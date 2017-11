Tempo de Amar: Maria Vitória sobrevive a explosão de navio

Você quer desgraça, @? Então está no lugar certo, porque aqui é o resumo de ‘Tempo de Amar‘! E olha que Maria Vitória (Vitória Strada) vai sofrer pra caramba nessa semana.

A mocinha mais azarada das novelas vai começar a semana sendo sequestrada por Teodoro (Henri Castelli), afinal naquela época uma mulher não podia dizer não a um homem que ele já se exaltava (se bem que hoje em dia não está muito diferente). Por sorte, a mocinha foi resgatada por Vicente (Bruno Ferrari), que a tira da casa do deputado.

Mas isso nem é o pior que pode acontecer com Maria Vitória. Desiludida com o Brasil, a portuguesa embarca num navio para voltar a Portugal. Infelizmente, ela entra no barco em que colocaram uma bomba para um atentado! Sorte que ela passa pela explosão sem sofrer nada, e apenas lamenta que sua viagem para Portugal foi adiada. Que triste, né amiga?

Para essas e outras desgraças, confira nosso resumão de ‘Tempo de Amar’!

Segunda-feira, 27 de novembro – Inácio e Lucinda se casam

Lucinda (Andreia Horta) fica bem mais calma ao saber que Inácio (Bruno Cabrerizo) não viu o recital, afinal é melhor ser perseguido por policiais que dar de cara com Maria Vitória. Os personagens do núcleo político da novela continuam conversando sobre a tal bomba no navio. Enquanto Inácio e Lucinda se casam, Maria Vitória joga as cinzas de Inácio ao mar. Quero muito que role algo assim com a mocinha:

Terça-feira, 28 de novembro – Maria Vitória é sequestrada

Reinaldo (Cassio Gabus Mendes) diz adeus para Lucinda e Inácio, e os dois vão passar a lua de mel em Petrópolis. Lucerne (Regina Duarte) consegue descobrir qual é o endereço de Maria Vitória e passa para o maquiavélico deputado Teodoro. Fernão (Jayme Matarazzo) tem uma ideia para salvar sua amada Tereza (Olivia Torres) de se casar com Macário. Com o endereço e o Google Maps em mãos, o maléfico Teodoro sequestra a princesinha Maria Vitória.

Quarta-feira, 29 de novembro – Maria Vitória (já) é resgatada

Como notícia ruim chega voando, Nicota (Olívia Araújo) informa Vicente que Maria Vitória foi sequestrada. E como nessa novela é tudo vapt-vupt, no mesmo bloco Vicente invade a casa de Teodoro e salva Maria Vitória nesse que é o sequestro mais curto da teledramaturgia nacional. Não dá tempo nem de tocar a abertura de ‘Cúmplices de um Resgate’.

Reinaldo passa por uma crise no relacionamento depois que um jornal faz uma charge de seu namoro com Eunice (Lucy Alves). Agora que estão casados, Lucinda quer avançar o relacionamento para um novo ponto: quer ter um filho de Inácio.

Quinta-feira, 30 de novembro – Lucerne vai para a cadeia

Provando que é não é uma empregada trouxa e nem uma mulher bestinha, Eunice chega em Criptus e o desmoraliza, deixando Reinaldo babando pela namorada empoderada.

Inácio e Lucinda curtem a lua de mel. Lucerne teme Teodoro, afinal ele não conseguiu ficar com Maria Vitória depois daquele sequestro flopado. Henriqueta (Nívea Maria) imagina que Inácio tenha desencalhado e casado com alguém no Brasil. Lucerne é presa.

Sexta-feira, 1º de dezembro – Maria Vitória embarca em navio com bomba

Vicente e Maria Vitória conversam sobre como vão sentir falta um do outro quando a mocinha sofredora voltar para Portugal. Lucerne diz que a culpa de sua prisão é de Teodoro. Delfina (Letícia Sabatella) manda aquele choque de realidade bem na cara de José Augusto (Tony Ramos). A bomba é colocada no navio e Tomaso (Ricardo Vianna) fica preocupado. Maria Vitória embarca no navio com bomba e aí… CABUM!!!

Sábado, 2 de dezembro – Nada derruba Maria Vitória

Maria Vitória consegue se safar da explosão (como assim, minha gente???) e fica chateada que seu retorno para Portugal foi adiado.

Teodoro fica satisfeito que a explosão não foi divulgada como atentado. Vicente e Maria Vitória se beijam. Tereza e Fernão aproveitam que ninguém está olhando e se casam em segredo. Teodoro denuncia Vicente como a pessoa por trás da explosão do navio.