Tempo de Amar: Maria Vitória foge de convento e é presa

Como era difícil a vida no século passado, não é mesmo? Essa galera de ‘Tempo de Amar‘ sofre muito com a falta de tecnologia para diminuir as distâncias físicas!

Maria Vitória (Vitória Strada) foi confinada num convento por ordem de seu pai José Augusto (Tony Ramos), certo? Acontece que isso não é bom para os planos da malvada Delfina (Letícia Sabatella), então a amante de José Augusto incentiva a mocinha a fugir do convento e ir ao Brasil. Como está louca para reencontrar seu amado Inácio (Bruno Cabrerizo), ela foge e pega o primeiro navio com destino à felicidade.

O problema é que ela será assediada no navio por Teodoro (Henri Castelli), um deputado corrupto que é tão vilão que vai dizer para o comandante da embarcação que foi ele o assediado por Maria Vitória. Sendo assim, ELA que vai presa!

A vida não é fácil para essa mulher nos anos 1920, não é? Se bem que mesmo agora em 2017 a coisa não é muito fácil. De qualquer forma, confira o resumo dos acontecimentos semanais de ‘Tempo de Amar‘!

Segunda-feira, 9 de outubro – Maria Vitória foge do convento

Enquanto todo mundo está sofrendo por amor nessa novela, Celina aproveita para passear com Vicente como quem não quer nada. Delfina, louca de vontade de prejudicar a filha de seu amado, conta a Maria Vitória que ela tem uma tia lá no Brasil, e que deveria ir lá visitar a mulher.

Lucinda não entrega a carta de Inácio e o ex-patrão acha que o coitado tá mortinho da Silva. Maria Vitória consegue fugir do convento.

Terça-feira, 10 de outubro – Maria Vitória viaja para o Brasil

Disposta a viajar a qualquer custo, Maria Vitória vende o medalhão para comprar a caríssima passagem para o Brasil. A mocinha embarca para o nosso Brasil e antes manda um zap para seu amado Inácio (só que no caso o zap nessa época é apenas uma carta, que deve pegar o mesmo navio que ela). Lucinda tenta beijar Inácio, mas ele fala que é comprometido.

Quarta-feira, 11 de outubro – Mais personagens entrando na novela

Maria Vitória faz amizade com Helena, a personagem que está no navio para viver seu próprio amor com um italiano, tipo o que rolava na novela ‘Terra Nostra‘. José Augusto fica furioso com o desaparecimento de Maria Vitória e jura vingança contra… Inácio. Sim, o pobre coitado que está no Rio é o culpado de tudo. Enquanto isso, Delfina e Tereza estão a própria Carminha rindo na banheira com a ida de Maria Vitória ao Brasil.

Enquanto isso, no Brasil, Lucinda não aceita perder o homem e inventa que Maria Vitória se casou.

Quinta-feira, 12 de outubro – Inácio sofre com as notícias falsas

Inácio fica chateadíssimo com a notícia fake do casamento de Maria Vitória. Lucinda, a urubu da história, comenta que agora ele poderá tocar a vida.

José Augusto continua procurando sua neta Mariana, mas Delfina conta para a filha que não vai deixar que ele encontre o bebê. No navio, Maria Vitória é atacada pelo maléfico Teodoro. Ele é tão vilão que até mesmo a descrição dele no site oficial é extremamente vilanesca:

Com certeza alguém que estaria envolvido em escândalos de corrupção hoje em dia.

Sexta-feira, 13 de outubro – Lucinda consegue fisgar o crush

O Imediato do navio impede que a coisa avance e Maria Vitória ordena que Teodoro se denuncie para o comandante do navio. Com certeza ela não leu a descrição do Teodoro no site oficial, porque o corrupto e devasso nunca faria isso. Na verdade, Teodoro muda toda a história e faz a culpa da agressão cair em Maria Vitória!!!

Maria Vitória é presa por ter ~agredido~ Teodoro e sua nova amiga Helena pensa num plano para salvar a moça. Enquanto isso, no Brasil, Lucinda conta para Inácio a grande tragédia de sua vida que lhe rendeu uma cicatriz e os dois se beijam.

Sábado, 14 de outubro – Maria Vitória é libertada

Delfina finge que está doente para Fernão se interessar por sua filha Tereza (quem nunca?). E ela ainda consegue que os dois se beijem! Inácio quer que Lucinda o ajude a voltar para Portugal. Os italianos do navio ameaçam Teodoro, aí ele fica com medinho e liberta Maria Vitória. Como Lucinda nunca aprendeu como se segura um crush, ela acaba dopando Inácio.

E como desgraça pouca é bobagem, Maria Vitória acaba perdendo a única foto que tinha de Inácio.