Tempo de Amar: Inácio recupera a visão e enxerga Lucinda

É tempo de sofrência, mas a novela ainda se chama ‘Tempo de Amar‘. Por sorte os personagens vão passar menos perrengues essa semana (mas só um pouco). A melhor notícia tem a ver com a recuperação de Inácio (Bruno Cabrerizo), que voltará a enxergar depois de passar muitos capítulos sendo a própria Esmeralda dessa novela.

E lembra que Lucinda (Andreia Horta) estava desesperada com medo de que Inácio não gostasse dela quando voltasse a enxergar? Bem, o medo vai embora assim que Inácio elogia sua beleza, aí é só partir pro abraço e curtir aquele amor tranquilamente. Só que não.

O mais novo obstáculo de Lucinda atende pelo nome de Maria Vitória (Vitória Strada), afinal a protagonista não só desistiu de viajar para Portugal quanto está cada vez mais próxima de encontrar seu amado Inácio. É bom Lucinda torcer muito para emplacar o romance de Maria Vitória com Vicente (Bruno Ferrari).

Para saber mais detalhes sobre a novela, confira nosso resumão de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 30 de outubro – Helena é capturada por Lucerne

José Augusto continua fugindo com a neta Mariana nos braços igual a Nazaré durante o sequestro da filha da Isabel. Lucinda já não é um poço de autoestima, e pra piorar ela fica mal ao ouvir Inácio dizendo que gostaria de rever o rosto de Maria Vitória.

Enquanto isso, no bordel, Lucerne prende Helena e diz que só vai soltá-la quando souber o paradeiro de Maria Vitória.

Terça-feira, 31 de outubro – Vicente enfrenta Lucerne

José Augusto está disposto a criar Mariana como uma rainha, então manda Delfina arrumar a casa para a nova moradora. Para salvar Helena de Lucerne, Maria Vitória pede ajuda a Vicente, o estudante de Humanas dessa novela. Só que em vez de propor um sarau na frente do bordel, ele só ameaça Lucerne e consegue libertar Helena. Helena conta a Maria Vitóra que ela foi prometida para um homem, então torcemos para a Globo providenciar essa música para a trilha sonora:

José Augusto muda seu testamento para poder passar tudo pra Mariana. Já furiosa com seus planos afundando, Delfina conta tudo sobre o rapto de Mariana para Irmã Imaculada.

Quarta-feira, 1º de novembro – Lucinda fica preocupada com recuperação de Inácio

José Augusto vai atrás de um tabelião para registrar Mariana. Tereza conta a Fernão que a filha de Maria Vitória está com o avô descompensado. Lucinda começa a desconfiar que Inácio está voltando a enxergar e fica fazendo cara feia com ele falando empolgado sobre Maria Vitória.

Lá em Portugal, a Irmã Margarida conta para o casal Martim e Josefina o paradeiro de Mariana.

Quinta-feira, 2 de novembro – Maria Vitória vai até a casa da rival

Louca pra despachar Maria Vitória para Portugal, Lucinda começa a ficar com medo da relação da rival com Vicente, afinal isso faria com que ela ficasse no Brasil. Emília flagra Lucinda e Inácio se beijando. Enquanto isso, em Portugal, uma pequena multidão se reúne para enfrentar José Augusto, o sequestrador de bebês que faz tudo por amor.

Tomaso finge que é cliente do bordel para avisar a Natália que a resgatará. Maria Vitória passa mal e Vicente a leva para a casa de Lucinda para se tratar com Reinaldo. Sim, NA CASA DA LUCINDA!!!

Sexta-feira, 3 de novembro – Inácio enxerga Lucinda

Temos um GIF mostrando como Lucinda reage ao ver que Maria Vitória está em sua casa:

Inácio sente o perfume de Maria Vitória. Emília tenta falar na boa que Lucinda não está batendo bem da bola. Delfina tem planos para desovar sua filha para outro homem que não seja Fernão. Inácio enxerga Lucinda e a beija.

Sábado, 4 de novembro – Maria Vitória toma sua decisão

Geraldo mostra o desenho de Inácio e Maria Vitória é convencida de que seu mozão está vivo. Agora enxergando direito, Inácio elogia a beleza de Lucinda. José Augusto pede para Henriqueta esconder Mariana por um tempinho. Depois de ser apoiada por todos seus amigos, Maria Vitória conta a Lucinda que vai ficar no Brasil. Como sempre, temos um GIF que mostra a reação da coitada: