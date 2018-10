Roubando a cena desde sempre! Relembre os melhores papéis de Deborah Secco

O esperado de uma reta final de novela é a trama forcar mais na protagonista, ou até mesmo na vilã, sem dar espaço para outros personagens aparecerem. Bem, não é o caso de ‘Segundo Sol‘, pois todos os holofotes da novela das nove estão virados para Karola.

O motivo desse fenômeno é a interpretação magnífica de Deborah Secco, uma das mais dedicadas atrizes da atualidade. Para se ter uma ideia de como Deborah se joga na função de atriz, há alguns capítulos ela (sem muito alarde) topou passar por uma mudança radical de visual, tudo porque sua personagem exigia isso.

Mas essa devoção de Deborah Secco por suas personagens já é velha conhecida nossa, e é disso que vamos falar (e relembrar) hoje.

O começo da carreira

Talvez você não se lembre, mas a estreia de Deborah Secco nas novelas foi aos 10 anos em ‘Mico Preto‘, novela exibida em 1990. A projeção da atriz rolou só em 1994, quando interpretou a Carol da série ‘Confissões de Adolescente‘. De lá pra cá, vários papéis em diversas novelas como ‘A Próxima Vítima‘, ‘Zazá‘, Suave Veneno‘ e por aí vai.

Deborah Secco em ‘Confissões de Adolescente’, como a Íris de ‘Laços de Família’ e a Darlene em ‘Celebridade’. Deborah Secco em ‘Confissões de Adolescente’, como a Íris de ‘Laços de Família’ e a Darlene em ‘Celebridade’.

Deborah Secco é tão versátil que já foi até apresentadora de desenhos animados. Pois é, durante um temponho entre um papel e outro a atriz apresentou o ‘Festival de Desenhos‘ da Globo, falando resumo de episódio do Bob Esponja e tudo mais.

Mesmo com mais de uma década de trabalhos e vermos Deborah crescendo na frente das câmeras, foi em ‘Laços de Família‘ que a vimos alçar voos maiores. O Brasil inteiro odiou sua personagem Íris, o que foi ótimo para a atriz (afinal, a mimadinha foi criada para ser odiada mesmo). Poucos anos depois ela viveu a Darlene de ‘Celebridade‘, outra de suas personagens mais famosas.

Os maiores papéis

Além das já citadas Íris e Darlene, não podemos esquecer de Sol, a protagonista da polêmica novela ‘América‘. Criticada no início por seu tom dramático e pelos excessos de Deborah Secco, na metade da trama a opinião pública mudou e estava todo mundo apaixonado pela garota que sonhava em imigrar para os EUA carregando um globo de neve para todos os cantos (até mesmo dentro do porta-luvas de um carro atravessando a fronteira ilegalmente).

Sol de ‘América’, Maria de ‘A Favorita’ e Natalie Lamour de ‘Insensato Coração’. Sol de ‘América’, Maria de ‘A Favorita’ e Natalie Lamour de ‘Insensato Coração’.

Na lista de ótimas personagens de Deborah Secco também não podemos deixar de lado a Maria do Céu em ‘A Favorita‘, a prostituta contratada para seduzir o homossexual Orlandinho (Iran Malfitano) e a cômica Natalie Lamour de ‘Insensato Coração‘. Essa foi uma das personagens favoritas de Deborah Secco, que pôde colocar na boca de sua personagem diversos memes que faziam sucesso na internet. Foi um sucesso, claro, e até mesmo a então presidente Dilma Roussef declarou que amava a Natalie.

O quase-papel em ‘Verdades Secretas’

O ano era 2015. Deborah Secco estava numa boa após ter feito a Inês de ‘Boogie Oogie‘ e daí Walcyr Carrasco apresentou um projeto de novela para a Globo chamado ‘Verdades Secretas‘. Pois é, aqueeeeela novela! Deborah viu naquele papel uma chance para mostrar uma nova faceta, e pediu muito para fazer o papel de Carolina, a mãe da adolescente Angel (Camila Queiroz).

Carolina era um papel dificílimo, pois se tratava de uma mulher completamente submissa, sem um pingo de autoestima e que viria a casar com um homem poderoso sem saber que, na verdade, ele queria mesmo era agarrar sua filha. Deborah Secco conseguiu o papel e começou a gravar, mas aí a atriz descobriu sua gravidez.

–

Sem poder continuar com a novela, pois a gravidez não poderia ser incluída na trama, a Globo precisou fazer uma mudança de última hora e colocar Drica Moraes no papel de Carolina. Infelizmente a gente nunca pôde ver uma ceninha sequer com Deborah em ‘Verdades Secretas’, e não conseguimos imaginar como ficaria a novela com ela no papel.

Muito se falou na época que a Deborah nunca conseguiria uma nova grande oportunidade na Globo após esse episódio conturbado, mas a verdade é que Deborah continua firme e forte, roubando a cena diariamente com sua inesquecível Karola e com muito talento ainda para esbanjar na televisão.