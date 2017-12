O retorno de Clara foi pura afronta em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Os esperado retorno de Clara (Bianca Bin) na frente de toda a cidade de Palmas em ‘O Outro Lado do Paraíso‘ fez a cabeça de todo mundo explodir com tanta ousadia e vontade de vingança. Antes mesmo de começar o capítulo as redes sociais estavam eufóricas com o teaser divulgado pela Globo:

Tudo o que você faz… um dia volta pra você. #OOutroLadoDoParaiso pic.twitter.com/n0eVl2lPqt — PAN (@forumpandlr) December 14, 2017

Clara estava buscando a melhor forma de surgir na frente de todo mundo, até que Patrick (Thiago Fragoso) lhe contou sobre a festa beneficente que reuniria toda a cidade. “Isso é perfeito!”, se animou Clara. Para melhorar ainda mais seu plano, o advogado ainda lhe contou que havia um prêmio de Embaixatriz da Infância que seria destinado àquela que conseguisse vender mais ingressos, e aí Clara enxergou uma oportunidade. Chamou seu cabeleireiro das antigas e deu um tapa no visual para aparecer poderosíssima no evento do ano em Palmas.

A presença de uma moradora misteriosa na antiga casa de Gael (Sergio Guizé) atiçou a curiosidade das senhoras futriqueiras da novela. Nádia (Eliane Giardini) até inventou de levar uns bombonzinhos para tentar ver o rosto da nova dona da casa, mas foi impedida de entrar ainda na porta.

O evento beneficente começou com um show de Wesley Safadão no tal evento beneficente, e logo depois o apresentador foi anunciar quem havia ganho o título de Embaixatriz da Infância de Palmas. Sophia (Marieta Severo) estava tão certa de que ganharia o título que até se levantou para ser melhor apreciada pelos convidados. Mas, para a surpresa de todos, o apresentador anunciou que a embaixatriz era… CLARA TAVARES.

Num misto de “oi, como assim?” e “isso é verdade?” dos convidados, Clara surgiu do backstage e foi em direção ao palco. Enquanto Clara ia descendo calmamente as escadas, cada uma das pessoas no recinto foi se contorcendo de surpresa ao ver o retorno triunfal da mocinha:

Ao chegar na frente do palco e diante do espanto geral, Clara pegou o microfone e mandou apenas uma frase: “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta“. Se fosse ‘Avenida Brasil’, veríamos a imagem congelar na cara de pânico de Sophia com toda certeza.

O capítulo infelizmente acabou aí, mas foi o bastante para o pessoal da internet pirar totalmente:

"VOCÊS NÃO IMAGINAM O PRAZER QUE É ESTAR DE VOLTA" #Ooutroladodoparaiso pic.twitter.com/izf42a3OVn — a+ lixo (@cherryddl) December 15, 2017

#OOutroLadoDoParaiso

Alguém segura a Açucena que ela inventou de dar uma de Emily Thorne 😍 pic.twitter.com/uNRrXpPddG — JEN (@JENoffic) December 15, 2017

"Voces não imaginam o prazer que é estar de volta" é o novo "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now…" #OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/yu9XmDmkKT — Jonas Uccman (@jnsccmn) December 15, 2017

Imagina o que vem daqui pra frente!