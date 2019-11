A novela “A Dona do Pedaço”, do autor Walcyr Carrasco, chegou ao fim nesta sexta-feira (22). Há quem tenha gostado do final ou achado os efeitos especiais um tanto quanto forçados, mas um fato não dá para negar: Josiane arremessando Régis do viaduto foi impressionante. Além da surpresa pelo fato de Jo ter saído da cadeia e emendado uma suposta caminhada como missionária (mudou, só que não!), a cena chocou principalmente pela realidade da queda.

Para matar a curiosidade do público, Reynaldo Gianecchini postou em suas redes sociais três vídeos mostrando os bastidores da gravação, que aconteceu no Elevado Presidente João Goulart, o Minhocão, em São Paulo. Tanto Giane como Agatha Moreira passaram a madrugada com a equipe de produção, incluindo dublês, para conseguir esse resultado.

“Meu último post dos bastidores! Não podia deixar de mostrar como foi feita a morte do Regis e destacar o trabalho maravilhoso dessa equipe de dublês. No primeiro vídeo sou eu mesmo e a @agathaamoreiraa ,mas nos outros quem arrasa é o Dirceu, antigo parceiro q já me ajudou em tantas cenas de ação ao longo desses anos todos”, agradeceu o ator na publicação.

Assista aos vídeos compartilhados pelo ator: