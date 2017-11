Tempo de Amar: Tereza descobre que é filha de José Augusto

Enquanto nossa mocinha sofredora embarca num navio cheio de bombas, vamos olhar para outros núcleos da novela ‘Tempo de Amar‘. A relação de José Augusto (Tony Ramos) com a outra filha, por exemplo.

Tereza (Olivia Torres) mora com José Augusto e sua mãe, a governanta Delfina (Letícia Sabatella), só que ela não faz ideia de que sua mãe já pegou o dono da casa e que ela é filha dessa relação furtiva. Fernão (Jayme Matarazzo) descobriu isso alguns capítulos atrás, e vai aproveitar que José Augusto reprovará seu casamento secreto com Tereza para contar a ela quem é seu verdadeiro pai.

Enquanto isso, aqui no Brasil, Maria Vitória (Vitória Strada) segue sonhando em reencontrar Inácio (Bruno Cabrerizo), sem saber que esse encontro pode estar mais perto do que imagina. Confira isso no nosso resumão de ‘Tempo de Amar’.

Segunda-feira, 4 de dezembro – Nada derruba Maria Vitória

Maria Vitória consegue se safar da explosão (como assim, minha gente?!) e fica chateada que seu retorno para Portugal foi adiado. Teodoro (Henri Castelli) fica satisfeito que a explosão não foi divulgada como atentado. Vicente (Bruno Ferrari) e Maria Vitória se beijam. Tereza e Fernão aproveitam que ninguém está olhando e se casam em segredo. Teodoro denuncia Vicente como a pessoa por trás da explosão do navio.

Terça-feira, 5 de dezembro – Fernão se apresenta para a sogrinha

Vicente é ajudado a fugir da polícia depois da acusação. Celeste (Marisa Orth) descobre que Teodoro está se vingando de Vicente só por causa de Maria Vitória. Lucinda (Andréia Horta) queima a carta que Henriqueta (Nívea Maria) escreveu para Inácio. Fernão e Tereza contam para Delfina que estão casados.

Quarta-feira, 6 de dezembro – José Augusto descobre sobre o casamento de Tereza

Delfina fica bem louca e começa a xingar os dois, e depois expulsa Tereza da Quinta. Tomaso (Ricardo Vianna) pede para Otávio (Marcel Octávio) confessar que ele é o autor do atentado. Justino (Jorge de Sá) fica feliz que sua música foi tocada na rádio. José Augusto descobre sobre o casamento de Tereza e fica fulo da vida com Fernão.

Quinta-feira, 7 de dezembro – Fernão faz aquela revelação

José Augusto ameaça Fernão e diz para Delfina que vai cancelar esse casamento (assim bem fácil, como se fosse uma compra errada no mercado).

Um homem começa a rondar a casa de Celeste Hermínia. Enquanto Vicente sofre no esconderijo, Maria Vitória está só curtindo com os amigos.

Só depois da farra que ela começa a pensar em Vicente. Fernão conta para Tereza que na verdade José Augusto é seu pai.

Sexta-feira, 8 de dezembro – Inácio se apresentará em festival

José Augusto expulsa Fernão da Quinta, e se mais alguém for expulso de lá essa semana o autor já pode pedir música no ‘Fantástico’. Lucinda finge que está tudo bem quando Inácio diz que vai se apresentar no rádio, mas na verdade ela não gosta nem um pouco da ideia porque Inácio é seu tesouro e precisa ficar guardado.

Maria Vitória ganha convites para a Noite do Chorinho. José Augusto descobre que não dá para cancelar o casamento nem se ele cantar “senhor juiz… pare agora”.

Sábado, 9 de dezembro – Lucinda tenta impedir Inácio

Inácio ensaia com Justino para sua apresentação. Helena (Jessika Alves) convida Maria Vitória para ir ao evento da rádio. Lucerne (Regina Duarte) recebe visita de Inácio na prisão e percebe que ele está tristinho. José Augusto telefona para Reinaldo (Cássio Gabus Mendes). Lucinda manda uma amiga ligar para Inácio fingindo que o evento foi cancelado, mas ele decide ir mesmo assim. Vicente e Maria Vitória se beijam e o circo vai pegar fogo em breve, minha gente!!!