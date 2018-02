Tempo de Amar: Maria Vitória e Inácio finalmente se reencontram

O acontecimento mais esperado da novela ‘Tempo de Amar‘ finalmente chegou: Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo) vão se reencontrar lá em Portugal.

Os dois se conheceram no comecinho da novela, viveram um romance furtivo e até tiveram uma filhinha juntos, mas pessoas malvadas separaram os dois e Inácio foi parar no Brasil. Tempos depois, Maria Vitória foi atrás, mas rolaram vários desencontros orquestrados por Lucinda (Andreia Horta). Agora casada com Vicente (Bruno Ferrari), a moça voltará para Portugal e dará de cara com seu ex-amado.

Para saber mais sobre essa semana emocionante na novela, confira o resumão de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 5 de fevereiro – Fernão chega ao Rio

Maria Vitória fica de boa ao saber que Inácio está em Morros Verdes. Tereza (Olívia Torres) dedura para Inácio o papo que ouviu entre Vasco (Ricardo Pavão) e Delfina (Letícia Sabatella). Lucerne (Regina Duarte) fica chocada com o tanto de dinheiro que José Augusto (Tony Ramos) deixou para o orfanato. Celeste (Marisa Orth) expulsa Lucinda de sua casa porque a vilã estava causando por lá. Após muito tempo sumido da novela, Fernão (Jayme Matarazzo) aparece no Rio de Janeiro.

Terça-feira, 6 de fevereiro – Rola um clima entre Fernão e Lucinda

Fernão conhece Lucinda e os dois vão tomar chá juntos. Maria Vitória garante a seu marido que não sente mais nada por Inácio.

Lucinda se interessa por Fernão, e é recíproco. Inácio fica meio inquieto com a chance de reencontrar Maria Vitória após meses de novela. Como ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, Lucerne chantageia Teodoro (Henri Castelli). Fernão vai até São vital e beija Lucinda.

Quarta-feira, 7 de fevereiro – Fernão descobre que Lucinda é casada

Lucinda expulsa Fernão de sua casa, mas fica pensando no beijo depois.

Só depois que Fernão descobre que a garota é casada com Inácio. A vilã Delfina está supercontente com seu plano com Vasco estar dando certo. No Brasil, Fernão vai atrás de José Augusto.

Quinta-feira, 8 de fevereiro – Fernão vê Maria Vitória

José Augusto não gosta nada nada da presença de Fernão. O rapaz safado inclusive vê de longe sua ex-amada Maria Vitória andando com Vicente na rua.

José Augusto avisa sua filha que o Fernão está pelo Rio de Janeiro. Todos os personagens da novela se reúnem no porto para darem adeus a Maria Vitória, Vicente e José Augusto, que seguem para Portugal.

Sexta-feira, 9 de fevereiro – Maria vitória chega em Portugal

Com a ida de quase todos os personagens para Portugal, os secundários do Rio de Janeiro continuam suas vidinhas. Lucinda e Fernão fazem aquelas coisas que não costumam mostrar nas novelas das seis.

Um mês depois, Delfina conta a Inácio que Maria Vitória está casadíssima e indo para Portugal. O trio chega ao país europeu e Maria Vitória vai correndo para ver sua filha Mariana, mas ela não está na Quinta.

Sábado, 10 de fevereiro – Maria Vitória reencontra Inácio

Emocionada, Maria Vitória mostra sua filha para Vicente. Enquanto isso, Inácio lamenta que perdeu o amor de Maria Vitória. Lucinda confessa que pode ter sido um erro ter se casado com Inácio. José Augusto conta a Vicente que dará um terreno na Quinta para Maria Vitória. E aí chega a cena mais esperada da novela: Maria Vitória e Inácio se reencontram e isso merece uma chuva de GIFs comemorativos!!!!