.

Odete (Karine Teles) nunca foi a personagem mais sortuda da novela. Dezoito anos atrás ela deu uma pirada ao ter um filho natimorto e desde então é mantida dentro de casa. Isso acabou afetando seu casamento com Conselheiro (Werner Schürmann), que acabou caindo de amores pela cantora Celeste Hermínia (Marisa Orth).

E nesse clima gostoso de final de ano, Odete vai procurar seu marido e o verá com a amante. A mulher então morre de puro desgosto nos braços do marido, que começa a sofrer muito. E como desgraça pouca é bobagem, Celeste Hermínia também deve ter ficado com um baita peso na consciência, e pediu para se separar de Conselheiro.

Muita dor e sofrimento, mas é disso que a gente gosta, então confira o resumão de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 25 de dezembro – Vicente ouve que precisa pedir Maria Vitória em casamento

Alzira (Deborah Evelyn) conta que não quer nem pensar em ver Celina (Bárbara França) com Artur (Guilherme Leicam). Conselheiro dá a dica para Vicente (Bruno Ferrari) pedir a mão de Maria Vitória (Vitória Strada) em casamento. Helena (Jessika Alves) e Natália (Giulia Gayoso) estão tão aéreas que até sonham com o casamento de Maria Vitória. Teodoro (Henri Castelli) fica sabendo os últimos acontecimentos da novela referentes a Celeste Hermínia. Delfina desconfia da chegada de Irmã Assunção/Izabel (Yasmin Gomlevsky) a Morros Verdes e fica assim meio aflita.

Terça-feira, 26 de dezembro – Maria Vitória conta sobre seu assédio para Celeste

Izabel, que surgiu do nada, quer muito falar com José Augusto (Tony Ramos) e levanta a suspeita dos outros personagens do núcleo português. Ela entrega a carta de Maria Vitória ao pai da garota, que confirma que Inácio (Bruno Cabrerizo) não está morto. Maria Vitória conta para sua mãe sobre o assédio que sofreu de Teodoro no barco logo no começo da novela, e ela sugere que a filha esqueça Inácio. Furiosa como uma leoa, Celeste vai tirar satisfações com Teodoro. Odete morre ao ver seu marido com a amante.

Quarta-feira, 27 de dezembro – Inácio arranja um bico no cabaré de Lucerne

Conselheiro fica na bad com a morte de Odete. Vicente fica malzão também e Maria Vitória o conforta. Inácio, que está sem função na novela desde a Noite do Chorinho, começou a ajudar Lucerne (Regina Duarte) com a contabilidade do cabaré. Teodoro é expulso de casa por Conselheiro. Ao saber que seu mozão está no cabaré, Lucinda (Andreia Horta) vai até lá.

Quinta-feira, 28 de dezembro – Celeste termina com Conselheiro

Lucinda dá aquela implorada para que Inácio volta pra casa, mas ele recusa. Vicente e Maria Vitória se beijam. Completamente descompensada, Lucinda dá uma ameaçada em Justino (Jorge de Sá). Num papo com Izabel, Henriqueta (Nívea Maria) descobre que Inácio não se casou com a mocinha chata da novela. Celeste termina com Conselheiro e agora ele pode passar a noite tomando sorvete e maratonando série na Netflix.

Sexta-feira, 29 de dezembro – Teodoro é derrotado por Inácio

Edgar (Marcello Melo Jr) sofre um episódio de racismo. Disfarçado, Inácio derrota Teodoro numa partida de baralho no cabaré.

Para realizar seu sonho de ser uma Helena de Manoel Carlos, Celeste se arruma para sua mudança pro Leblon. Macário avisa José Augusto que Fernão (Jayme Matarazzo) é cheio das armaçõezinhas. Inácio vai atrás de Lucinda.

Sábado, 30 de dezembro – Izabel vai ganhando mais espaço em Portugal

Lucinda age de forma meio agressiva e Inácio se cansa. José Augusto nomeia Izabel para organizar a festa de Mariana, e Delfina não curte a novidade. Celeste tenta mais uma vez convencer Maria Vitória a casar com Vicente em vez de manter uma relação amorosa idealizada com um cara supostamente morto.