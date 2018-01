Tempo de Amar: casada, Maria Vitória descobre paradeiro do ex

Essa é para você que acredita que o casamento é final feliz sempre. A mocinha sofredora Maria Vitória (Vitória Strada) de ‘Tempo de Amar‘ finalmente vai subir ao altar… infelizmente não com seu amado Inácio (Bruno Cabrerizo), e sim com o prêmio de consolação Vicente (Bruno Ferrari).

A cerimônia rola numa boa e o casalzinho recém-casado até aproveita a noite de núpcias. Mas como tudo o que é bom acaba logo, José Augusto (Tony Ramos) conta à filha sobre a descoberta que fez: Inácio está vivíssimo lá em Portugal. Será que essa revelação vai miar o casamento com Vicente? Isso só vai dar para descobrir lendo o resumão de ‘Tempo de Amar’:

Segunda-feira, 29 de janeiro – Inácio quer defender Mariana

Inácio pede para sua tia não deixar ninguém chegar perto de Mariana. Maria Vitória conta tudo o que Lucinda (Andreia Horta) fez para sua mãe Celeste (Marisa Orth). Lucerne (Regina Duarte) leva José Augusto para um orfanato. Depois desse passeio inusitado, Maria Vitória vai acompanhada de seu marido atrás de José Augusto, e ele esconde Lucerne na suíte.

Terça-feira, 30 de janeiro – Inácio quer o divórcio antes de existir esse recurso

Depois de conversar com o pai sem saber que havia uma dona de cabaré escondida no quarto, Maria Vitória desconfia do papo e conta sobre essa estranheza para sua mãe Celeste Hermínia. 100% afrontosa, Lucinda manda fazer um vestido para ir ao casamento de sua rival Maria Vitória. Do jeito que ela é, não duvidamos nada que seja um vestido branco.

Tereza (Olívia Torres) vê sua mãe Delfina (Letícia Sabatella) escondendo um documento. Inácio pergunta a um padre se rola de ele anular o casamento com Lucinda.

Quarta-feira, 31 de janeiro – José Augusto descobre uma verdade sobre Lucerne

Reinaldo (Cássio Gabus Mendes) briga com Lucinda por ela ter aprontado um monte para manter Inácio em suas garras. Maria Vitória fica sabendo que Lucinda foi até a pensão. José Augusto descobre o verdadeiro nome de Lucerne. Pepito (Maicon Rodrigues) acusa Alzira (Deborah Evelyn) de roubar dinheiro do caixa das geleias.

Quinta-feira, 01 de fevereiro – Maria Vitória se casa

Maria Vitória e Vicente contam a José Augusto que decidiram não se mudar para Portugal. Emília avisa Reinaldo que Lucinda é louca o bastante para aparecer no casamento de Maria Vitória. Enquanto a mocinha da novela se casa, Inácio cavalga angustiado em Portugal e grita por Maria Vitória, sofrendo litros.

Sexta-feira, 02 de fevereiro – José Augusto descobre paradeiro de Inácio

Lucinda está furiosa porque Reinaldo a impediu de sair. José Augusto se despede de Celeste de um jeito bem amigável. Maria Vitória e Vicente… bem… eles fazem aquelas coisinhas que casados fazem…

Teodoro (Henri Castelli) tem medo que descubram sua última falcatrua nessa novela. Reinaldo conta a José Augusto que Inácio está em Portugal.

Sábado, 03 de fevereiro – Maria Vitória descobre paradeiro de Inácio

A esposa de Vasco (Ricardo Pavão) tenta ir falar com Inácio, mas é expulsa da Quinta. Tereza ouve a conversa entre Vasco e Delfina. Natália (Giulia Gayoso) é demitida da confeitaria e nem tem tempo de curtir o seguro-desemprego, afinal é contratada para trabalhar na pensão. José Augusto conta para Maria Vitória e Vicente que Inácio está lá em Portugal.