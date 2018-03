Tempo de Amar: Maria Vitória fica cara a cara com Lucinda de novo

Você acha que só porque Maria Vitória (Vitória Strada) reencontrou Inácio (Bruno Cabrerizo) e Mariana ela ia sossegar nessa novela? Mas é claro que não! Os próximos capítulos de ‘Tempo de Amar‘ prometem mais um embate entre a mocinha da novela e a maquiavélica Lucinda (Andreia Horta).

Depois de recuperar tudo o que foi perdido em Portugal, Maria Vitória decide retomar sua vida no Brasil e vem (numa viagem bem rápida) ao nosso país. Por um acaso (sabe como é, o Rio de Janeiro é um ovo), ela encontra Lucinda na rua e as duas começam a se provocar. Será que isso vai dar ruim? Confira nosso resumão da semana de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 5 de março – Inácio procura Lucinda

Lucerne (Regina Duarte) começa a se lembrar de sua filha. O assédio sofrido por Olímpia (Sabrina Petraglia) vira notícia em um jornal. Balbina (Walkiria Ribeiro) confessa que Pepito (Maicon Rodrigues) é filho de Bernardo (Nelson Freitas). Lucerne cogita abandonar seu cabaré. Inácio vai atrás de Lucinda para resolver os problemas.

Terça-feira, 6 de março – Gregório invade casa de Emília

Lucinda ameaça Inácio. Olímpia recebe um convite para participar de um evento mundial de mulheres. Lucinda insiste para que Fernão (Jayme Matarazzo) continue xavecando sua tia. Geraldo (Jackson Antunes) se emociona ao rever Inácio e oferece a ele um emprego no empório sem nem precisar mandar currículo.

Delfina (Letícia Sabatella) prepara o enxoval do filho de Tereza (Olívia Torres). Gregório (Cristiano Garcia) se disfarça e invade a casa de Emília (Françoise Forton).

Quarta-feira, 7 de março – Inácio encontra Fernão

Como parte do plano, Fernão finge que está numa briga com Gregório. Com isso, Emília acredita que foi salva por Fernão. Conselheiro (Werner Schunemann) confessa que ainda ama Celeste (Marisa Orth) e os dois se declaram juntinhos.

Maria Vitória se prepara para voltar ao Brasil com o maridão e a filha. Inácio se encontra com Fernão.

Quinta-feira, 8 de março – Lucinda e Maria Vitória ficam cara a cara

Inácio revela a Fernão que Tereza está grávida. Teodoro (Henri Castelli) percebe que já não tem mais o diamante. Depois de uma viagem relâmpago, Maria Vitória chega à casa de Celeste e encontra Lucinda e queremos MUITO ver isso.

Sexta-feira, 9 de março – O Grêmio Cultural é destruído

Lucinda até tenta ser afrontosa com Maria Vitória, mas Inácio chega na hora. Os policiais derrubam o Grêmio Cultural, que voltou a ser presidido por Vicente (Bruno Ferrari). Inácio quita suas dívidas com Lucerne e pode comemorar que está sem nome no SERASA.

Tereza pede para José Augusto ficar de olho em Delfina.

Sábado, 10 de março – Delfina é descoberta por José Augusto

O Conselheiro é afastado dos cargos que ocupa. Maria Vitória escolhe o terreno em que ficará sua casa. José Augusto descobre a cilada que Delfina estava armando, e Tereza abandona a casa da mãe.