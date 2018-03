O Outro Lado do Paraíso: Gael descobre segredo sórdido sobre a mãe

O autor de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ segue na tentativa de fazer Gael (Sergio Guizé) ser perdoado pelo público por ter agredido Clara (Bianca Bin) na primeira fase da novela. Depois de jogar a culpa de seu jeito agressivo nas costas de sua mãe e de salvar os garimpeiros como se fosse um bombeiro, agora o rapaz está determinado na missão de ajudar Clara para reconquistá-la.

Gael começa a ficar de olho em Sophia (Marieta Severo) e, nisso, ele consegue descobrir um segredo sórdido de sua mãe: foi ela quem ordenou que matassem Vinícius (Flávio Tolezani), o delegado pedófilo, lá na cadeia. Com essa informação, Gael poderá tomar alguma atitude e limpar sua barra.

Para outras reviravoltas tão ou mais revoltantes, confira o resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Segunda-feira, 26 de março – Fabiana e Renato chegam em Palmas

Após passar semanas longe de Palmas, Renato (Rafael Cardoso) manda avisar que está voltando com Fabiana (Fernanda Rodrigues) e pronto para confrontar Clara. Adriana (Julia Dalavia) faz aquela chantagem emocional básica ao dizer que só Patrick (Thiago Fragoso) poderia ajudá-la a sair desse problema de saúde. Chateada com a filha lhe tratando mal e ignorando qualquer dica que tenham lhe dado que ela anda meio viciada em bebida, Elizabeth (Gloria Pires) faz a mesmo coisa de sempre:

–

Sophia avisa Aura (Tainá Müller) que conseguirá provar que ela é irmã de Clara através da ajuda do maléfico doutor Renato.

Terça-feira, 27 de março – Gael se coloca do lado de Clara

Fabiana até tenta fazer um acordo com Clara, mas Patrick garante que eles vão sair no pau… só que nos tribunais mesmo. Através de um DNA, a racista Nádia (Eliane Giardini) descobre que tem antepassados negros. Samuel (Eriberto Leão) confessa para a Mãe do Quilombo (Zezé Motta) que gosta de Cido (Rafael Zulu)… mas também de Suzy (Ellen Roche).

–

Pela primeira vez na história dessa novela, Mercedes (Fernanda Montenegro) faz algo diferente de ter visões na novela: pede Josafá (Lima Duarte) em casamento. É isso mesmo que você leu, ELA NÃO FEZ PREVISÕES!!!

–

Após ouvir a conversa de Renato e Sophia, Gael oferece toda a ajuda para Clara.

Quarta-feira, 28 de março – Gael promete ajudar Clara

Como um bom príncipe num cavalo branco (só que não), Gael promete recuperar o filho e as esmeraldas de Clara. Já Mariano (Juliano Cazarré) promete a Lívia (Grazi Massafera) que enfrentará Sophia pelo seu amor. Gael, que agora está sempre em todos os cantos da novela e aparece em toda cena sem ser convidado, vê sua mãe com Mariano e fica o próprio meme do coala surpreso:

–

Quinta-feira, 29 de março – Mariano quer desmascarar Sophia

Renato mexe seus pauzinhos para o resultado do exame de DNA de Aura dar positivo. Após humilhação de Sophia, Estela (Juliana Caldas) beija o português Amaro (Pedro Carvalho). Juliano promete que fará um CSI para descobrir um podre de Sophia, e imagina que Caetana (Laura Cardoso) sabe alguma coisa. O resultado do exame dá negativo e Sophia fica pistola com Renato.

–

Sexta-feira, 30 de março – Gael descobre segredo de sua mãe

Adriana precisa de uma doação de rim, e Elizabeth se candidata a ver a compatibilidade em segredo. Gael descobre que sua mãe mandou matar Vinícius na cadeia. Ao contrário do que a madrasta fez com seu próprio pai, Adriana conta que quer tentar atrair Patrick sem fazer armadilhas. Lívia termina com Mariano. Pera… o quê??? Do nada???

–

Sábado, 31 de março – Elizabeth não pode ajudar sua filha

Embora tenha terminado com ele no final do capítulo anterior, Lívia fala que aceita voltar com Mariano se eles conseguirem fugir com Tomaz (Vitor Figueiredo).

–

Elizabeth descobre que seu rim é compatível com a filha. Josafá e Mercedes se casam, afinal toda semana nessa novela precisa ter um casamento. Diego (Arthur Aguiar) pede seu segundo divórcio nessa novela. Ela até estava feliz por poder doar seu órgão para a filha, mas Elizabeth fica sabendo que não pode mais porque bebe demais.