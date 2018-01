Tempo de Amar: Maria Vitória descobre que Inácio está vivo

Foram meses e meses de desencontros para Maria Vitória (Vitória Strada) e Inácio (Bruno Cabrerizo) em ‘Tempo de Amar‘, desencontros estes que envolvem um parto, uma oceano Atlântico e o envolvimento de uma mulher com cicatriz extremamente possessiva.

Maria Vitória até chegou a espalhar as supostas cinzas de Inácio, mas agora veio a notícia de que seu amado está vivo!

O spoiler sobre o estado de seu amado chega através de José Augusto (Tony Ramos), que veio ao Brasil e reencontra com a filha após meses em núcleos diferentes da novela. Maria Vitória ficha chocada com a informação de que seu crush está vivo e casado, mas esse talvez não seja o melhor momento para descobrir isso: a mocinha agora está noiva de Vicente (Bruno Ferrari), que sempre foi praticamente o seu prêmio de consolação.

Enquanto Maria Vitória sofre no Brasil ao descobrir sobre Inácio, o camponês chega em Portugal e passa por um outro tipo de emoção: ele conhece Mariana, sua filha com a mocinha da novela. Esses e outros acontecimentos você pode acompanhar no nosso resumão semanal de ‘Tempo de Amar‘:

Segunda-feira, 8 de janeiro – Lucinda toma atitude extrema

Inácio confirma para Lucinda (Andreia Horta) que vai sim para Portugal. Conselheiro (Werner Schünemann) pensa em dar de presente para Maria Vitória e Vicente um chalé. Bem melhor que uma fruteira ou créditos na loja de móveis, né? Emília (Françoise Forton) fala para Inácio ir embora sem se despedir de Lucinda. José Augusto ordena que Izabel (Yasmin Gomlevsky) fique na Quinta enquanto ele estiver viajando para o Brasil. Agindo como uma pessoa super controlada, só que não, Lucida pede para Gregório (Cristiano Garcia) impedir a partida de Inácio com uma arma.

Terça-feira, 9 de janeiro – Inácio e José Augusto viajam

Lucinda ameaça Gregório, já que ele não parece estar muito disposto a cumprir sua ordem. Enquanto Vicente e Maria Vitória ficam de namorico, Lucinda começa a sofrer com a ausência de seu marido e implora para ele não ir embora como num filme extremamente dramático.

Enquanto Inácio prepara sua partida para Portugal, José Augusto embarca para ir ao Rio de Janeiro.

Quarta-feira, 10 de janeiro – José Augusto e Maria Vitória se reencontram

Contrariando as ordens de José Augusto, Izabel é expulsa da Quinta. Tereza (Olivia Torres) começa a desconfiar quando vê Fernão (Jayme Matarazzo) saindo no meio da noite. Ao contrário do que acontece hoje em dia, Maria Vitória recebe o dinheiro de volta de sua passagem a Portugal que não rolou.

Maria Vitória e Celeste (Marisa Orth) começam a ver vestidos de noiva. Um mês depois, Vicente vai pegar as alianças de seu casamento e José Augusto reencontra a filha.

Quinta-feira, 11 de janeiro – Maria Vitória descobre que Inácio está vivo

Pai e filha se abraçam. José Augusto dá spoilers de Inácio para Maria Vitória, e revela que o camponês está vivíssimo e casado no Brasil. Mesmo noiva, Maria Vitória começa a sofrer pensando em Inácio. Celeste fica sabendo que José Augusto, o seu ex-crush, está no Brasil. Numa atitude de sincericídio, Maria Vitória conta para Vicente que Inácio está vivo.

Inácio finalmente chega em Portugal.

Sexta-feira, 12 de janeiro – Inácio tem notícias de Maria Vitória

Maria Vitória atualiza o pai das novidades, e lhe conta sobre Vicente e Celeste. Conselheiro fala para Vicente realizar um jantar com o sogrão português. Maria Vitória quer saber por que José Augusto a afastou de sua mãe.

Inácio conhece Izabel e descobre que ele foi separado de Maria Vitória por Lucinda. Inácio também descobre que Mariana tem seu nome no registro de nascimento. Inácio pega Mariana nos braços e fica muito emocionado.

Sábado, 13 de janeiro – Inácio vira pai babão

Inácio leva Mariana para a casa de Henriqueta (Nívea Maria) para apresentar a menina. Alzira (Deborah Evelyn) não quer nem saber de Celina (Bárbara França) se aproximar de José Augusto. Com o crescimento do negócio das geleias, Bernardo (Nelson Freitas) pede para Pepito (Maicon Rodrigues) sair de onde está e ir para um galpão.

Maria Vitória quer voltar para Portugal com seu pai e Vicente. Izabel conta ao padre que Delfina (Letícia Sabatella) tem ódio de Mariana. Teodoro (Henri Castelli) acusa Conselheiro para os outros políticos. José Augusto encontra Lucerne (Regina Duarte).