Tempo de Amar: Vicente evita que Inácio tome um tiro

Não vai ser dessa vez que vamos perguntar “que tiro foi esse?” em ‘Tempo de Amar‘, afinal Inácio (Bruno Cabrerizo) estava destinado a levar um tiro de um vilão, mas foi salvo inesperadamente por quem menos imaginava.

Delfina (Letícia Sabatella), que do nada virou uma grande vilã que quer acabar com todo mundo, pretende se livrar de Inácio através de um plano bem mequetrefe: ela ordena que Vasco (Ricardo Pavão) mate o mocinho da novela com um tiro de revolver. O capanga espera um momento propício para tirar a vida de Inácio, mas na hora Vicente (Bruno Ferrari) surge e salva a vida de seu rival no amor.

O que acontecerá entre os dois? Por que Delfina está tão má assim? Confira algumas respostas no nosso resumão de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 26 de fevereiro – Delfina é confrontada

Vicente é ajudado por Inácio e anota isso no seu caderninho de gratidão. Preocupado com os preparativos, José Augusto (Tony Ramos) pede para Maria Vitória (Vitória Strada) cuidar de seu casamento. Depois de sofrer muito com o amor não correspondido de Celeste (Marisa Orth), Conselheiro (Werner Schünemann) beija Eva (Júlia Almeida). Lucerne (Regina Duarte) comenta como perdeu a filha. Após meses de maldades sem limites, José Augusto finalmente coloca Delfina contra a parede.

Terça-feira, 27 de fevereiro – Delfina se demite

Para que o plano de roubar Emília (Françoise Forton) dê certo, Lucinda (Andréia Horta) e Fernão (Jayme Matarazzo) fingem que não se conhecem. As mulheres da novela se colocam contra a revista de Palamedes. José Augusto consegue provar que Delfina o roubou e a mulher pede demissão.

Quarta-feira, 28 de fevereiro – Olívia vai embora da Quinta

Após a demissão, Delfina quer levar Tereza (Olívia Torres) embora, mas José Augusto não deixa. Mesmo assim, a garota é obrigada a abandonar a Quinta. Celeste repara que o Conselheiro está meio estranho, como se… sei lá… tivesse beijado uma outra mulher uns capítulos atrás.

Inácio decide acumular milhas e voltar ao Brasil.

Quinta-feira, 1º de março – Vicente salva Inácio

Tereza conta tudo o que Delfina aprontou com Mariana e a governanta é confrontada pelos protagonistas da novela. Estamos muito felizes com isso.

Celeste vê Conselheiro com Eva, e fica meio na bad precisando ser confortada. Vicente salva a vida de Inácio, que iria levar um tiro de Vasco, e já pode riscar o nome do rival do seu caderninho de gratidão.

Sexta-feira, 2 de março – José Augusto descobre os podres de Delfina

Delfina fica furiosa pois seu plano (idiota) de atirar em Inácio não deu certo. Fernão declara seu amor fake para Emília e ela acredita como se fosse cena de filme romântico.

Teodoro (Henri Castelli) descobre que Lucerne tem uma filha e já se prepara para aprontar com essa informação. Tereza conta para José Augusto a lista de crimes que Delfina cometeu nessa novela. Inácio avisa que voltará ao Brasil.

Sábado, 3 de março – Inácio vai embora

Inácio se despede de Mariana e Maria Vitória, que continuam em Portugal. Lucinda prepara a venda do imóvel de São Vital. Tereza faz um pedido especial para Inácio: que ele procure Fernão, o seu ex que a enganou, no Brasil.

Eva vai até Lucerne no cabaré para bater um papinho.