Reta final: Marocas de ‘O Tempo Não Para’ tem doença gravíssima

Não pense que reta final de novela é passeio no parque porque ‘O Tempo Não Para‘ está aí para mostrar como é tudo dor, sofrimento e doenças que deveriam estar erradicadas através de vacinas. Pois é, como vieram do século retrasado, a família Sabino Machado não se tratou com a medicina moderna e, como resultado, Marocas (Juliana Paiva) tem uma variação do vírus da varíola em seu corpo.

Essa será a grande trama da reta final de ‘O tempo Não Para’, que colocará a doença como um empecilho ao amor do casal Samurocas. Será que Marocas vai se sacrificar para servir de cobaia para a doutora Petra (Eva Wilma) cuidar dessa doença? E o Lúcio (João Baldasserini) que está louco para colocar as mãos nessa arma biológica?

Confira o resumão final de ‘O Tempo Não Para’:

Segunda-feira, 21 de janeiro – Congelados ficam sob tutela do Estado

Marocas percebe que sua família está confinada na casa. Como Samuca (Nicolas Prattes) se recusa a deixar a mansão, Petra tem a ideia de invadir a força para tirar o empresário de lá. Carmen (Christiane Torloni) percebe que a tal reunião era uma armadilha, e logo é comunicada que a família Sabino Machado está sob tutela do Estado.

–

Terça-feira, 22 de janeiro – Marocas aceita cooperar

Samuca e Elmo (Felipe Simas) ficam aflitos com a situação de cárcere da família Sabino Machado. Petra garante a Marocas que todos serão examinados para que ela tire o vírus da varíola, e a congelada aceita o tratamento. Lúcio continua querendo uma amostra do vírus. Betina (Cleo) tem medo que Lúcio descobra o óbvio, ou seja, que ela foi a responsável pela morte de Emílio.

–

Samuca confronta Mateus (Raphael Vianna).

Quarta-feira, 23 de janeiro – Dom Sabino organiza a fuga

Mateus aceita deixar Samuca entrar na mansão e conversar com Marocas apenas por voz. Dom Sabino (Edson Celulari) passa bilhetinhos para os agregados, já Marocas coloca um bilhete escondido na coleira do cachorro. Tudo isso para Dom Sabino arquitetar uma fuga, cuja senha é o cachorro. Petra faz uma coleta de sangue e fica chocada com os resultados.

–

Os funcionários da SamVita mal saíram de um protesto e já se enfiaram em outro, na frente da mansão dos congelados. Durante a manifestação, o pessoal tenta fugir.

Quinta-feira, 24 de janeiro – Somente um está com o vírus

Petra fica desesperada com a manifestação chamando a atenção das pessoas. Mateus captura os fugitivos, mas um consegue escapar. Petra percebe que só Marocas tem o vírus da varíola.

–

Waleska (Carol Castro) é sequestrada e Lúcio oferece libertá-la se Mateus lhe der o vírus. Petra tem a ideia de liberar todo mundo, menos Marocas.

Sexta-feira, 25 de janeiro – Marocas tem uma péssima notícia

Petra fica furiosa ao ver Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) na Criotec e o prende numa cápsula. Menelau (David Junior) quer ajudar seus amigos. Lúcio organiza uma armação para Mariacarla (Regiane Alves) ser presa por roubo das joias do Museu Africano.

–

Mateus tenta conseguir uma amostra do vírus inventando uma desculpinha. Petra comunica a Marocas que somente ela continuará confinada.

Sábado, 26 de janeiro – Penúltimo capítulo

A emissora não informou o resumo deste capítulo.

Segunda-feira, 28 de janeiro – Último capítulo

A emissora não informou o resumo deste capítulo.